Nem csak játék: így válik a technológia izgalmas kalanddá a gyerekek számára

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 23. 10:21

Robotok, mesterséges intelligencia, virtuális valóság, fenntartható ipar és egy csapat kíváncsi iskolás – ezekből az elemekből áll össze az S-Szakkör – Virtuális utazás a technológia világában című mesekönyv, amelyet Fodor-Nemes Erzsébet írt a Siemens Zrt. munkatársainak közreműködésével. Az ingyenesen elérhető történet egy izgalmas kalandregényen keresztül mutatja meg a fiataloknak, hogy a technológia egyáltalán nem távoli vagy megfejthetetlen világ: körülöttünk van, hatással van a mindennapjainkra, és a jövőjét akár ők maguk is formálhatják.

Bence kezdetben sem az iskolát, sem mérnök édesapjának munkáját nem találja különösebben izgalmasnak. Egy váratlan virtuális kaland azonban mindent megváltoztat. Hirtelen egy olyan világban találja magát, ahol mérnökök, szoftverek és innovatív technológiai megoldások keresnek válaszokat a való élet kihívásaira – a tiszta víz biztosításától egészen a fenntarthatóbb ipari működésig.

Barátaival hamarosan megalapítják az S-Szakkört, és ezzel kezdetét veszi egy sor különleges kaland. Robotokat irányítanak, bepillantanak a mesterséges intelligencia és a digitális ikrek világába, gyártósorokat fedeznek fel, és fenntarthatósági problémákra keresnek megoldásokat. Útjuk pedig Közép-Amerikától egészen az Északi-sarkig vezet.

Amikor a mérnökből szuperhős lesz

Az S-Szakkör egyik fontos üzenete, hogy a mérnöki munka messze nem csupán számokról, monitorokról és bonyolult gépekről szól. Bence történetén keresztül fokozatosan fedezi fel, hogy a technológia mögött mindenekelőtt emberek állnak – olyan szakemberek, akik munkájukkal kényelmesebbé, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá tehetik a mindennapokat.

A könyv mindezt ráadásul úgy mutatja be, hogy közben nem válik tankönyvvé. A történetet rövid „Tudtad-e?” érdekességek és játékos kérdések egészítik ki, amelyek a gyerekek számára is könnyen érthető módon magyarázzák el többek között a szoftverek, a virtuális valóság, a robotika, az automatizálás vagy éppen a karbonlábnyom fogalmát.

A gyerekek még egy robotizált eperszüretbe is bekapcsolódhatnak: egy virtuális rendszeren keresztül átveszik az eperszedő robotok irányítását, miközben játékos formában azt is megtapasztalják, hogyan alkalmazhatók a robotok és az automatizált folyamatok a valóságban.

És természetesen a Mikulás műhelyébe is megérkezik a XXI. század. A történet egyik játékos epizódjában a manók automatizált raktárral, programokkal és mesterséges intelligenciával próbálnak megbirkózni az egyre összetettebb karácsonyi logisztikával.

Amikor a tudás közös ügy lesz

A regény ugyanakkor jóval többről szól, mint a technológiáról. Központi szerepet kap benne a gyermeki kíváncsiság, a kreativitás, az együttműködés és a problémamegoldás is.

Bence és barátai különböző képességekkel és érdeklődési körrel rendelkeznek, és éppen akkor jutnak a legtovább, amikor megtanulnak csapatként gondolkodni, figyelni egymásra és elfogadni a másik ötleteit. A történet azt is megmutatja, hogy egy összetett problémára gyakran akkor születik jó megoldás, ha többféle tudás és nézőpont találkozik.

A fenntarthatóság sem különálló tananyagként jelenik meg a könyvben. A víztisztítástól az energiafelhasználáson és a modern gyártáson át egészen a karbonlábnyomig újra és újra felmerül a kérdés: hogyan használhatjuk a technológiát úgy, hogy közben a környezetünkre is jobban vigyázunk?

A könyv ezt a szemléletet az ipar fejlődésével, az emberek jóllétével és a környezet védelmével együtt kezeli, megmutatva, hogy ezek a szempontok nem egymást kizáró célok.

Fodor-Nemes Erzsébet fantáziavilága találkozik a technológiával

Fodor-Nemes Erzsébet egész életében írt verseket és prózát. Első, publikálásra szánt meseregényének története 2019-ben indult, az ebből kibontakozó Boszorkalandok világa pedig idővel több mint tíz kötetet felölelő történetfolyammá nőtte ki magát, amelyből eddig két kötet jelent meg nyomtatásban. Az S-Szakkör a szerző negyedik megjelent műve.

Saját alkotói hitvallása szerint olyan történetek létrehozására törekszik, amelyek a kaland és a fantázia mellett ösztönöznek, bátorítanak, tanítanak, és valódi értékeket közvetítenek a fiatalok számára.

Az S-Szakkörben ez a mesélői szemlélet találkozik a technológia izgalmas világával. A robotok, a mesterséges intelligencia és a fenntarthatóság nem száraz definíciókként jelennek meg, hanem egy olyan történet részeként, amelybe a gyerekek könnyen belehelyezhetik magukat, és amelyen keresztül játékosan fedezhetnek fel új területeket.

A kalandok végére Bence is egészen más szemmel tekint arra a világra, amelyet korábban unalmasnak gondolt. A mérnöki munka és a technológia többé már nem távoli, nehezen érthető terület számára, hanem olyan lehetőség, amelyben akár ő is megtalálhatja a helyét.

„Az S-Szakkör nem azt akarja megmondani a gyermekeknek, hogy ők is legyenek mérnökök. Arra biztatja őket, hogy kérdezzenek, legyenek kíváncsiak, merjenek kísérletezni, gondolkodjanak közösen, és keressék azt, hogyan tehetnék jobbá a körülöttük lévő világot” – mondta el Arató Márk, a Siemens Zrt. kommunikációs vezetője.

Mert ahogy a könyv egyik legfontosabb gondolata is megfogalmazza:

„A jövő feltalálói ugyanis ma még gyerekek.”

A könyv ingyenesen letölthető innen: https://blog.siemens.com/2026/08/nem-minden-mese-tunderekrol-szol-van-amelyik-a-jovo-mernokeirol/, valamint térítésmentes fizikai példány is igényelhető.

A kiadvány megvalósulását a HM könyvek csapata támogatta.

English Summary

S-Szakkör – A Virtual Journey into the World of Technology is a free educational adventure book that introduces children to robotics, artificial intelligence, virtual reality, digital twins and sustainable industry through an engaging story. The protagonist, Bence, initially finds both school and his engineer father’s work rather boring, but a surprising virtual adventure opens his eyes to how technology can help solve real-world challenges. Together with his friends, he forms the S-Szakkör club, where they explore everything from robotic strawberry harvesting and automated warehouses to sustainable industrial solutions. Along the way, the children also discover the importance of curiosity, creativity, teamwork and problem-solving. Written by Erzsébet Fodor-Nemes in collaboration with Siemens Zrt., the book aims to make complex technological concepts accessible and exciting for young readers. Its central message is simple: the inventors and innovators who will shape the future are today’s children.