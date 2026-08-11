CRN-elismerés: a QNAP a legkiemelkedőbb szoftveresen definiált tárhelyszolgáltatók között

forrás: Prím Online, 2026. augusztus 11. 12:05

A QNAP Systems, Inc., a számítási-, hálózatépítési- és tárolási megoldások vezető innovátora bejelentette, hogy a CRN, a The Channel Company márkája, beválasztotta QNAP-ot a rangos, évente kiadott Storage 100-as listájára az „50 legkiemelkedőbb szoftveresen definiált tárhelyszolgáltató” kategóriába.

A CRN Storage 100 azokat a tárhelyszolgáltatókat emeli ki, melyek előremozdítják az innovációt, a legkorszerűbb technológiákat biztosítják, és támogatják a nagy hatású stratégiai partnerségeket. Az „50 legkiemelkedőbb szoftveresen definiált tárhelyszolgáltató” kategória kifejezetten azokat az iparági vezetőket emeli ki, akik szoftveres képességeket, szolgáltatásokat és felhőalapú kapcsolódást hoznak a modern tárolótechnológiába. A QNAP ezt az elismerést a rugalmas operációs rendszerek, a hibrid felhős csatlakoztathatóság és a fejlett adatszolgáltatások hálózati tárhelyekbe történő zökkenőmentes integrálásával érdemelte ki, bemutatva erős szoftveresen definiált tárolási innovációját.

Ennek a vezető szerepnek a középpontjában a QNAP azon rendíthetetlen elkötelezettsége áll, hogy nagy megbízhatóságú, vállalati szintű tárolási megoldásokat nyújtson, melyek megfelelnek a modern IT-környezetek változó igényeinek. A hagyományos adattároláson túlmenően a QNAP élen jár a szoftveresen definiált adattárolás, a nagy teljesítményű hálózati megoldások és a legmodernebb peremhálózati AI NAS-technológiák konvergenciájában. Azáltal, hogy átfogó, Zero Trust alapú kiberbiztonsági megoldásokat integrál natívan a sokoldalú operációs rendszereibe, a QNAP világszerte biztonságos, skálázható és nagy teljesítményű adatinfrastruktúrával ruházza fel a vállalkozásokat. Ez a holisztikus, minőségorientált megközelítés biztosítja, hogy az IT megoldásokat szolgáltatók magabiztosan támaszkodhassanak a QNAP-ra ügyfeleik kritikus adatainak védelme tekintetében, miközben AI-alapú üzleti innovációkat vezetnek be a peremhálózaton.

„Az, hogy a CRN az 50 legkiemelkedőbb szoftveralapú tárhelyszolgáltató közé sorolta a QNAP-ot, bizonyítja a vállalat rendíthetetlen elkötelezettségét a technológiai kiválóság és a csatornapartnerek sikere iránt” – mondta Meiji Chang, a QNAP elnöke. „Egy olyan korban, ahol az adatszuverenitás, a peremhálózati AI-feldolgozás és a kiberbiztonság kiemelkedő fontosságú, továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan megbízható, magas minőségű megoldásokat nyújtsunk felhasználóinknak világszerte, melyek a tárolást, a hálózatépítést és az AI-t egy egységes, biztonságos ökoszisztémába integrálják.”

„Büszkén ismerjük el az idei Storage 100-as listán szereplő vállalatokat a csatornával történő szoros együttműködés melletti elkötelezettségükért, melynek célja a valóban iparágformáló tárolási megoldások létrehozása” – mondta Jennifer Follett, a The Channel Company CRN kiadványának alelnöke, amerikai tartalomfelelőse és főszerkesztője. „Ezek a gyártók továbbra is jelentős innovációkat valósítanak meg az adattárolás területén, miközben olyan partnerstratégiákat alakítanak ki, melyek elősegítik a teljes csatorna-ökoszisztéma sikerét.”

English Summary

QNAP Systems, Inc. has been named to CRN’s prestigious 2026 Storage 100 list, recognized among the “50 Coolest Software-Defined Storage Vendors.” The recognition highlights QNAP’s continued innovation in software-defined storage, hybrid cloud connectivity, networking, and advanced data services. QNAP’s flexible operating systems and integrated cybersecurity capabilities help businesses build secure, scalable, and high-performance data infrastructures. The company is also advancing the convergence of storage, networking, and edge AI to support modern IT environments and AI-driven business innovation. QNAP President Meiji Chang said the recognition reflects the company’s commitment to technological excellence, data sovereignty, cybersecurity, and the success of its channel partners. CRN’s recognition further underscores QNAP’s growing role in shaping the future of enterprise storage and data infrastructure.