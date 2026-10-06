A mobilitás új útjai: nemzetközi szakmai fórum a járműipar jövőjéről Győrben

forrás: Prím Online, 2026. október 6. 11:48

Harmadik alkalommal ad otthont a győri Széchenyi István Egyetem a Fenntartható mobilitási és közlekedési szimpóziumnak (Sustainable Mobility and Transportation Symposium – SMTS), amelyet október 8-án rendeznek meg. Az egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara és Járműipari Kutatóközpontja közös szervezésében, a Robert Bosch Kft. támogatásával megvalósuló tudományos esemény célja, hogy bemutassa és szakmai párbeszéd keretében megvitassa a járműipar és a közlekedés legfrissebb kutatási eredményeit.

 

Az SMTS helyszíne a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campusa, ahol a fenntartható, intelligens és biztonságos mobilitás fejlesztéséhez kapcsolódó korszerű tudományos és technológiai megoldások kerülnek fókuszba. Az angol nyelvű szimpózium nemzetközi szakmai fórumot teremt a kutatók, iparági szereplők és a kapcsolódó tudományterületek képviselői számára, lehetőséget biztosítva tapasztalataik és eredményeik megosztására.

 

A program számos, a járműipar és a közlekedés jövője szempontjából meghatározó témát ölel fel. Kiemelt területként jelenik meg többek között a mesterséges intelligencia és az irányítástechnika, az autonóm járművek fejlesztése, a járműdiagnosztika, az elektromobilitás, a mechatronika, a logisztika, valamint a járműfejlesztés és a gyártástechnológia.

 

A Széchenyi István Egyetem harmadik alkalommal rendezi meg a Fenntartható mobilitási és közlekedési szimpóziumot (Sustainable Mobility and Transportation Symposium – SMTS) október 8-án.

 

Az előadások olyan innovatív megoldásokat és kutatási eredményeket mutatnak be, amelyek hozzájárulhatnak a közlekedés és a járműipar fejlődéséhez. A témák között szerepelnek az intelligens és automatizált járműrendszerek, a korszerű érzékelési és irányítási technológiák, az elektromos hajtásrendszerek és energiatárolási megoldások, továbbá a járművek megbízhatóságát és biztonságát növelő diagnosztikai módszerek. A résztvevők emellett a közlekedési és logisztikai rendszerek korszerűsítéséhez, valamint az új járműipari technológiák gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó tudományos eredményeket is megismerhetik.

 

A rendezvény fontos célkitűzése a magas színvonalú tudományos eredmények nemzetközi láthatóságának növelése. A szimpóziumon bemutatott kutatások nemzetközileg jegyzett publikációk formájában is megjelennek, ezáltal tovább erősítve a Széchenyi István Egyetem járműipari és mobilitási kutatásainak nemzetközi jelenlétét és szakmai beágyazottságát.

 

 

English Summary

The Széchenyi István University in Győr will host the third Sustainable Mobility and Transportation Symposium (SMTS) on October 8. Organized jointly by the university’s Audi Hungaria Faculty of Vehicle Engineering and Vehicle Industry Research Centre, with the support of Robert Bosch Kft., the event will bring together researchers and professionals to present and discuss the latest developments in mobility, transportation and automotive research. Key topics include artificial intelligence and control engineering, autonomous vehicles, vehicle diagnostics, electromobility, mechatronics, logistics, vehicle development and manufacturing technologies. The symposium will highlight innovative research aimed at advancing sustainable, intelligent and safe mobility, including smart vehicle systems, advanced sensing and control technologies, electric powertrains and energy storage solutions. The event will also provide an international platform for sharing scientific results and strengthening cooperation between academia and industry. Research presented at the symposium will contribute to internationally recognized publications, further enhancing the international visibility of the university’s automotive and mobility research activities.

 

Kulcsszavak: győri Széchenyi István Egyetem fenntartható közlekedés mobilitás Sustainable Mobility and Transportation Symposium SMTS Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja Robert Bosch Kft. közlekedés járműipar autóipar

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