Az MI után jön a szervezeti átalakulás – a Corvinus és az UNIQA ezt kutatja

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 4. 16:27

A Budapesti Corvinus Egyetem és az UNIQA Biztosító kutatási együttműködést indított annak feltárására, hogy milyen szervezeti, vezetési és emberi feltételek szükségesek a mesterséges intelligenciára épülő új működési modellek felelős és eredményes alkalmazásához.

A kutatási projektről szóló megállapodást 2026. szeptember 2-án írta alá a Budapesti Corvinus Egyetemen Kurtisz Krisztián, az UNIQA Biztosító vezérigazgatója és Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora. Az együttműködés középpontjában annak vizsgálata áll, hogy a mesterséges intelligencia miként alakíthatja át a vállalati működést, és milyen új szervezeti, vezetési, HR- és vállalatirányítási megoldások szükségesek az MI-alapú működés sikeres bevezetéséhez.

A kutatás abból indul ki, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása jóval túlmutat a technológiai fejlesztéseken: hatással van a vállalati folyamatokra, a vezetői szerepekre, a munkakörökre, a szükséges kompetenciákra és a munkaszervezés egészére. Az együttműködés a Corvinus-SEED közreműködésével valósult meg, amely az egyetem vezetőképzési központjaként fontos kapcsolatot teremt az akadémiai és a vállalati szféra között.

A NiQA mint a kutatás gyakorlati fókusza

A kutatás egyik kiemelt vizsgálati területe az UNIQA NiQA nevű, mesterséges intelligenciára épülő virtuális asszisztense. A megoldás a kárrendezési folyamatok automatizált támogatásában vesz részt, a kárbejelentéstől és a dokumentumok feldolgozásától kezdve a kárszámításon és döntéstámogatáson át egészen a folyamat egyes kifizetési lépéseiig.

A vizsgálat ugyanakkor nem egyetlen technológia elemzésére korlátozódik. A kutatók azt vizsgálják, hogyan változnak a munkakörök, a kompetenciaigények és a vezetői szerepek egy olyan szervezetben, ahol a mesterséges intelligencia egyre több folyamatban jelenik meg. Emellett arra is keresik a választ, milyen feltételek mellett alakítható ki eredményes ember–MI együttműködés, és hogyan használhatók ki az MI-ben rejlő lehetőségek úgy, hogy azok egyszerre járuljanak hozzá a működési hatékonyság növeléséhez, az ügyfélélmény javításához és a munkatársak eredményesebb együttműködéséhez.

„A mesterséges intelligencia hatásainak kutatása az egyetemek egyik fontos feladata, a Corvinus pedig célja szerint ezen a területen is élen kíván járni. Az UNIQA-val közös projektünk ezt a törekvést erősíti. A kutatás eredményei tágabb értelemben a jövő munkahelyeinek működéséhez is fontos tanulságokkal szolgálhatnak, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban megértsük az MI-alapú szervezeti átalakulás sikeres megvalósításának feltételeit” – mondta Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.

„A mesterséges intelligencia bevezetése nem elsősorban technológiai, hanem szervezeti és vezetői kérdés. Az AI valódi értéke nem pusztán abban rejlik, hogy egyes feladatokat gyorsabban képes elvégezni, hanem abban, hogy új alapokra helyezheti a vállalatok működését. Az UNIQA-nál a NiQA fejlesztése és bevezetése során azt tapasztaltuk, hogy a siker kulcsa nem önmagában a technológia, hanem az, hogy miként alakítjuk át a folyamatainkat, és hogyan készítjük fel a vezetőket és a munkatársakat az új működésre. Éppen ezért tartjuk különösen értékesnek a Corvinusszal való együttműködést, amely tudományos alapossággal segíthet feltárni az AI-alapú szervezetek sikerének emberi, vezetési és szervezeti feltételeit” – emelte ki Kurtisz Krisztián, az UNIQA Biztosító vezérigazgatója.

Több módszerrel vizsgálják az MI szervezeti hatásait

A projekt előkészítése 2026 áprilisában kezdődött, az első adatfelvételi szakasz pedig júniusban indult és augusztus közepéig tartott. A kutatók többféle módszert alkalmaznak: a szakirodalom és vállalati dokumentumok elemzése mellett vezetői interjúkat, munkavállalói fókuszcsoportos vizsgálatokat, kérdőíves felmérést és üzleti hatáselemzést is végeznek. A kutatás eredményeit összegző jelentések 2026 őszére várhatók.

Az eredmények hozzájárulhatnak az MI-re épülő működési modellekhez kapcsolódó vállalati döntések megalapozásához. A kutatás többek között a megfelelő vállalatirányítási modell kialakításához, a szükséges vezetői kompetenciák azonosításához, valamint a szervezeti változások eredményes kezeléséhez nyújthat új szempontokat.

Az együttműködés szorosan illeszkedik az UNIQA hosszú távú digitális transzformációs törekvéseihez. A biztosító célja a folyamatok egyszerűsítése, az ügyfélélmény továbbfejlesztése, valamint olyan innovatív működési modellek kialakítása, amelyekben a technológia és az emberi szakértelem egymást erősítve teremt értéket.

Tudomány és vállalati gyakorlat egy közös kutatásban

A Budapesti Corvinus Egyetem hosszú távú célja, hogy az akadémiai tudást és a vállalati tapasztalatokat összekapcsoló együttműködéseken keresztül járuljon hozzá a gazdaság és a társadalom aktuális kihívásainak kutatásához. Az egyetem számos vállalattal és intézménnyel működik együtt kutatási, innovációs, oktatási és tudástranszfer területeken.

Ezek a partnerségek lehetőséget teremtenek arra, hogy a Corvinus kutatói valós üzleti kihívásokra keressenek tudományosan megalapozott válaszokat. Egyúttal a hallgatók és a vállalati partnerek számára is értéket teremtenek az akadémiai és a gyakorlati tudás összekapcsolásával.

English Summary

The Budapest Corvinus University and UNIQA Insurance have launched a joint research project to explore the organisational, leadership and human factors that determine the successful and responsible adoption of AI-driven operating models. The research examines how artificial intelligence can transform corporate operations, including jobs, skills, leadership roles, HR practices and governance. A key focus of the study is UNIQA’s AI-powered virtual assistant, NiQA, which supports the automation of claims management processes. Going beyond the technology itself, the project investigates how organisations can establish effective human–AI collaboration while improving operational efficiency and customer experience. The research combines literature and document analysis with leadership interviews, employee focus groups, surveys and business impact assessment. The findings, expected in autumn 2026, may provide practical insights for companies navigating AI-driven organisational transformation and developing new models of work and leadership.