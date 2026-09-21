Százszorosára nőtt két év alatt az AI-ból érkező magyar webforgalom

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 21. 19:01

Kevesebb mint két év alatt százszorosára nőtt a mesterséges intelligencia alapú felületekről a magyar weboldalakra érkező forgalom. A legnagyobb növekedést a híroldalak könyvelhették el: az elmúlt négy hónapban hatszor-hétszer annyi látogatót kaptak AI-felületekről, mint a korábbi időszakban.

A kép azonban korántsem egyértelműen pozitív. A JabJab Online Marketing friss AI Traffic Indexe szerint az elmúlt négy hónapban először fordult elő jelentősebb visszaesés a vizsgált weboldalak hagyományos Google-keresésekből származó forgalmában, amit az AI által generált látogatottság egyelőre csak kis részben tudott ellensúlyozni.

Két évvel ezelőtt a vizsgált magyar weboldalak teljes látogatottságának mindössze 0,01 százaléka érkezett olyan mesterséges intelligencia alapú felületekről, mint a ChatGPT vagy a Gemini. 2026 nyarára ez az arány már meghaladta az 1 százalékot, ami kevesebb mint két év alatt legalább százszoros növekedést jelent.

A változás különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a mesterséges intelligencia használata mára jóval túlmutat a technológia iránt különösen érdeklődő felhasználók körén. Egyre többen kérdeznek AI-rendszereket hírekről, pénzügyekről, utazásról, vásárlásról, egészségügyi termékekről vagy akár a mindennapi főzésről. A rendszerek pedig egyre gyakrabban hivatkoznak konkrét weboldalakra, így közvetlenül is forgalmat irányíthatnak a forrásként használt oldalakra.

Négy hónap alatt többszörösére nőtt a híroldalak AI-forgalma

A leglátványosabb változás a híroldalaknál figyelhető meg. Az AI-felületekről érkező látogatottság az elmúlt négy hónapban hatszor-hétszerese volt a megelőző időszakban mért értéknek.

A növekedésben szerepet játszhatott a tavaszi országgyűlési választás miatt megnövekedett információigény, valamint az is, hogy májustól az AI-rendszerek válaszaiban több és hangsúlyosabb hivatkozás jelent meg.

„Az AI-forgalom növekedési üteme első látásra egészen elképesztő. 2024 őszén még szinte mérhetetlen volt, 2026 nyarára viszont már a teljes weboldalforgalom több mint 1 százalékát adta. A felhasználók egyre több hétköznapi kérdésben fordulnak az AI-hoz, és sok esetben már innen jutnak el a hírekhez, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz” – mondta Geiger Tamás, a JabJab Online Marketing digitális ügynökség operatív vezetője.

Az AI által visszahozott forgalom egyelőre nem pótolja a kiesést

A látványos növekedés mellett egy kedvezőtlenebb tendencia is kirajzolódik. A vizsgált magyar weboldalak hagyományos, ingyenes keresőkből származó forgalma csökken, és az AI-felületekről érkező látogatók ezt egyelőre csak kis részben tudják kompenzálni.

A 2026. április és július közötti időszakot az előző év azonos hónapjaival összevetve az AI-ból származó többletforgalom mindössze 4,7 százalékát pótolta a keresőkből elveszített látogatottságnak.

Másképpen fogalmazva: miközben az AI egyre több látogatót irányít tovább a weboldalakra, még mindig több kattintást tart a saját felületén. A felhasználók sok esetben már az AI által összeállított válaszból vagy a keresési találatok között megjelenő AI-összefoglalóból megkapják a számukra szükséges információt, ezért nem feltétlenül kattintanak tovább az eredeti weboldalra.

A források ellenőrzése ugyanakkor továbbra is fontos, hiszen az AI-rendszerek összefoglalói időnként pontatlanságokat is tartalmazhatnak, amelyek ellenőrzés nélkül téves információkhoz vezethetnek.

„Korábban még az látszott, hogy az AI valamennyit visszaad abból a forgalomból, amelyet elvett a weboldalaktól. Most viszont egy fontos fordulóponthoz érkeztünk. Az AI-ból érkező látogatók száma valóban nagyon gyorsan nő, de még messze nem ellensúlyozza a Google-ből kieső forgalmat. Az idei adatok alapján száz elveszített látogatóból kevesebb mint ötöt hoz vissza az AI” – tette hozzá Geiger Tamás.

A híroldalak kapják a legtöbb AI-forgalmat, mégis ők lehetnek a legnagyobb vesztesek

Az egyes területek között jelentős különbségek figyelhetők meg. A piactereknél az AI-ból érkező látogatók aránya már megközelítette az 1,6 százalékot, az elektronikai webáruházaknál elérte az 1,4 százalékot, a telekommunikációs oldalaknál pedig az 1,1 százalékot.

A szállásközvetítő oldalak egyelőre a kedvezőbb helyzetben lévő szereplők közé tartoznak: náluk az AI-forgalom növekedése mellett a keresőkből érkező látogatottság sem csökkent olyan látványosan, mint több más vizsgált kategóriában.

A híroldalak helyzete ezzel szemben különösen összetett. Bár abszolút értékben ezek az oldalak kapják az egyik legnagyobb AI-forgalmat, a hagyományos keresőkből származó látogatottságuk az elemzés szerint csaknem megfeleződött. Ezt az AI-felületekről érkező többletforgalom egyelőre csak kis részben tudta ellensúlyozni.

A JabJab Online Marketing szakértője szerint a mesterséges intelligencia használata keresésre rövid idő alatt a mindennapi felhasználói szokások részévé vált.

„A növekedés mértéke alapján az AI rövid idő alatt önálló információs és forgalmi csatornává vált Magyarországon. A következő időszak egyik kulcskérdése az lesz, hogy a híreket, útmutatókat és összehasonlításokat előállító oldalak hogyan tudnak jelen maradni egy olyan környezetben, ahol a felhasználó egyre gyakrabban már magán az AI-felületen megkapja a teljes választ. Ezt tovább erősítheti az úgynevezett agentic commerce terjedése, amelynek során a jövőben már a vásárlásokat is közvetlenül AI-felületeken intézhetjük” – összegezte Geiger Tamás.

A teljes kutatás és a részletes adatok

A JabJab Online Marketing 2026 harmadik negyedéves AI Traffic Indexe többek között a magyar híroldalak, piacterek, webáruházak, bankok, telekommunikációs szolgáltatók, patikák, receptoldalak és szállásközvetítő portálok forgalmának változásait vizsgálja.

English Summary

Traffic from AI-powered platforms to Hungarian websites has grown one hundredfold in less than two years, reaching more than 1% of total website traffic by the summer of 2026. News websites have seen the most dramatic increase, receiving six to seven times more visitors from AI platforms over the past four months than in the previous period. However, the growth in AI-driven traffic is not yet enough to offset the decline in traffic from traditional Google searches. Between April and July 2026, AI-generated traffic replaced just 4.7% of the traffic lost from search engines compared with the same period a year earlier. The findings suggest that AI is rapidly becoming an independent traffic and information channel, while users are increasingly getting complete answers directly from AI interfaces instead of clicking through to the original websites. This shift could fundamentally reshape how publishers, e-commerce platforms and other content-driven websites attract and retain audiences.