Egy év alatt ennyit fogyasztanak a leggyakoribb háztartási gépek

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 22. 09:59

Az Energia Rovat 12 gyakran használt háztartási készüléknél számolta ki, hogyan alakulhat az éves villamosenergia-fogyasztás és annak költsége meghatározott használati feltételek mellett.

Az összehasonlítás egyik érdekes tanulsága, hogy a készülékeken feltüntetett magas wattérték önmagában keveset árul el az éves költségről.

Egy 2200 wattos vízforraló vagy egy 2400 wattos vasaló első látásra komoly áramfogyasztónak tűnhet. Az éves villanyszámlán azonban nemcsak a teljesítmény számít: legalább ilyen fontos, hogy egy készülék naponta hány percig, hetente hányszor vagy éppen egész évben folyamatosan működik.

Az Energia Rovat 12 gyakori háztartási készülék éves energiafelhasználását és áramköltségét számolta ki meghatározott használati forgatókönyvek alapján.Az összehasonlíthatóság érdekében minden költségnél egységesen 36 Ft/kWh kerekített lakossági számítási árral számoltunk.

Side by side hűtő – 350 kWh/év → 12 600 Ft/év

350 kWh éves fogyasztású példakészülékkel számolva.

Mosogatógép – kb. 182 kWh/év → kb. 6 550 Ft/év

70 kWh/100 Eco ciklus és heti öt használat mellett.

Szárítógép – kb. 172 kWh/év → kb. 6 180 Ft/év

110 kWh/100 Eco ciklus és heti három használat mellett.

Hűtőszekrény – 150 kWh/év → 5 400 Ft/év

150 kWh éves fogyasztású példakészülékkel számolva.

Air fryer – kb. 112 kWh/év → kb. 4 040 Ft/év

1800 wattos készülékkel, heti négyszer 18 perces használattal, névleges teljesítmény alapján számolva.

Páramentesítő – 108 kWh/év → kb. 3 890 Ft/év

300 wattos készülék napi négyórás használatával, évi 90 napon számolva.

Mosógép – kb. 97 kWh/év → kb. 3 480 Ft/év

62 kWh/100 Eco ciklus és heti három mosás mellett.

Vízforraló – kb. 80 kWh/év → kb. 2 890 Ft/év

2200 wattos készülékkel, napi két háromperces használattal számolva.

Vasaló – legfeljebb kb. 62,4 kWh/év → legfeljebb kb. 2 250 Ft/év

2400 wattos készülékkel és heti 30 perc használattal, névleges teljesítmény alapján.

Robotporszívó – kb. 29,2 kWh/év → kb. 1 050 Ft/év

Napi 0,08 kWh teljes rendszerfogyasztással számolva.

Mikrohullámú sütő – kb. 22,8 kWh/év → kb. 820 Ft/év

1250 wattos teljesítménnyel és napi három perc használattal számolva.

Kávéfőző – kb. 18,3 kWh/év → kb. 660 Ft/év

Napi egy teljes, 0,05 kWh energiaigényű használattal számolva.

Forrás: Energia Rovat

Az értékek meghatározott használati forgatókönyveken és szemléltető készülékadatokon alapulnak, nem magyar háztartási átlagfogyasztások. A tényleges fogyasztás a konkrét készüléktől, annak energiahatékonyságától, beállításaitól és a használati szokásoktól eltérhet.

Nem feltétlenül a nagy wattértékű készülék kerül a legtöbbe

Az összehasonlítás jól mutatja, miért félrevezető kizárólag a wattértékből következtetni egy háztartási gép energiafogyasztására.

A számítási példában egy 2400 wattos vasaló heti félórás használata legfeljebb körülbelül 2250 forintnyi villamos energiát jelent évente. Egy 350 kWh éves fogyasztású side by side hűtő ezzel szemben körülbelül 12 600 forintba kerül egy év alatt, mivel egész évben folyamatosan használatban van.

Hasonló a helyzet a vízforralóval. Bár a példában szereplő modell teljesítménye 2200 watt, napi két háromperces használattal számolva az éves elméleti költség körülbelül 2890 forint.

Forrás: Magnific

A használati gyakoriság sokat változtathat az eredményen

A ciklusokkal működő készülékeknél különösen nagy szerepe van annak, milyen gyakran használjuk őket.

Egy 70 kWh/100 Eco ciklus fogyasztású mosogatógép heti öt használattal körülbelül 182 kWh-t, míg egy 110 kWh/100 Eco ciklus fogyasztású szárítógép heti három ciklussal körülbelül 172 kWh-t használna fel évente a számítás szerint.

Ha egy háztartás feleannyiszor vagy kétszer ilyen gyakran használja ezeket a gépeket, az éves költség is jelentősen eltérhet.

Miért kWh-ban érdemes összehasonlítani a készülékeket?

A watt érték a készülék pillanatnyi teljesítményéről ad információt. A villanyszámlán azonban az számít, hogy mennyi energiát használ fel összesen, amit kilowattórában, vagyis kWh-ban mérünk.

Ezért lehet éves szinten kedvezőbb egy rövid ideig működő, nagy teljesítményű készülék, mint egy kisebb teljesítményű, de sok órán vagy egész éven át üzemelő berendezés.

Hogyan készültek a számítások?

Az Energia Rovat nem egyetlen módszert alkalmazott minden készülékre, hanem az adott eszköz működéséhez illeszkedő számítási alapot.

Az energiacímkével rendelkező készülékeknél éves vagy 100 Eco ciklusra megadott fogyasztási értékből indultunk ki. Más eszközöknél a névleges teljesítmény, a működési idő és egy pontosan meghatározott használati gyakoriság alapján történt az évesítés.

Az air fryer, a vízforraló, a vasaló és néhány további készülék esetében a teljesítmény × működési idő módszer elméleti számítási példát ad. A termosztáttal szabályozott fűtőelemek nem feltétlenül működnek végig névleges teljesítményen, ezért a tényleges fogyasztás alacsonyabb is lehet.

A költségeket egységesen 36 Ft/kWh kerekített lakossági számítási árral határoztuk meg. A kedvezményes lakossági villamosenergia-mennyiség jelenleg évi 2523 kWh mérési pontonként; az e feletti A1/A2 lakossági piaci ár 70,104 Ft/kWh.

A watt helyett a használat egészét érdemes nézni

A számítások alapján nincs egyetlen olyan teljesítményadat, amelyből önmagában meg lehetne mondani, mennyibe kerül egy háztartási gép használata.

Egy készülék éves energiaigényét a teljesítmény mellett a működési idő, a használatok száma, az energiahatékonyság és az automatikus szabályozás együttesen határozza meg. Vásárláskor ezért az energiacímke éves vagy ciklusonkénti fogyasztási adata sok esetben többet mond, mint önmagában a wattérték.

Forrás: Energia Rovat saját számításai, 2026. szeptember

English Summary

The Energy Desk calculated the estimated annual electricity consumption and cost of 12 commonly used household appliances based on specific usage scenarios. The comparison shows that a high wattage does not necessarily mean a high annual electricity bill: usage time and frequency can be just as important. For example, a 2,400-watt iron used for only 30 minutes a week can consume significantly less electricity over a year than a refrigerator running continuously. The calculations also show how strongly usage habits can affect the annual cost of appliances such as dishwashers, dryers and washing machines. To compare appliances more accurately, consumers should focus on their annual or cycle-based energy consumption in kWh rather than wattage alone. The figures are illustrative calculations based on specified usage patterns and do not represent average household consumption.