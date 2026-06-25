Okos megfigyelés előfizetési díjak nélkül: a Reolink tovább terjeszkedik a magyar piacon

forrás: Prím Online, 2026. június 25. 11:55

A Reolink, az otthoni és üzleti felhasználásra szánt intelligens vizuális technológiák egyik meghatározó innovátora, tovább bővíti magyarországi jelenlétét a MediaMarkttal kialakított együttműködésének köszönhetően. A fokozatos kiskereskedelmi terjeszkedés eredményeként a vállalat termékei még szélesebb körben érhetők el a MediaMarkt kiválasztott üzleteiben, valamint online kínálatában. A bővülés jól tükrözi az intelligens, megbízható biztonsági és megfigyelési megoldások iránt folyamatosan növekvő piaci igényt.

A MediaMarkt magyarországi kínálatában jelenleg több mint 25 Reolink-termék található, amelyek az otthoni, üzleti és kültéri biztonságtechnikai felhasználási területek széles spektrumát fedik le. A választék az év folyamán várhatóan tovább bővül, ahogy a Reolink erősíti hazai kiskereskedelmi jelenlétét, és újabb innovatív biztonsági megoldásokat vezet be a magyar piacon.

A terjeszkedés különösen időszerű a nyári utazási szezon kezdetén. Legyen szó hosszabb szabadságról, nyaraló felügyeletéről vagy egyszerűen a távollét alatti nagyobb biztonságérzetről, a hálózatba kapcsolt megfigyelőrendszerek szerepe egyre meghatározóbbá válik a mindennapokban. A felhasználók ugyanakkor fokozott figyelmet fordítanak az adatvédelemre, a hosszú távú fenntartási költségek csökkentésére és a korszerű megfigyelési technológiák rugalmasságára is.

Ezekre az elvárásokra reagálva a Reolink átfogó biztonságtechnikai ökoszisztémát kínál. Portfóliójában megtalálhatók az akkumulátoros kamerák, a videókapucsengők, valamint a folyamatos, 24 órás megfigyelésre tervezett PoE kamerák és rendszerek. A termékek közös jellemzője az eszközön belüli mesterséges intelligencia alapú felismerés, a helyi adattárolás támogatása és az előfizetésmentes működés, amely lehetővé teszi a legfontosabb funkciók használatát rendszeres díjfizetés nélkül. A vállalat emellett magyar nyelven is elérhető, ingyenes mobilalkalmazást biztosít az eszközök távoli felügyeletéhez és kezeléséhez.

A Reolink jelenlegi kiemelt termékei között szerepel a D340P okos videókaputelefon, a P320 PoE biztonsági kamera, a W760 vezeték nélküli, dupla lencsés biztonsági kamera, valamint a Go Series G450 4G LTE kültéri kamera. Ezek a megoldások jól szemléltetik, hogy a vállalat milyen széles körű biztonságtechnikai igényekre kínál választ – a bejárati ajtók védelmétől és az otthoni megfigyeléstől kezdve egészen a professzionális vagy távoli helyszínek felügyeletéig.

A D340P okos videókaputelefon 2K+ (5 MP) felbontással és 180 fokos átlós látószöggel biztosít részletes képet a bejárati területről. Az AI-alapú személyfelismerés, a kétirányú hangkommunikáció és az esemény előtti rögzítés kényelmesebbé és átláthatóbbá teszi a megfigyelést, míg a PoE-technológia egyetlen kábelen keresztül biztosítja az áramellátást és a hálózati kapcsolatot.

A folyamatos működésre tervezett P320 PoE biztonsági kamera 5 MP Super HD képminőséget és fejlett személy-, illetve járműfelismerési funkciókat kínál, amelyek jelentősen csökkentik a téves riasztások számát. A 30 méteres éjszakai látótávolság, az IP67-es időjárásálló kialakítás és a folyamatos rögzítés lehetősége révén egyaránt alkalmas otthoni és kisebb üzleti környezetben történő használatra. A kamera a Reolink alkalmazáson keresztül távolról is elérhető, így a felhasználók valós időben követhetik az élő képet és az értesítéseket.

A W760 vezeték nélküli, dupla lencsés kamera azok számára készült, akik nagyobb terület lefedését és fejlett követési funkciókat igényelnek. A nagylátószögű és teleobjektíves kamera kombinációja lehetővé teszi, hogy ugyanazon a képernyőn egyszerre jelenjen meg egy teljes területet átfogó kép és egy részletes közeli felvétel. A 4K felbontás, az automatikus zoomkövetés, a kétsávos Wi-Fi kapcsolat, valamint a személy-, jármű- és állatfelismerés hatékony eszközzé teszi otthonok és ingatlanok átfogó felügyeletére.

A Go Series G450 4G LTE kültéri kamera ideális választás olyan helyszíneken, ahol nem áll rendelkezésre Wi-Fi vagy vezetékes áramellátás. A 4K Ultra HD képminőség, a 4G LTE-kapcsolat, a napelemes üzemeltetés és az AI-alapú állatfelismerés különösen alkalmassá teszi nyaralók, mezőgazdasági területek, vadmegfigyelő pontok és más kültéri helyszínek felügyeletére. Forgatható és dönthető kialakításának köszönhetően közel 360 fokos betekintést biztosít, míg a láthatatlan infravörös éjjellátó rendszer diszkrét működést tesz lehetővé anélkül, hogy megzavarná a környezetet vagy az állatvilágot.

A MediaMarkttal való együttműködés bővülése szervesen illeszkedik a Reolink hosszú távú magyarországi stratégiájába, miközben egyre több hazai felhasználó számára teszi elérhetővé a vállalat korszerű, intelligens biztonságtechnikai megoldásait.

English Summary

Reolink is expanding its presence in Hungary through its growing partnership with MediaMarkt, making its smart security solutions available to a wider audience both in stores and online. More than 25 Reolink products are currently offered, covering home, business, and outdoor surveillance needs, with additional products expected to arrive later this year. The expansion comes at a time when demand for connected security systems is increasing, particularly during the holiday season when remote property monitoring becomes more important. Reolink's portfolio includes AI-powered cameras, video doorbells, local storage options, and subscription-free services designed to provide flexible and cost-effective security. Key products include the D340P video doorbell, P320 PoE camera, W760 dual-lens wireless camera, and the Go Series G450 4G LTE outdoor camera.