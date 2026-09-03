A Xiaomi az IFA-n mutatja be „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztémáját

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 3. 19:57

A ma indult berlini IFA kiállításon először vesz részt a Xiaomi, a fogyasztói elektronika és intelligens gyártás egyik globális vezető vállalata. Az eddigi legnagyobb, több mint 3300 négyzetmétert is meghaladó tengerentúli kiállítótéren – amelyet a vállalat valaha önállóan bérelt ki – több mint 380 termékkel, jövőbe mutató technológiákkal és valós élethelyzet-demonstrációkkal mutatja be a Xiaomi „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztémáját a személyes élet, az otthon és a mobilitás terein belül.

Emellett bemutatja, miként tudja a mesterséges intelligencia összehangolni az eszközök és szolgáltatások működését különböző környezetekben, hogy még intuitívabb élményekkel gazdagítsa a mindennapokat.

„Az idei IFA jelentős mérföldkő a Xiaomi globális terjeszkedésében. – mondta Xu Fei, a Xiaomi marketingigazgatója (CMO). „Az évek során az okostelefonoktól eljutottunk az okosotthon-termékekig és az okos járművekig, miközben jelentős összegeket fordítottunk az olyan alaptechnológiák fejlesztésére, mint a mesterséges intelligencia, az operációs rendszerek, a chipek és az intelligens gyártás. Ma ezek az üzletágak és képességek az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztémánkon keresztül kapcsolódnak össze, amelyet ma az IFA-n a maga teljességében mutatunk be a nemzetközi közönségnek.”

„Európa fontos piac a Xiaomi globális stratégiájában” – tette hozzá Fei. „Mivel a Mijia (a Xiaomi „Ember × Autó × Otthon” ökoszisztémájának „Otthon” pillére) már egy ideje jelen van, és nagy léptékben terjeszkedik Európában, a Xiaomi Auto pedig várhatóan 2027-ben lép be az európai piacra, az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztémánk három alappillére – a személyes eszközök, az okos járművek és az okosotthon termékek – ebben a régióban is elkezd összekapcsolódni egymással. Ez nem csupán azt jelenti, hogy több terméket hozunk Európába. A cél az, hogy a Xiaomi technológiáját és ökoszisztéma-képességeit minél több felhasználóhoz juttassuk el szerte Európában.”

A Xiaomi több mint 380 terméket mutat be az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztémán belül

A Xiaomi IFA-standja három fő területre épül: az AI Tomorrow, az AI Today és a Human x Car x Home termékportfólió bemutatására. A három területet megtekintve a látogató átfogó képet kap a jövőbe mutató koncepciókról, a már ma is elérhető intelligens megoldásokról, valamint a Xiaomi teljes termékportfóliójáról.

Az AI Tomorrow zóna az intelligens mobilitás jövőjét mutatja be a Xiaomi Vision Gran Turismo koncepció jegyében, rávilágítva az autótervezés, a teljesítménynövelő technológiák és a digitális megoldások metszéspontjában rejlő új lehetőségekre.

Az AI Today zóna ezeket a képességeket valós környezetbe helyezi. A Xiaomi a SU7 Max, valamint a konyhát, a nappalit, a hálószobát és a dolgozószobát felölelő otthoni környezeteken keresztül mutatja be, hogyan képes a mesterséges intelligencia összehangolni a személyes eszközök, az autók és az okosotthon-termékek működését úgy, hogy ezek a legjobban szolgálják ki a mindennapokban felmerülő igényeket.

A Human x Car x Home termékportfólió több mint 380 terméket vonultat fel hét területen: a főzés és élelmiszer-tárolás, az otthoni takarítás, az egészséges levegő, az audiovizuális szórakoztatás, a biztonság és védelem, a személyes eszközök, valamint az intelligens mobilitás területein. A bemutató jól tükrözi, mennyire széles a Xiaomi ökoszisztémájának termékpalettája, ugyanakkor megmutatja azt is, hogyan hozhat létre a technológia, a rendszerszintű képességek összessége és az egységes dizájnnyelv harmóniát a különböző eszközök és kategóriák között.

A Xiaomi „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztémája felhasználóközpontú, intelligens ökoszisztéma, amely összekapcsolja a személyes eszközöket, az okos járműveket és az okosotthon-termékeket. A rendszer az egyszerű eszközösszekapcsolódáson túlmutatva a mesterséges intelligenciát és a Xiaomi HyperOS-t használja arra, hogy az eszközök és szolgáltatások termékeken és élethelyzeteken átívelően működjenek együtt, a használatot intuitívabbá, gördülékenyebbé és intelligensebbé téve, ezzel alkalmazkodva a valós élethelyzetekhez és a fogyasztói igényekhez.

Három év folyamatos fejlesztései után az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztéma alapjai nagy léptékben megszilárdultak. A Xiaomi 24 egymást követő negyedévben volt az egyike a három legnagyobb okostelefon-gyártónak a leszállított készülékek számát tekintve, és a negyedik legnagyobb táblagép-gyártó globálisan, ami az iparágban immár a 9. egymást követő negyedévben biztosítja számára helyet a világ öt legnagyobb márkája között. A viselhető eszközök (okoskarkötők és okosórák) piacán a világ második legnagyobb gyártója a Xiaomi, a leszállított termékek száma alapján. A Xiaomi Auto a piacra lépése óta eltelt két évben több mint 700 000 járművet értékesített szárazföldi Kínában, a Xiaomi YU7-ra pedig már az első napon 240 000 megerősített megrendelés érkezett. Emellett a Xiaomi kiépítette a világ vezető fogyasztói AIoT platformját, amelyhez több mint 1,1 milliárd eszköz kapcsolódik (az okostelefonok, táblagépek és laptopok nélkül), és amely világszerte több mint 175 millió felhasználót és háztartást szolgál ki. A termékek, technológiák és ökoszisztéma-képességek terén elért eredmények erős alapot teremtenek ahhoz, hogy az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztéma a vízióból a mindennapi élet szerves részévé váljon.

A mesterséges intelligencia fizikai világban

Amint a mesterséges intelligencia tovább fejlődik, és az intelligens megoldások már túlmutatnak az eszközök puszta összekapcsolódásán, a technológia egy új korszakot nyit meg, amelyben a felhasználói igények jobb megértése és a proaktívabb szolgáltatások kerülnek előtérbe. A Xiaomi meggyőződése, hogy ebben az új szakaszban a mesterséges intelligencia már nemcsak arra lesz képes, hogy a felhasználók kérdéseire adott válaszokat egy képernyőn megjelenítse. Az AI szerepe sokkal inkább az lesz, hogy jobban megértse, a kérdések milyen kontextusban merülnek fel a való életben, és ennek ismeretében – a felhasználó engedélyével és felügyelete mellett – összehangolja az eszközök működését a felmerülő feladatok elvégzése érdekében.

Az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztéma fontos alapot képez ehhez az átmenethez. Azáltal, hogy az okostelefonokat, az autókat és az okosotthon-eszközöket ugyanazon felhasználó köré szervezi, az ökoszisztémán belül a mesterséges intelligencia jobban át tudja látni a kontextust a különböző helyzeteken átívelően, és össze tudja hangolni az eszközöket a feladatvégrehajtás során. Ez már több egyszerű parancsteljesítésnél, és elmozdulást jelent a felhasználói szándék megértése és a proaktív közreműködés felé.

Az IFA-n a Xiaomi bemutatja, hogyan teheti az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztéma a technológiát a mindennapi élet természetes részévé. Amikor például a felhasználó hazafelé tart, a rendszer olyan kontextuális információk alapján, mint az időpont, a helyszín és az időjárási viszonyok, még megérkezése előtt proaktívan beállíthatja az otthoni világítást és a légkondicionálást. Otthon egy olyan egyszerű kérés, mint hogy „Nyomtasd ki az imént készített fotót!”, több eszköz együttműködését is elindíthatja, míg más élethelyzetekben a világítás, a függönyök és a hőmérséklet együtt igazodik egy olyan tevékenységhez, mint amilyen például az olvasás. Ezek a szcenáriók együttesen szemléltetik a Xiaomi jövőképét az intelligens megoldások következő generációjáról: ebben az egyes eszközök vezérlése nem különálló módon történik, hanem a mesterséges intelligencia a kontextust megértve következteti ki a felhasználói szándékot, összehangolja az eszközöket a különböző helyzetekben, így téve az ember számára hasznosabbá a technológiát a mindennapi élet fizikai valóságában, miközben az irányítás a felhasználó kezében marad.

A technológia, amire az intelligens megoldások épülnek

A Xiaomi eszközöket és helyzeteket összekapcsoló megoldásai mögött olyan technológia áll, amelyet a Xiaomi az elmúlt évek során épített fel a mesterséges intelligenciába, az operációs rendszerekbe, a chipekbe és az intelligens gyártásba való befektetéseivel. A Xiaomi HyperOS-szel együtt ezek tették lehetővé a mélyebb hardver-szoftver integrációt az okostelefonok, az autók, az okosotthon-eszközök és az új eszközformátumok között, amely kiszámíthatóbb és intelligensebb megoldásokat eredményezett a Xiaomi okos ökoszisztémáján belül.

A Xiaomi kész továbbra is fejleszti a saját nagy nyelvi modelljeit. A legújabb fejlesztések, köztük a MiMo-V2.5-Pro, a Xiaomi Miloco és a Xiaomi Miclaw, tovább erősítik az AI képességeit a megértés, a következtetés és a végrehajtás terén. A fejlesztések új iránya azt vizsgálja, hogyan léphet túl a mesterséges intelligencia a kérdések megválaszolásának szintjén, és hogyan segíthet komplexebb, valós életbeli feladatok megoldásában.

Az intelligens gyártás ezzel párhuzamosan lehetővé teszi a Xiaomi számára, hogy a technológiai innováció nagy léptékben hasznosuljon a termékek fejlettebb képességein keresztül. A Xiaomi szárazföldi Kínában három fő terméktípusban – okostelefonok, autók és háztartási készülékek – épített ki intelligens gyártási képességeket. A Xiaomi Smart Factory éves gyártási kapacitása mintegy 10 millió csúcskategóriás okostelefon, míg a 46 laboratóriummal rendelkező Xiaomi Smart Factory | Wuhan a kutatás-fejlesztést, a gyártást és a validálást integrálja. Egy légkondicionáló berendezés, maximális sebesség mellett, 6,5 másodperc alatt készül el egy ilyen gyárban. Emellett a Xiaomi a humanoid robotok alkalmazási lehetőségeit is vizsgálja a gyártási láncban: a Xiaomi Auto gyárban például a robotok eredményességi rátája a csavarmeghúzás terén megközelítőleg 90%-ról 98%-ra emelkedett négy hónap alatt.

A Xiaomi emellett továbbra is befektet a saját fejlesztésű chipjeibe, olyan kulcstechnológiákra fókuszálva, amelyek a termékekbe beépülve alapvetően határozzák meg azok jellemzőit és hosszú távú versenyképességét. A számítási architektúra, az NPU-k és más technológiák terén elért innovációkkal a Xiaomi tovább javítja az eszközön futó mesterséges intelligenciára épülő megoldások minőségét, a teljesítményt és az energiahatékonyságot. Az IFA-n a Xiaomi bemutatja a következő generációs Xiaomi XRING O3 chippel hajtott Xiaomi 18 Fold készüléket is, amely a vállalat legújabb eredményeit sűríti magába a mobil számítástechnika, a hajtogatható kialakítás és az eszközön futó intelligencia területén.

Az IFA-n emellett megtekinthető a Xiaomi CyberOne, amely valós idejű gesztusokkal, például szívjellel és felfelé mutató hüvelykujjal lép kapcsolatba a látogatókkal. A Xiaomi CyberOne képességeit nemcsak itt, hanem a Xiaomi Auto gyárában is tesztelés alá vetik a Xiaomi fejlesztői, ahol ezeket valós gyártási feladatok végrehajtása közben vizsgálják és validálják. Azzal, hogy a Xiaomi a saját gyártóhelyeit használja tesztelésre, lehetőséget teremt a Xiaomi CyberOne érzékelési, vezérlési és feladatvégrehajtási képességeinek folyamatos finomítására, miközben vizsgálja a humanoid robotok alkalmazhatóságát az intelligens gyártásban.

A Xiaomi Auto “aszfaltra viszi” az okos ökoszisztémát

A Xiaomi Auto a kiállításon bemutatja az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztéma mobilitási dimenzióját is, három járművön keresztül szemléltetve az utat a jövőbe mutató koncepciótól a mai intelligens vezetési élményig.

A bemutató középpontjában a Xiaomi Vision Gran Turismo áll: egy vizionárius elektromos hipersportautó-koncepció, amelyet a legendás Gran Turismo videojáték-sorozathoz igazodva fejlesztettek ki. A Xiaomi technológiai vállalatként ezzel elsőként csatlakozott a Vision Gran Turismo programhoz. Mivel virtuális koncepcióautóként készült, az autótervezés, az aerodinamika és az intelligens interakció jövőjét a Xiaomi mérnökei a Gran Turismo alapján szabadon, a fizikai világ korlátai nélkül gondolhatták újra. A karosszéria formáját teljes egészében az alacsony légellenállás és a leszorítóerő közötti egyensúlyra optimalizálták. Ezt fejezi ki a „Shaped by the Wind” koncepció, amelynek jegyében egy csepp alakú vezetőfülkét terveztek, amit Active Wake Control rendszerrel láttak el. A „Racing on a Sofa” szemlélet jegyében kialakított utastér és a gyűrű alakú Xiaomi Pulse asszisztens együtt ad ízelítőt abból, hogyan találkozhat egymással a jövőben a dizájn, a teljesítménynövelésre építő technológia és az intelligens interakció.

A standon emellett az új generációs Xiaomi SU7 és a Xiaomi SU7 Ultra is helyet kapott. Az új korszak vezetőinek autójaként pozícionált, új generációs Xiaomi SU7 a Xiaomi Auto okos elektromos limuzinokra vonatkozó szemléletmódját tükrözi: elegáns, sportos megjelenést ötvöz a Xiaomi HyperOS-be és a tágabb okos ökoszisztémába történő mély integrációval, így az autó zökkenőmentesen kapcsolódik össze a felhasználók személyes eszközeivel és okosotthonának készülékeivel. A Xiaomi SU7 Ultra a Xiaomi Auto nagy teljesítményű csúcsmodellje, amelyben a vállalat mérnökeinek a Nürburgring Nordschleife-n igazolt szakértelme öltött testet. Ezen a tesztpályán a sorozatgyártású Xiaomi SU7 Ultra 2025 áprilisában felállította az „Electric Executive Car” (elektromos vezetői kategóriás autó) kategória akkori hivatalos rekordját.

Az egyes járműveken túl az autóipari bemutató azt is szemlélteti, hogyan viszi át a Xiaomi Auto a Xiaomi intelligens élményeit az aszfaltra, ezáltal az autót az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztéma szerves részévé téve. Első járművének 2024 márciusi leszállítása óta a Xiaomi Auto több mint 700 000 járművet szállított le a szárazföldi Kínában, ezzel már most életre keltve az ökoszisztéma mobilitási dimenzióját. A berlini IFA kiállításon a Xiaomi Auto emellett szándéknyilatkozatokat írt alá az első, nyolc vezető német autókereskedő-csoporttal, ezzel megtéve az első lépést európai kiskereskedelmi és szervizhálózatának kiépítése felé, még a 2027-ben tervezett európai piacokra, köztük Németországba, való belépését megelőzően.

A Mijia szélesebb okosotthon-portfólióval terjeszkedik Európában

Az IFA 2026-on a Xiaomi bejelentette, hogy nagy léptékben bővíti a Mijia okosotthon-márkájának európai jelenlétét. A terjeszkedés eredményeként a Mijia termékek és élmények még szélesebb választéka válik elérhetővé az európai fogyasztók számára, ami hozzájárul a Xiaomi „Ember × Autó × Otthon” ökoszisztéma okosotthon-dimenziójának megerősödéséhez a régióban.

A Mijia sem csupán az egyes háztartási készülékek összekapcsolhatóságát kínálja. Az egyszerű konnektivitástól a fokozott összehangoltság irányába mozdul el ezen a téren is a Xiaomi, ahol az eszközök természetesebben reagálnak a különböző felhasználókra, környezeti viszonyokra és helyzetekre. A Xiaomi Home alkalmazás segítségével a kompatibilis Mijia termékek egy egységes platformon kezelhetők, és az otthonon belül együtt is működnek egymással, miközben a jóváhagyás és felügyelet továbbra is a felhasználó kezében marad. Ezek a képességek egy átfogó szemléletváltást tükröznek: az intelligencia már nem az egyes eszközök jellemzője, hanem a rendszeré, amelyen belül működnek.

Napjainkban a Mijia több mint 130 termékkategóriát és 2000-nél is több háztartási terméket tartalmaz, ideértve a főzéssel, az élelmiszerek tartósításával, a takarítással, az otthon levegőjének kezelésével, az audiovizuális szórakoztatással és a biztonsággal kapcsolatos termékeket. A Xiaomi mesterséges intelligenciába, operációs rendszerekbe és IoT-ba történt befektetéseinek köszönhetően a Mijia intelligensé tette a hagyományos háztartási berendezéseket, ami egy egységes okosotthon-élmény létrejöttéhez járult hozzá, amelyben a felhasználó kényelmét az intuitív módon irányítható eszközök együttesen szolgálják.

A dizájn ugyanilyen központi szerepet játszik a Mijia-élményben. A Xiaomi „Alive” dizájnfilozófiáját követve a Mijia egyszerű, természetes és közvetlen formanyelvet alkalmaz, amely egységes megjelenést kölcsönöz a termékeknek, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a technológia természetes módon belesimuljon a modern lakóterekbe. A Mijia termékei eddig több mint 500 nemzetközi dizájndíjat nyertek.

Ahogy a Mijia nagy léptékben bővül Európában, a Xiaomi továbbra is erősíti az otthonra szabott termékeit és szolgáltatásait, egyre integráltabb és intelligensebb élményeket nyújtva a régió felhasználóinak. Ezzel a Xiaomi célja az, hogy a mesterséges intelligenciát a digitális világon túlra, a mindennapi életbe vigye, így az intelligens szolgáltatások a mindennapi élet még természetesebb részévé váljanak.

A hosszú távú K+F-befektetés a Xiaomi globális terjeszkedéséért

Európa fontos piacnak számít a Xiaomi globális stratégiájában, és kulcsfontosságú régió az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztéma folyamatos bővítésében. A Xiaomi elköteleződése Európa iránt tartós, ezért a helyi K+F-, termékfejlesztői-, értékesítési és szolgáltatási tevékenységét szeretné erősíteni a régióban, ezzel is támogatva Európa fenntartható növekedését és az európai felhasználók magas színvonalon történő kiszolgálását.

A Xiaomi tervei szerint 2026 és 2030 között a globális K+F-kiadásai meg fogják haladni a 24 milliárd eurót. Az összeget a mesterséges intelligencia, az operációs rendszerek, a saját fejlesztésű félvezető-képességek, az okos járművek, a robotika és az intelligens gyártás fejlesztésére fordítják majd. Azáltal, hogy a Xiaomi ezekbe az alaptechnológiákba fektet, olyan képességeket épít fel, amelyek megoszthatók a különböző termékek és kategóriák között – a személyes eszközöktől és az otthontól a mobilitásig –, és jobb termékekké, valamint összehangoltabb felhasználói élménnyé alakíthatók át a fogyasztók számára.

A jövőben a Xiaomi továbbra is összekapcsolja a hosszú távú befektetéseket a mélyebb lokalizációval a globális piacokon. Az „Ember × Autó × Otthon” okos ökoszisztémán keresztül a Xiaomi célja, hogy összekapcsolja a személyes élet, az otthon és a mobilitás tereit, egyre több valós élethelyzetbe vigye el a mesterséges intelligenciát, és az intelligens technológiát a világ minden pontján a mindennapi élet még természetesebb és hasznosabb részévé tegye a felhasználók számára.

Képek forrása: Xiaomi

English Summary

Xiaomi made its first appearance at IFA Berlin, presenting more than 380 products as part of its “Human × Car × Home” smart ecosystem. The company demonstrated how artificial intelligence can connect personal devices, smart vehicles, and smart home products to create more intuitive and personalized everyday experiences. A major focus was on the integration of AI and Xiaomi HyperOS, which enables different devices to work together based on the user’s context and needs. Xiaomi Auto also played an important role, showcasing vehicles such as the SU7, SU7 Ultra, and the Vision Gran Turismo concept, while preparing for a planned European market entry in 2027. At the same time, Xiaomi announced the major expansion of its Mijia smart home portfolio in Europe. Through long-term investments in AI, chips, robotics, intelligent manufacturing, and research and development, Xiaomi aims to make smart technology a more natural and useful part of everyday life worldwide.