Magyar diákok brillíroztak a mesterséges intelligencia világversenyén

forrás: Prím Online, 2026. augusztus 12. 17:10

Két ezüstéremmel térhetett haza a magyar csapat a 2026-os Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Olimpiáról (IOAI), amelyet augusztus 2. és 8. között rendeztek meg a kazahsztáni Asztanában. A harmadik alkalommal megrendezett versenyen több mint 100 ország 440 középiskolás diákja mérte össze tudását.

Az idei feladatok a mesterséges intelligencia sokszínűségét és összetettségét is jól példázták. A versenyzőknek többek között AI által generált szövegeket kellett megkülönböztetniük valódi szövegektől, embeddingek segítségével kellett megpróbálniuk kijátszani egy barkóba jellegű játékot, összekevert párbeszédeket kellett helyreállítaniuk, valamint képfelismerő modelleket is igyekeztek megtéveszteni.

A négyfős magyar csapatból Tédi Bálint, az SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium diákja, valamint Ungár Vince, a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium tanulója ezüstérmet szerzett.

A magyar csapat további tagjai Jurácsik Marcell, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, valamint Szekeres Linda, a XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium diákja voltak.

A csapat felkészítését Gulyás László, az ELTE Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszékének docense, az NJSZT alelnöke vezette, helyettese Szalay Gergó, az ELTE Informatikai Karának doktorandusza volt.

A versenyzők felkészítése az ELTE Informatikai Kara és a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia és Tehetséggondozási Szakosztályának együttműködésében valósult meg. Az ELTE IK által fejlesztett magyar felkészítőanyagok nemzetközi szinten is nagy érdeklődést váltottak ki.

Az AI-tehetségek nemzetközi versenye

Az IOAI – az informatikai, matematikai és természettudományos diákolimpiákhoz hasonlóan – a nemzetközi tudományos diákolimpiák legújabb és egyik legrangosabb versenye. Célja, hogy inspirálja a mesterséges intelligencia iránt érdeklődő fiatalokat, és támogassa az AI úttörőinek következő generációját.

A verseny lehetőséget biztosít a tehetséges diákok számára, hogy nemzetközi szinten is bizonyítsák tudásukat, miközben hozzájárul Magyarország tudományos és technológiai elismertségének növeléséhez.

A résztvevők már a felkészülés során olyan magas szintű, gyakorlati ismereteket sajátítanak el, amelyek messze túlmutatnak az érettségi követelményein. Az összetett problémák megoldása és a korszerű eszközök, például a PyTorch használata egyaránt fejleszti a diákok problémamegoldó, kreatív és innovációs készségeit.

Az előkészítő foglalkozások, valamint az aktív Discord-közösség folyamatos szakmai és közösségi támogatást nyújtanak a résztvevőknek. Mindez nemcsak a versenyre való eredményes felkészülést segíti, hanem hosszú távon is hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok elköteleződjenek a tudományos és technológiai pálya iránt.

English Summary

Two Hungarian students won silver medals at the 2026 International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI), held in Astana, Kazakhstan, from 2–8 August. The third edition of the competition brought together 440 students from more than 100 countries to tackle challenging tasks covering a wide range of AI applications and techniques. The Hungarian team members Tédi Bálint and Vince Ungár both earned silver medals, while Marcell Jurácsik and Linda Szekeres completed the four-member team. The students were prepared through a joint programme of the ELTE Faculty of Informatics and the Neumann Society, supported by a dedicated AI talent development community.