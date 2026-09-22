Mobilitás mindenkinek: így formálja a Hankook a közlekedés jövőjét

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 22. 18:52

A 2026-os Európai Mobilitási Hét szeptember 16. és 22. között a „Mobilitás mindenkinek” témája köré szerveződik. A kezdeményezés arra irányítja a figyelmet, hogyan alakíthatók ki olyan közlekedési rendszerek, amelyek minden korosztály – gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek – számára egyaránt hozzáférhetők, biztonságosak és fenntarthatók.

Prémium gumiabroncs-gyártóként a Hankook jövőképe szorosan kapcsolódik ehhez a szemlélethez: a vállalat folyamatosan azon dolgozik, hogy megbízható, innovatív és magas színvonalú mobilitási megoldásokat kínáljon a társadalom valamennyi szereplője számára.

Az Európai Mobilitási Hét az Európai Bizottság 2002-ben elindított, évente megrendezett kampánya, amely a fenntartható és sokszínű közlekedési lehetőségekre hívja fel a figyelmet. A mobilitás minden életkorban mást jelenthet: egy gyermek számára az önálló iskolába járás szabadságát, egy fiatalnak az első munkahely elérését, egy szülőnek a család biztonságos utazását, míg egy idősebb embernek azt, hogy akár autóvezetés nélkül is önállóan közlekedhessen. A mobilitás ezért jóval többet jelent az autóhasználatnál: a gyaloglás, a kerékpározás és a közösségi közlekedés ugyanúgy egy összetett, egymásra épülő rendszer fontos részei.

A technológia az új mobilitási igényekhez igazodik

A közlekedési szokások változásával az abroncsokkal szemben támasztott elvárások is folyamatosan alakulnak. A Hankook ezért nemcsak a jelen kihívásaira keres válaszokat, hanem aktívan dolgozik a mobilitás jövőjének formálásán is – az elektromobilitástól az intelligens gyártástechnológiákig.

Ezt jól példázza a kifejezetten elektromos és hibrid járművekhez fejlesztett iON abroncscsalád. A termékcsalád legújabb tagja, az iON GT már 77 százalékban fenntartható anyagok felhasználásával készül. A jövő mobilitási megoldásai között pedig a levegőmentes, úgynevezett Non-Pneumatic Tyre (NPT) abroncsok is fontos szerepet kaphatnak.

Az innováció ugyanakkor nem áll meg a termékfejlesztésnél. A Hankook a gyártási folyamatokat is folyamatosan fejleszti és újragondolja. A rácalmási üzem 2026-os, mintegy 540 millió eurós fejlesztése során a digitalizáció és az automatizáció mellett a mesterséges intelligencia, valamint a tervezett 3D fémnyomtatás is nagyobb szerephez jut. Mindez tovább erősítheti a vállalat technológiai és gyártási képességeit.

A motorsport szintén fontos fejlesztési platformot jelent a Hankook számára. A Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) kialakított globális partnerség lehetőséget teremt arra, hogy a versenypályákon szerzett tapasztalatok és a fejlesztések során születő innovációk a jövő mobilitási megoldásaiban is hasznosuljanak.

A mobilitás jövőjét azonban nemcsak az határozza meg, milyen termékek és technológiák állnak rendelkezésre, hanem az is, hogy ezeket hogyan állítják elő, és milyen környezeti hatással jár a gyártásuk. E szempontból fontos mérföldkő volt, hogy a Hankook rácalmási gyára 2023-ban elnyerte az ISCC PLUS minősítést. A tanúsítvány a bioalapú és újrahasznosított alapanyagok fenntartható alkalmazását, valamint az ellátási lánc nyomon követhetőségét ismeri el. A magyarországi üzemben már megvalósult a 45 százalékban megújuló és újrahasznosított alapanyagokat tartalmazó abroncsok tömeggyártása is.

Amikor nem mi ülünk a volán mögött

A mobilitás akkor is jelen van az életünkben, amikor nem mi vezetünk: amikor a busz elvisz minket az iskolába vagy a munkahelyünkre, amikor az áru eljut az üzletekbe, vagy amikor egy város infrastruktúrájának zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen járművek közlekednek.

A Hankook ezért a tömegközlekedés igényeire is kiemelt figyelmet fordít. A kifejezetten városi autóbuszokra tervezett Hankook SmartCity prémium abroncsszéria hazai és európai helyi járatokon egyaránt hozzájárul az utasbiztonsághoz. A kifejezetten elektromos buszokhoz fejlesztett, a zöldebb közlekedést támogató e-Smart City AU56 pedig 37 százalékban tartalmaz fenntartható anyagokat, miközben alacsony zajszinttel és jobb futásteljesítménnyel támogatja az elektromos autóbuszok üzemeltetését.

A mobilitási megoldások hazai elérhetőségét tovább erősíti, hogy 2026-ban a rácalmási gyárban megkezdődik a tehergépjármű- és buszabroncsok gyártása. Ennek köszönhetően a vállalat rugalmasabban és gyorsabban reagálhat a piaci igényekre.

A Hankook társadalmi felelősségvállalása azokra is kiterjed, akik a közösség számára nélkülözhetetlen feladatokat látnak el. A vállalat idén tizenötödik alkalommal meghirdetett Abroncsadományozási Programján keresztül ismét prémium gumiabroncsokkal támogatta a közhasznú szervezeteket, köztük a mentőszolgálatokat és betegszállítókat, hozzájárulva ahhoz, hogy járműveik biztonságosan és üzembiztosan közlekedhessenek.

Szeptember 22.: Autómentes Nap

Az Európai Mobilitási Hét szeptember 22-i zárónapja, az Autómentes Nap arra emlékeztet, hogy nem minden utazáshoz szükséges autóba ülni. A mobilitás szabadsága ugyanis éppen azt jelenti, hogy különböző közlekedési módok közül választhatunk az adott helyzetnek és igényeknek megfelelően.

A Hankook számára ez a szemlélet a mobilitás jövőjéről alkotott elképzelés szerves része. A jövő közlekedésének nem egyetlen járműtípusra vagy közlekedési módra kell épülnie, hanem különböző megoldásokat kell összekapcsolnia és kiszolgálnia. Ennek megfelelően a személygépjárművek mellett a vállalat a buszok, teherautók és a közösségi szolgálatot végző járművek fejlesztéseire is figyelmet fordít, miközben ezek a területek egyre inkább az elektromos, autonóm és fenntartható technológiák irányába fejlődnek.

A cél egy olyan mobilitási rendszer kialakítása, amely minden generáció számára biztonságos, hozzáférhető és fenntartható közlekedési lehetőségeket kínál.

English Summary

The 2026 European Mobility Week, held from September 16–22 under the theme “Mobility for Everyone,” highlights the importance of safe, accessible and sustainable transportation for people of all ages. As a premium tire manufacturer, Hankook’s vision closely aligns with this approach, with innovation spanning from electric mobility and sustainable tire materials to smart manufacturing technologies. The company’s iON tire family, airless NPT concepts and the ongoing development of its Rácalmás plant all demonstrate its commitment to shaping the mobility of the future. Hankook is also expanding its focus beyond passenger cars, developing solutions for buses, trucks and vehicles serving essential public functions. Through its sustainability initiatives and tire donation program, the company aims to contribute not only to safer mobility, but also to a more sustainable and inclusive transportation ecosystem.