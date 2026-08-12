Hazatérés külföldről: egyre többen már a karrierváltást is megtervezik
A TanfolyamGURU.hu képzéskereső portál adatai szerint jelentős számú érdeklődő külföldről keres magyarországi képzéseket. A tendencia azt mutatja, hogy sokan már jóval a hazaköltözés előtt szeretnék megteremteni egy sikeres szakmai újrakezdés feltételeit.
Már külföldről keresik a magyar képzéseket
A TanfolyamGURU.hu statisztikái alapján a külföldről érkező látogatók között Ausztria és Németország áll az élen: az érdeklődők 18,4, illetve 17,3 százaléka érkezik ezekből az országokból. Jelentős az érdeklődés Indonéziából (13,8%), Franciaországból (8,9%) és Romániából (8,6%) is. Emellett az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Szlovákiából és Új-Zélandról is rendszeresen keresnek magyar nyelvű képzéseket.
A külföldi látogatók között természetesen nem kizárólag olyanok vannak, akik a hazatérést tervezik. Az adatok ugyanakkor egyértelműen jelzik, hogy a magyar nyelvű felnőttképzések iránt országhatáron túl is komoly érdeklődés mutatkozik.
Az újrakezdéshez sokszor új tudás is szükséges
A hazaköltözés sokak számára nem pusztán lakóhelyváltást, hanem egy új életszakasz kezdetét is jelenti. A külföldön megszerzett munkatapasztalat mellé ezért sokan olyan magyarországi végzettséget vagy gyakorlati tudást szeretnének szerezni, amely megkönnyítheti az itthoni elhelyezkedést.
Különösen vonzóak azok a képzések, amelyek viszonylag rövid idő alatt elvégezhetők, és gyorsabb munkába állást tehetnek lehetővé. Népszerűek többek között az egészségügyi, szociális, informatikai, kereskedelmi és műszaki területek, de sokan keresnek olyan képzéseket is, amelyek vállalkozás indításához vagy egy új szakmai irány megkezdéséhez adnak hasznos ismereteket.
A külföldi tapasztalat komoly előny, de nem mindig elegendő
A külföldön megszerzett munkatapasztalat jelentős értéket képviselhet a hazai munkaerőpiacon, bizonyos munkakörök betöltéséhez azonban magyarországi képesítésre vagy aktuális szakmai ismeretekre is szükség lehet. Emiatt sokan már a hazaköltözés előtt feltérképezik a lehetőségeiket, és online keresnek olyan képzéseket, amelyek segítségével könnyebben megtalálhatják helyüket a magyar munkaerőpiacon.
„Egyre többen gondolkodnak tudatosan a hazatérésben. A tapasztalataink szerint sok érdeklődő már külföldről elkezdi keresni azokat a képzéseket, amelyekkel itthon gyorsabban építhet új karriert. A tanulás ebben az élethelyzetben nem csupán egy új végzettséget jelenthet, hanem nagyobb biztonságot és magabiztosabb újrakezdést is” – mondta Szabó Andrea, a TanfolyamGURU oktatási szakértője.
A hazatérés egyre inkább tudatos karriertervezés része
A nemzetközi munkatapasztalat és az újonnan megszerzett szakmai tudás együtt komoly versenyelőnyt jelenthet a hazai munkaerőpiacon. Egy jól megválasztott képzés abban is segíthet, hogy a hazatérők ne kényszerből válasszanak új munkát, hanem saját céljaik és elképzeléseik alapján építsék fel következő karrierjüket.
A külföldről érkező érdeklődés azt mutatja, hogy sokan már jóval a költözés előtt elkezdik megtervezni szakmai jövőjüket. Számukra a képzés nem csupán a tudás megszerzésének eszköze, hanem egy tudatos befektetés is a magyarországi újrakezdésbe.
A hazatérésre készülő magyarok közül egyre többen már külföldön megteszik az első lépéseket következő karrierjük felépítéséhez.
English Summary
More and more Hungarians working abroad are considering returning home, but many are no longer planning to return to their former occupations. Instead, they are preparing for their return by gaining new qualifications, retraining, or making a deliberate career change. According to data from TanfolyamGURU.hu, a significant number of people search for Hungarian training courses from abroad, with Austria and Germany among the leading sources of interest. Short, practical courses in fields such as healthcare, social services, IT, commerce, and technical professions are particularly attractive to those looking for a faster route back into the Hungarian job market. While international work experience can be a major advantage, additional Hungarian qualifications or up-to-date professional knowledge may also be required for certain positions. The growing interest in training from abroad suggests that for many Hungarians, returning home is increasingly becoming a carefully planned career decision rather than simply a change of residence.
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