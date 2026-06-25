Váratlan autós vészhelyzet külföldön? Akár félmilliós számla is jöhet

forrás: Prím Online, 2026. június 25. 17:16

A magyar autósok közel kétötöde került tavaly váratlan vészhelyzetbe az utakon, miközben a külföldön bekövetkező meghibásodások vagy balesetek költsége gyakran több százezer forintra rúghat – derül ki a Redion (korábbi nevén Europ Assistance) Asszisztencia Biztosítás Index kutatásából.

A reprezentatív felmérés szerint a hazai autósok többsége rendszeresen tesz meg hosszabb belföldi utakat, és csaknem minden második autós legalább évente egyszer külföldre is elutazik saját járművével. Eközben a hazai autópark jelentős része elöregedett: a járművek 40 százaléka legalább 16 éves, ami növeli a műszaki hibák kockázatát.

A többség hasznosnak tartja az asszisztenciát

A Redion által első alkalommal készült, reprezentatív felmérés alapján a magyarok 46 százaléka már hallott a vészhelyzeti gépjármű-asszisztencia szolgáltatásról. A válaszadók túlnyomó része kedvezően ítéli meg a megoldást: négyötödük vonzónak tartja, és 72 százalék szerint valódi segítséget nyújthat váratlan helyzetekben.

Bár a megítélés kedvező, a tényleges használat még alacsony: jelenleg a magyar autósok mintegy negyede rendelkezik ilyen biztosítással. Ugyanakkor a potenciális kereslet magasabb, a válaszadók 47 százaléka megfelelő ajánlat esetén nyitott lenne a szolgáltatásra.

Forrás: Magnific

Elöregedő hazai autóállomány

A kutatás szerint a magyar háztartások 68 százalékában van saját autó, és ezek 14 százalékában több jármű is található.

Az autópark jelentős része idősebb: mindössze 18 százalék legfeljebb 5 éves, 31 százalék 6–15 éves, míg 24 százalék 16–20 éves. A válaszadók 17 százaléka arról számolt be, hogy még a legfiatalabb autójuk is több mint 20 éves.

Gyakoriak a hosszabb utak

A felmérés szerint az autósok 42 százaléka 2026-ban külföldi autós utazást tervez, közülük minden tizedik többször is útnak indulna. A többség rendszeresen használja autóját hosszabb távokra: 86 százalék évente legalább egyszer belföldön, 47 százalék pedig külföldön is megtesz nagyobb utakat.

Jelentős költségekkel járhat egy meghibásodás

Bár a megkérdezettek közel 70 százaléka úgy érzi, felkészült egy váratlan helyzetre, a gyakorlatban sokan komoly kiadásokkal szembesülnek.

Az elmúlt évben az autósok kétötöde tapasztalt útközbeni problémát. Külföldön leggyakrabban műszaki hiba (27%), defekt (22%), akkumulátorlemerülés (14%) vagy baleset (13%) okozott gondot.

A költségek jelentősek lehetnek: 49 százalék 250 ezer forint alatt oldotta meg a problémát, 36 százalék 250–500 ezer forintot fizetett, míg közel minden tizedik esetben az összeg meghaladta az 500 ezer forintot.

Első reakció: szerelő vagy család

Vészhelyzetben a legtöbben még mindig személyes kapcsolataikhoz fordulnak. 29 százalék az autószerelőjét hívná először, 20 százalék családtagot, 15 százalék barátot keresne, és csak 11 százalék fordulna közvetlenül asszisztencia-szolgáltatóhoz.

Ugyanakkor egyre többen ismerik fel az ilyen szolgáltatások előnyeit: a válaszadók a 0–24 órás segítségnyújtást (43%), a helyszíni javítást (38%), a jármű szervizbe szállítását (38%) és a belföldi támogatást (35%) tartják a legfontosabb elemeknek.

A Redion operációs vezetője szerint a kutatás jól mutatja, hogy az autósok gyakran indulnak hosszabb utakra, miközben az autópark öregedése növeli a meghibásodások esélyét. Ezért egyre fontosabb az előrelátó felkészülés, mivel egy váratlan probléma nemcsak stresszt, hanem jelentős anyagi terhet is jelenthet.

English Summary

A representative survey by Redion (formerly Europ Assistance) shows that nearly two-fifths of Hungarian drivers experienced an unexpected roadside emergency in the past year. At the same time, the country’s vehicle fleet is aging significantly, with around 40% of cars being 16 years old or older, increasing the risk of breakdowns. While many drivers regularly travel long distances domestically and nearly half take at least one long international trip per year, costly incidents abroad can easily reach several hundred thousand forints. Despite relatively low current usage, car assistance services are viewed positively, with most respondents considering them useful in emergencies and nearly half open to purchasing such coverage. However, in real situations many drivers still rely first on personal contacts rather than professional assistance providers.