Elszálló felhőköltségek: újragondolják IT-infrastruktúrájukat a magyar vállalatok

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 23. 12:02

Az emelkedő felhőköltségek és a kiberbiztonsági kockázatok miatt a magyar vállalatok egyre tudatosabban mérlegelik, milyen informatikai környezetben működtetik üzleti alkalmazásaikat. Egy tavalyi kutatás szerint a hazai IT-döntéshozók 43 százaléka a folyamatosan növekvő költségeket tartja a nyilvános felhőszolgáltatások legnagyobb hátrányának. A Magyarországon is jelen lévő vshosting tapasztalatai szerint ezért a vállalatok egyre inkább az egyes alkalmazások konkrét igényeihez igazítják infrastruktúra-választásukat.

Magyarország digitális infrastruktúrája európai összehasonlításban fejlettnek számít, a legújabb technológiák vállalati alkalmazásában azonban továbbra is van lemaradás. Az Európai Bizottság 2025-ös Digital Decade országjelentése szerint a magyar vállalkozások 37 százaléka használ felhőszolgáltatásokat. A mesterséges intelligencia alkalmazásában még nagyobb a különbség: Magyarországon a vállalatok 7,4 százaléka használ AI-megoldásokat, míg az uniós átlag 13,5 százalék. A Deloitte State of AI Hungary 2025 kutatása alapján mindössze minden ötödik magyar vállalat rendelkezik önálló AI-stratégiával, miközben a válaszadók 37 százaléka a kiberbiztonsági kockázatokat tartja az AI szélesebb körű alkalmazásának legnagyobb akadályának.

Nem minden alkalmazáshoz illik ugyanaz az infrastruktúra

A nyilvános felhő különösen olyan alkalmazások esetében lehet megfelelő választás, ahol jelentősen ingadozik a terhelés, és gyorsan kell alkalmazkodni a változó kapacitásigényekhez. Kiszámítható terhelés, érzékeny adatok vagy folyamatosan magas teljesítményt igénylő üzleti rendszerek esetében ugyanakkor a dedikált infrastruktúra vagy a privát felhő is előnyösebb megoldást jelenthet. Ez különösen fontos azoknál a rendszereknél, amelyek esetében egy esetleges leállás jelentős üzleti veszteséget okozhat.

„Amikor egy vállalat arról dönt, hogy hol futtassa az adott alkalmazást, érdemes néhány alapvető gyakorlati kérdésből kiindulni. Mennyire kiszámítható a terhelés? Mennyire érzékenyek az adatok? Milyen rendelkezésre állásra van szükség, és mekkora veszteséget okozna akár egyetlen óra leállás? A válaszok alapján egészen eltérő infrastruktúra-megoldások lehetnek indokoltak. Egy AI-platform, egy vállalatirányítási rendszer és egy nagy forgalmú webáruház ugyanis teljesen más követelményeket támaszt” – mondta Damir Špoljarič, a vshosting társalapítója és vezérigazgatója.

Egyre fontosabbá válik a tervezhető IT-költség

A költségek kiszámíthatósága szintén egyre fontosabb szempont a vállalatok számára. A Deloitte kutatása szerint minden negyedik szervezetnek komoly kihívást jelent az informatikai kiadások tervezése. A több évre előre tervező vállalatok számára ezért az infrastruktúra kiválasztásakor a teljesítmény és a biztonság mellett az előre jelezhető működési költség is meghatározó tényező lehet.

Ezt a szempontot helyezi előtérbe a vshosting Cloud Dedicated Server szolgáltatása is, amely dedikált erőforrásokat és menedzselt üzemeltetést biztosít kiszámítható havi költségek mellett. A szolgáltatás korlátlan adatforgalmat és napi 24 órás technikai támogatást is magában foglal, a hardver javítására vagy cseréjére pedig a szolgáltató legfeljebb 60 perces garantált időt vállal.

A vshosting szerint a jövőben egyre több vállalat működtethet párhuzamosan nyilvános és privát felhőkörnyezeteket, valamint dedikált szervereket. Az egyes megoldások közötti választást elsősorban az adott alkalmazás teljesítmény-, biztonsági és rendelkezésre állási követelményei, valamint a működtetés költsége határozhatja meg.

A kérdés így egyre kevésbé az, hogy felhő vagy saját infrastruktúra, és sokkal inkább az, hogy az adott üzleti alkalmazás igényeihez melyik infrastruktúra-megoldás illeszkedik a legjobban.

English Summary

Rising cloud costs and growing cybersecurity concerns are prompting Hungarian companies to take a more strategic approach to choosing the right IT infrastructure for their business applications. While public cloud services remain an attractive option for workloads with fluctuating demand, dedicated infrastructure or private cloud environments can offer greater predictability, performance and control for critical systems and sensitive data. The growing adoption of AI is also highlighting the importance of security, as cybersecurity risks remain a major barrier to wider enterprise use. As a result, companies are increasingly looking beyond the simple choice between cloud and on-premises infrastructure, instead selecting the environment that best matches the specific requirements of each application. Predictable operating costs are becoming an equally important consideration, particularly for businesses planning their IT investments over several years. According to vshosting, this will lead to a more hybrid approach, combining public and private cloud environments with dedicated servers where appropriate.