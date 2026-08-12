Nagy változás jön az online rendelések csomagolásában

forrás: Prím Online, 2026. augusztus 12. 11:58

A mai naptól újabb rendelkezések léptek életbe az Európai Unió csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló rendeletében (PPWR), amelyek hosszabb távon az online rendelések csomagolásán is érezhető változásokat hozhatnak. A szabályozás célja többek között a túlméretezett csomagolások visszaszorítása, a szelektív hulladékgyűjtés egyszerűsítése és a csomagolási hulladék mennyiségének csökkentése – hívja fel a figyelmet a Shoprenter.

„A vásárlók valószínűleg először a futártól átvett csomagokon érzékelik majd a változást. Egyre ritkábbak lehetnek azok a küldemények, amelyekben egy apró termék indokolatlanul nagy dobozban, jelentős mennyiségű térkitöltő anyaggal érkezik” – mondta Kulcsár István Róbert, a Shoprenter társalapítója és vezető tanácsadója.

A jövőben egyre nagyobb szerepet kaphatnak az egynemű, vagyis egyetlen alapanyagból készülő csomagolások is, mivel ezek könnyebben újrahasznosíthatók. Ha például egy csomagolás papírból készül, akkor lehetőség szerint a ragasztószalagnak, a címkének és a térkitöltő anyagnak is papíralapúnak kell lennie. Többféle anyag használata esetén pedig olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az egyes részek egyszerű szétválasztását a szelektív hulladékgyűjtés előtt.

Mi változik augusztus 12-től?

Az Európai Unió új csomagolási rendelete, a PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) fokozatosan vezet be új követelményeket az uniós piacon forgalomba hozott csomagolásokra. A szabályozás átfogó célja a csomagolási hulladék mennyiségének mérséklése, az újrahasznosítás arányának növelése, valamint az uniós tagállamokban alkalmazott előírások egységesítése.

Forrás: Magnific

A rendelkezések egy része augusztus 12-től alkalmazandó. Ettől a naptól korlátozzák az úgynevezett PFAS-vegyületek használatát az élelmiszerrel érintkező csomagolásokban. Ezeket a mesterségesen előállított anyagokat elsősorban víz- és zsírtaszító tulajdonságaik miatt alkalmazzák, ugyanakkor rendkívül lassan bomlanak le, ezért gyakran „örök vegyi anyagokként” is hivatkoznak rájuk.

A változás elsősorban az élelmiszert értékesítő vállalkozásokat érinti. Számukra ezért különösen fontos annak ellenőrzése, hogy a beszállítóiktól származó csomagolóanyagok megfelelnek-e az új uniós követelményeknek.

Ezzel párhuzamosan megkezdődik az egységes uniós csomagolási jelölési rendszer bevezetése is. Ennek célja, hogy a vásárlók valamennyi tagállamban egységes jelzések alapján dönthessék el, hogy egy adott csomagolás újrahasználható-e, tartalmaz-e újrahasznosított alapanyagot, illetve melyik szelektív hulladékgyűjtőbe kell helyezni.

A PPWR további előírásai a következő években, fokozatosan lépnek majd hatályba. Ezek között szerepelnek többek között az újrahasznosíthatóságra és a csomagolások minimalizálására vonatkozó további követelmények is.

Mit jelent mindez a webshopok számára?

Bár a legtöbb webáruház működésében nem történik egyik napról a másikra gyökeres változás, a felkészülést már érdemes elkezdeni. A webshopoknak célszerű áttekinteniük az általuk használt csomagolóanyagokat, optimalizálniuk a dobozméreteket, valamint olyan beszállítókat választaniuk, amelyek igazolni tudják termékeik megfelelőségét az új uniós előírásokkal.

„Aki időben felkészül, nemcsak az új szabályoknak tud majd könnyebben megfelelni, hanem a csomagolási és logisztikai költségeit is mérsékelheti. A fenntartható csomagolás ráadásul egyre fontosabb vásárlói elvárás, így az alkalmazkodás nem pusztán kötelezettség, hanem üzleti lehetőség is” – vélekedik Kulcsár István Róbert.

Kevesebb csomagolóanyag, kisebb környezetterhelés

Az e-kereskedelem jelentős mennyiségű csomagolóanyagot használ fel. A kartondobozok, futártasakok, ragasztószalagok és térkitöltő anyagok egyaránt növelik a felhasznált nyersanyagok mennyiségét, a szállítással járó költségeket és a keletkező hulladékot.

Kulcsár István Róbert, a Shoprenter vezető tanácsadója szerint ezért a webshopok számára egyszerre jelenthet környezetvédelmi és gazdasági előnyt, ha kevesebb csomagolóanyagot használnak, pontosabban választják meg a dobozok méretét, és könnyebben újrahasznosítható megoldásokra állnak át.

„Ha az online kereskedők kisebb, jobban méretezett dobozokat használnak, azzal nemcsak a hulladék mennyiségét csökkenthetik, hanem a szállítás során felhasznált helyet és költségeket is optimalizálhatják. Mivel Európában naponta több millió csomag indul útnak, már néhány centiméterrel kisebb dobozok is jelentős gazdasági és környezeti hatással járhatnak” – tette hozzá.

English Summary

New EU packaging rules under the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) are coming into effect, aiming to reduce excessive packaging, packaging waste and the environmental impact of e-commerce. Consumers may increasingly notice smaller, better-sized parcels with less unnecessary filling material, while packaging made from a single material will become more common to facilitate recycling. From August 12, new restrictions also apply to PFAS chemicals in food-contact packaging, while a harmonised EU packaging labelling system is being introduced. The regulation will impose further requirements on recyclability and packaging minimisation in the coming years. For online retailers, the changes mean it is worth reviewing packaging materials, optimising box sizes and working with suppliers that comply with the new EU requirements. According to Shoprenter, early adaptation can not only help businesses meet the new rules but also reduce packaging and logistics costs while responding to growing consumer demand for more sustainable packaging.