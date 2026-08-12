Pollenmentes otthon 5 lépésben – így védd meg a hálószobát és a levegőt

forrás: Prím Online, 2026. augusztus 12. 13:42

A nyár sokak számára a szabadtéri programokról és a gondtalan kikapcsolódásról szól, az allergiásoknak azonban ez az időszak gyakran kellemetlen tünetekkel, például tüsszögéssel, orrdugulással és szemviszketéssel is jár. A pollenek ráadásul nem maradnak a szabadban: a ruhánkon, cipőnkön és hajunkon is bejuthatnak a lakásba, de egy nyitott ablakon keresztül is könnyen bekerülhetnek. A parlagfűszezon kezdetén ezért érdemes néhány egyszerű szokást beépíteni a mindennapokba, hogy minél kevesebb pollen telepedjen meg otthonunkban.

A parlagfű Magyarország egyik legelterjedtebb és legerősebb allergén növénye: egyes becslések szerint a lakosság mintegy ötöde érzékeny a pollenjére. Virágzási időszaka hosszú, jellemzően július végétől október végéig tart, a következő hetek pedig különösen magas pollenterhelést jelenthetnek. Az LG Electronics Magyarország (LG) szakértőinek segítségével ezért összegyűjtöttünk néhány könnyen beilleszthető otthoni praktikát, amelyekkel mérsékelhető a lakásba jutó és ott felhalmozódó pollenek mennyisége.

Hagyjuk a polleneket a hálószobán kívül!

Bár sokak számára természetes, hogy hazaérkezés után átöltöznek, az allergiások esetében ez a rutin különösen fontos lehet. A parlagfűszezonban célszerű már a bejáratnál levenni a cipőt, a táskát pedig az előszobában hagyni. A szabadban viselt ruhákat lehetőleg azonnal tegyük a zárt szennyestartóba, és semmiképpen se kerüljenek a kanapéra vagy az ágyra.

A pollen nemcsak a ruhákon, hanem a bőrön és a hajon is könnyen megtapad. Éppen ezért a hazaérkezés utáni zuhanyzás, valamint szükség esetén a hajmosás is segíthet csökkenteni az otthonba bevitt allergének mennyiségét. A cél, hogy a pollenek lehetőleg ne jussanak el a hálószobába és a pihenésre használt terekbe.

Az ágynemű rendszeres, a megszokottnál gyakoribb mosása szintén hozzájárulhat az allergének mennyiségének mérsékléséhez. Érdemes olyan, gőzfunkcióval rendelkező mosógépet választani, amely a hagyományos mosási programok mellett a ruhák és textíliák alaposabb tisztítását is támogatja. A frissen mosott ruhákat pedig a pollenszezonban lehetőleg ne a szabadban szárítsuk, hiszen a levegőben szálló pollenek könnyen megtapadhatnak rajtuk. Ilyenkor a szárítógép használata vagy a beltéri teregetés kedvezőbb megoldás lehet.

Kedvenceinkről se feledkezzünk meg!

Ha háziállataink szabadon ki-be járhatnak a lakásba, róluk sem érdemes megfeledkezni. A pollenek a szőrükön és a tappancsaikon is megtapadhatnak, így egy séta után könnyen bekerülhetnek velük együtt az otthonunkba.

Éppen ezért hazatéréskor – lehetőleg még a lakásba belépés előtt – érdemes megtisztítani kedvencünket. A tappancsokat langyos vízzel leöblíthetjük, vagy erre a célra készült mancsmosóval áttörölhetjük, a bundát pedig szintén célszerű áttörölni, illetve lehetőség szerint még kültéren kifésülni.

Takarítsunk gyakrabban és alaposabban!

A legnagyobb elővigyázatosság mellett is kerülhet pollen a lakás különböző felületeire. A parlagfűszezonban azonban nem feltétlenül a többórás hétvégi nagytakarítás a leghatékonyabb stratégia. Célszerűbb lehet, ha a leginkább érintett területeket rövidebb idő alatt, de gyakrabban tisztítjuk.

A kemény felületeket érdemes rendszeresen, nedves kendővel áttörölni, így a leülepedett por és pollen kisebb eséllyel kerül vissza a levegőbe. A szőnyegeken, a kanapén vagy akár az ágy alatt felgyülemlő allergének eltávolításához pedig érdemes gyakrabban porszívózni.

Persze érthető, ha egy hosszú munkanap után senkinek nincs kedve a nehéz porszívóval bajlódni. Ilyenkor praktikus megoldás lehet egy könnyű, vezeték nélküli állóporszívó, amellyel gyorsan és egyszerűen elvégezhető egy-egy kisebb takarítás is.

„Az állóporszívók között is van különbség. Érdemes olyan készüléket választani, amely többlépcsős szűrőrendszerrel rendelkezik, hiszen ezek nagy mennyiségű mikroszkopikus részecskét képesek felfogni, és megakadályozhatják a por visszakerülését a levegőbe” – tanácsolja Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája.

Az LG CordZero állóporszívóinak ötlépcsős szűrőrendszere például a por 99,99 százalékát kiszűri. Az A9T modell emellett olyan dokkolóállomással is rendelkezik, amely automatikusan kiüríti a készülék portartályát, így az összegyűjtött por ürítés közben kisebb eséllyel kerül vissza a levegőbe.

Szellőztessünk tudatosan, figyeljünk a beltéri levegőre!

A rendszeres takarítás mellett magas pollenterhelés idején a szellőztetésre is érdemes tudatosan odafigyelni. A legmagasabb pollenkoncentrációval járó időszakokban célszerű kerülni a hosszan tartó ablaknyitást, hiszen ezzel jelentős mennyiségű allergén juthat be a lakásba. Érdemes inkább figyelemmel kísérni a pollenjelentéseket, és az aktuális pollenterheléshez igazítani a szellőztetést.

A szellőztetést követően egy légtisztító vagy légkondicionálóval kombinált légtisztító készülék is segíthet a beltéri levegő tisztításában, hiszen ezek a készülékek a mikroszkopikus méretű részecskék kiszűrésére is képesek lehetnek. További segítséget jelenthet egy antiallergén- és antivírus-szűrővel ellátott klímaberendezés is. Az LG egyes klímái például allergiaszűrővel rendelkeznek, amely segíthet eltávolítani az allergiát kiváltó anyagokat, emellett pedig Plasmaster Ionizer++ technológiával is felszereltek, amely a megtapadt baktériumok 99,9 százalékának eltávolítását célozza.

A szűrők karbantartására azonban kiemelt figyelmet kell fordítani. „A használati útmutatóban meghatározott időközönkénti tisztítás mellett a pollenszezonban különösen fontos a klíma szűrőjének rendszeres ellenőrzése. Ha nagy mennyiségű por rakódott rá, érdemes kimosni. A tiszta szűrő ugyanis nemcsak a levegő kezelésében, hanem a készülék megfelelő működésében is fontos szerepet játszik” – mondja Györgyi József, az LG légkondicionáló üzletágának szakértője.

A manuális tisztítás mellett olyan technológiai megoldások is rendelkezésre állnak, amelyek egyszerűbbé tehetik a karbantartást. Egyes LG klímákban például Fagyasztásos tisztítás üzemmód is elérhető, amely a felolvasztott jég segítségével távolítja el a szennyeződéseket, ezáltal csökkentve a káros baktériumok mennyiségét.

Nem steril otthonra van szükség, hanem jól működő rutinra

A parlagfű pollenét teljesen kizárni az otthonunkból szinte lehetetlen, az otthoni pollenterhelés azonban tudatos napi rutinnal jelentősen mérsékelhető. A hazaérkezés utáni egyszerű szokások, a rendszeres és célzott takarítás, a tudatos szellőztetés, valamint a megfelelően karbantartott, hatékony szűrőrendszerrel rendelkező háztartási készülékek együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a parlagfűszezonban is komfortosabb és kellemesebb legyen az otthoni környezet.

English Summary

As ragweed season approaches, allergy sufferers can take a few simple steps to reduce the amount of pollen entering and accumulating in their homes. Changing clothes and taking a shower after spending time outdoors, leaving shoes and bags by the entrance, and keeping pets clean can all help prevent pollen from spreading throughout the home. Regular, targeted cleaning is also important, particularly on floors, carpets, sofas and other surfaces where allergens can settle. During periods of high pollen levels, it is advisable to ventilate the home thoughtfully and consider using air purifiers or air conditioning systems with suitable filters. Proper maintenance and regular cleaning of filters are equally important to ensure household appliances continue to work effectively. With a few practical daily habits and the right home technologies, indoor pollen exposure can be significantly reduced, helping create a more comfortable environment throughout ragweed season.