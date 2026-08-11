Nem hétköznapi telefonfülke bukkant fel a Balaton partján

forrás: Prím Online, 2026. augusztus 11. 15:17

Már csak három hét van hátra a nyárból, a balatoni fesztiválszezon azonban továbbra is tart. Az északi parton nyaralók augusztusban három különleges helyszínen is átélhetik a Telekom Fülkefeszt egyedi hangulatát, ahol egy átalakított telefonfülke belsejében néhány dal erejéig igazi partihangulat várja őket.

A Telekom idén öt különböző helyszínre vitte el a sport, a kultúra és a digitális világ találkozását a Telekomosok Fesztiválján, a nyári programsorozat pedig most a Balaton északi partján folytatódik a Fülkefeszttel.

A különleges, kívülről hagyományos telefonfülkének tűnő, belül azonban digitális eszközökkel felszerelt és teljesen átalakított utazó fülke három balatoni helyszínen is felbukkan. A Fülkefeszt arra ad lehetőséget, hogy a látogatók néhány dal erejéig kiszakadjanak a hétköznapokból, és kedvenc zenéik ritmusára átadják magukat a felhőtlen bulihangulatnak.

A fülke a Telekom alkalmazás Magenta Moments felületén elérhető kóddal nyitható. Belépés után már csak a kedvenc zenét kell kiválasztani, és indulhat is a néhány perces, digitális élményekkel fűszerezett buli.

A Fülkefeszt augusztusban az alábbi helyszíneken és időpontokban várja a bulizni vágyókat:

• Balatonalmádi, Wesselényi strand: 2026. augusztus 10–17.

• Badacsony, Egry István strand: 2026. augusztus 17–24.

• Balatonfűzfő, Balatoni BOB: 2026. augusztus 24. – szeptember 3.

English Summary

The Telekom Fülkefeszt is bringing a unique festival experience to three locations along the northern shore of Lake Balaton this August. The travelling phone booth, transformed into an immersive digital party space, lets visitors enjoy their favourite music and experience a few minutes of carefree festival vibes. The booth can be opened with a code available through the Magenta Moments section of the Telekom app. Following its appearance at five locations as part of Telekomosok Fesztiválja, the Fülkefeszt will continue its summer journey in Balatonalmádi, Badacsony and Balatonfűzfő.