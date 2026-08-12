Nagyot fordult az európai abroncspiac: ezt a gumit viszik most a legjobban

forrás: Prím Online, 2026. augusztus 12. 15:26

Az európai csereabroncs-piac 2026 második negyedévében egyértelmű élénkülést mutatott. A személygépkocsikhoz, SUV-okhoz és könnyű haszonjárművekhez értékesített abroncsok forgalma 3 százalékkal, míg a tehergépkocsi- és autóbusz-abroncsok értékesítése 13 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A személyautó-abroncsok között továbbra is a négyévszakos termékek iránt a legerősebb a kereslet. Eközben az európai importpiacon jelentős átrendeződés zajlik: Kína részesedése csökken, miközben a délkelet-ázsiai gyártók egyre nagyobb súllyal vannak jelen.

A Tyres Europe – amelynek a Magyar Gumiabroncs Szövetség is tagja – közzétette tagvállalatainak 2026 második negyedévére, valamint az év első hat hónapjára vonatkozó csereabroncs-értékesítési adatait.

Adam McCarthy, a Tyres Europe főtitkára szerint 2026 második negyedévében tovább erősödött az európai csereabroncsok iránti kereslet, különösen a tehergépkocsi- és autóbusz-abroncsok szegmensében.

A személygépkocsikhoz, SUV-okhoz és könnyűhaszonjárművekhez szánt abroncsokból a második negyedévben csaknem 52 millió darabot értékesítettek Európában, ami 3 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest. Az év első hat hónapjában az eladások meghaladták a 110 millió darabot, ami 2 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest.

Továbbra is a négyévszakos abroncsok a legkeresettebbek

A személyautó-abroncsok kategóriáján belül ismét a négyévszakos abroncsok teljesítettek a legjobban. Értékesítésük a második negyedévben 15 százalékkal, az első fél évben pedig 9 százalékkal nőtt.

Ezzel szemben a nyári abroncsok forgalma a második negyedévben 2 százalékkal mérséklődött, míg a téli abroncsok értékesítése 1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Az első hat hónapot tekintve a téli abroncsok piaca 5 százalékkal szűkült.

Lendületben a tehergépkocsi-abroncsok piaca

Kiemelkedően alakult a tehergépkocsi- és autóbusz-abroncsok piaca. A második negyedévben 2,704 millió darab abroncs talált gazdára, 13 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában. Az év első hat hónapjában az értékesítés 7 százalékkal bővült.

A Tyres Europe értékelése szerint a fuvarozási aktivitás és az üzleti bizalom a geopolitikai bizonytalanságok, valamint a magas üzemanyag- és energiaköltségek ellenére is viszonylag stabil maradt.

Ezzel szemben tovább folytatódott a mezőgazdasági abroncsok piacának zsugorodása. Értékesítésük a második negyedévben 7, az első fél évben pedig 10 százalékkal esett vissza. A motorkerékpár- és robogóabroncsok forgalma ugyanakkor a második negyedévben 1, az első hat hónapban pedig 4 százalékkal nőtt.

Forrás: Magnific

Átrendeződik az európai importpiac: Kína visszaszorul, Délkelet-Ázsia erősödik

Az európai gumiabroncs-importban még látványosabb változások figyelhetők meg. Az EU27 és az Egyesült Királyság személygépkocsi- és könnyűhaszonjármű-abroncs-importja 2026 januárja és májusa között összességében 6 százalékkal csökkent. Ezen belül a Kínából érkező mennyiség 24 százalékkal esett vissza.

Kína részesedése így a 2025 azonos időszakában mért csaknem 72 százalékról 58 százalékra mérséklődött, ami nagyjából megfelel a 2019-ben tapasztalt szintnek. A kieső kínai mennyiség jelentős részét az ASEAN-országok gyártói pótolták: részesedésük egyetlen év alatt 7,4 százalékról 19,9 százalékra emelkedett.

A változásban különösen fontos szerepet játszik Thaiföld. Az év első öt hónapjában csaknem 6 millió darab abroncs érkezett innen az európai piacra, szemben a 2025 azonos időszakában mért mintegy 2 millió darabbal. A Vietnámból érkező import több mint kétszeresére, 3 millió darab fölé emelkedett, míg Kambodzsa a 2025-ös, gyakorlatilag nulla szintről 2,3 millió darabos beszállítóvá vált. Indonézia szintén növelte európai exportját.

A Tyres Europe ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a délkelet-ázsiai országokban működő üzemek egy része kínai tulajdonban van, így az import földrajzi átrendeződése nem feltétlenül jelent teljes tulajdonosi átrendeződést is.

Az uniós dömpingellenes intézkedések is alakították a piacot

Az import szerkezetének változásában az Európai Unió kereskedelempolitikai intézkedései is szerepet játszottak.

Az Európai Bizottság 2026. július 7-én lezárta a Kínából származó személygépkocsi- és könnyűhaszonjármű-abroncsokra vonatkozó dömpingellenes vizsgálatot. A vizsgálat megállapítása szerint az érintett termékek dömpingáron kerültek az uniós piacra, és ez jelentős kárt okozott az európai gumiabroncsiparnak.

Ennek nyomán július 8-tól 4,3 és 45,3 százalék közötti végleges dömpingellenes vámokat vezettek be, első lépésben öt évre. A vámokat nem alkalmazták visszamenőlegesen.

A kereskedelmi forgalom azonban már a döntést megelőző időszakban jelentősen átalakult. Az importőrök ugyanis attól tartottak, hogy az esetleges vámokat visszamenőlegesen is kivethetik, ezért 2025 első három negyedévében jelentős készleteket halmoztak fel. Ezek leépülésével 2026 első negyedévében 57 százalékkal zuhant a Kínából érkező import, Kína részesedése pedig átmenetileg 42 százalékra csökkent.

A tehergépkocsi-abroncsok importjában is Délkelet-Ázsia erősödik

Eltérő folyamatok figyelhetők meg a tehergépkocsi- és autóbusz-abroncsok importjában. Az EU27 és az Egyesült Királyság Európán kívülről származó behozatala 2026 első öt hónapjában közel 27 százalékkal nőtt.

Thaiföld és Vietnám együttesen már az import csaknem 61 százalékát adta, szemben az egy évvel korábbi 57 százalékkal és a 2019-ben mért, 30 százalék alatti aránnyal. A thaiföldi import 33, a vietnámi pedig 38 százalékkal bővült.

Kínából ugyan 9 százalékkal több tehergépkocsi-abroncs érkezett, az ország piaci részesedése mégis 19-ről 16 százalékra csökkent. Eközben India importja megháromszorozódott, és 6 százalékos részesedésével a negyedik legjelentősebb beszállítóvá lépett elő.

Az adatok alapján az európai tehergépkocsi-abroncs-import egyre inkább Délkelet-Ázsiára koncentrálódik, elsősorban Thaiföld és Vietnám térnyerésének köszönhetően. Ez a tendencia 2019 óta főként a korábban meghatározó koreai és japán beszállítók részesedését csökkentette.

Többet utaznak az európaiak, miközben nő a közösségi közlekedés szerepe

A Tyres Europe jelentése az abroncspiac mellett az európai mobilitási trendeket is vizsgálja. 2025-ben az európai személyszállítás teljesítménye összességében ismét meghaladta a 2019-es, világjárvány előtti szintet.

A közösségi közlekedésben megtett utaskilométerek száma mintegy 3 százalékkal nőtt egy év alatt, ami több mint kétszerese volt a személygépkocsi-forgalom növekedési ütemének.

Különösen a vasúti közlekedés erősödött: a vasúti személyszállítás teljesítménye már 11 százalékkal meghaladja a 2019-es szintet, miközben részesedése az európai személyszállításból 9 százalékra nőtt. Ezzel párhuzamosan a személygépkocsik részaránya enyhén csökkent.

Az autóbuszos és a városi kötöttpályás közlekedés szintén gyorsabban bővült, mint az autóforgalom, bár teljesítményük továbbra sem érte el a világjárvány előtti szintet.

A jelentés szerint az európai autóbuszpark a pandémia idején bekövetkezett visszaesést követően 2025-re ismét meghaladta a 2019-es állományt. A tehergépkocsik száma pedig 2017 óta minden évben növekedett. A nagyobb kapacitású járművek terjedése és a járművek hatékonyabb kihasználása ugyanakkor mérsékli az állomány darabszámának növekedési ütemét.

English Summary

The European replacement tyre market showed clear signs of improvement in the second quarter of 2026, with passenger car, SUV and light commercial vehicle tyre sales rising by 3%, while truck and bus tyre sales increased by 13% year on year. All-season tyres continued to be the strongest-performing segment, with sales up 15% in the second quarter. At the same time, the European tyre import market is undergoing a major geographical shift, as China’s share declines while suppliers from Southeast Asia, particularly Thailand and Vietnam, gain ground. Anti-dumping measures introduced by the European Union against Chinese passenger car and light commercial vehicle tyres have also contributed to changes in trade flows. The truck and bus tyre import market is similarly becoming increasingly concentrated in Southeast Asia, with Thailand and Vietnam accounting for almost 61% of extra-European imports in the first five months of 2026. The report also highlights broader mobility trends in Europe, including the continued recovery of passenger transport and the growing role of public transport, especially rail.