A Samsung okosotthona mostantól tudja, mire van szükséged

forrás: Prím Online, 2026. október 6. 16:46

A Samsung Electronics bejelentette a SmartThings platform legújabb frissítését. A vállalat nemzetközi, összekapcsolt életmódra épülő platformját jelenleg 470 millió regisztrált felhasználó használja, miközben világszerte több mint 430, a „Works with SmartThings” (WWST) program keretében tanúsított márka eszközeit támogatja.

A frissítés egyik legfontosabb újdonsága a SmartThings Now, amely a Kezdőlap tetején jelenik meg, és új alapokra helyezi a felhasználói élményt. Az új funkció kibővíti a vezérlési lehetőségeket, így a felhasználók gyorsabban férhetnek hozzá a számukra releváns információkhoz, egyszerűbben hajthatnak végre műveleteket, és megbízhatóbban kezelhetik csatlakoztatott eszközeiket.

„Ez a frissítés fontos mérföldkő a SmartThings folyamatos fejlődésében. Célunk, hogy túllépjünk azon a modellen, amelyben a felhasználóknak külön-külön kell megkeresniük és elindítaniuk az egyes funkciókat” – mondta Jaeyeon Jung, a Samsung Electronics AI Platformközpont SmartThings-csapatának vezetője és ügyvezető alelnöke. „Azzal, hogy a SmartThings a megfelelő pillanatban releváns információkat és vezérlési lehetőségeket kínál, új, intelligens otthoni élményeket teremthetünk, amelyek természetesebbé teszik a mindennapi élet irányítását.”

Megújult Kezdőlap, a SmartThings Now középpontjában

A SmartThings Now interaktív kártyák formájában jelenik meg a Kezdőlap tetején. A funkció a Home Insight megoldásra építve még személyre szabottabb felhasználói élményt kínál: a releváns információkat azonnal végrehajtható műveletekkel kapcsolja össze.

A rendszer a felhasználó aktuális helyzetét és körülményeit figyelembe véve kínál naprakész információkat, valamint az azokhoz kapcsolódó vezérlési lehetőségeket. Ennek köszönhetően intuitívabbá válik az otthon és a hozzá kapcsolódó technológiák kezelése.

Ha például egy Family Care-tag – például egy idős szülő – hosszabb ideig nem használja okoseszközét, a SmartThings Now kártyát jeleníthet meg a gondviselő készülékén. Innen a felhasználó ellenőrizheti az eszköz állapotát, vagy akár azonnal hívást is kezdeményezhet.

Amikor a felhasználó az alkalmazásban regisztrált otthoni cím közelébe ér, a SmartThings Now javasolhatja például a világítás vagy a légtisztítók bekapcsolását. A művelet végrehajtását követően a rendszer felajánlhatja egy rutin létrehozását is, így a későbbiekben a hazaérkezéshez kapcsolódó, rendszeresen ismétlődő műveletek automatikusan elindulhatnak.

A megoldás célja, hogy a SmartThings a felhasználó választásai és aktuális helyzete alapján természetes módon vezesse őt a következő releváns lépés felé, ezáltal egyszerűbbé téve az egyes funkciók felfedezését és használatát.

A használati szokásokhoz igazodó Kezdőlap

A SmartThings Now a használati szokások elemzésével is segíti a személyre szabást. A rendszer áttekinti az elmúlt hét tevékenységeit, és ezek alapján javaslatokat tesz a Kezdőlapon elérhető Kedvencek frissítésére. Az ajánlások egyaránt vonatkozhatnak eszközökre, szolgáltatásokra és rutinokra.

A rendszer például javasolhatja egy légkondicionáló-kártya eltávolítását, ha a készülék használata a hűvösebb hónapok közeledtével csökken. Ugyanakkor ajánlhatja az AirDresser-kártya hozzáadását is, ha az évszakváltással párhuzamosan egyre gyakrabban használják a készüléket.

A felhasználók a SmartThings Now Rutinelemzés kártyáján keresztül szintén áttekinthetik szokásaikat. Itt részletesen megvizsgálhatják az elmúlt hét aktivitásait, és törölhetik azokat az automatizációkat, amelyekre már nincs szükségük.

A frissített Kezdőlap a legfontosabb információkat átláthatóbb és optimalizáltabb formában rendezi el. A felület az irányítóelemek mellett az eszköz- és szolgáltatáskártyákat is egységesebb rendszerben jeleníti meg.

A szolgáltatáskártyák kompaktabb kialakítást kaptak, így több szolgáltatás jelenhet meg egyszerre a képernyőn, miközben továbbra is könnyen áttekinthetők maradnak. A kártyák többek között az eszközök aktuális állapotát és a mért értékeket is megjeleníthetik.

A vizuális élményt az élő háttérkép is továbbfejleszti, amely a nap folyamán természetes módon változik, dinamikusabbá téve a Kezdőlap megjelenését.

A frissítés része továbbá a Lebegő sáv, amely a gyakran használt funkciókat a képernyő aljára helyezi. Ez könnyebb hozzáférést és kényelmesebb, egykezes használatot tesz lehetővé a nagyobb kijelzővel rendelkező okostelefonokon, összhangban a legújabb One UI tervezési alapelvekkel.

Megbízhatóbb helyi vezérlés, internetkapcsolat nélkül is

A SmartThings új helyi vezérlési technológiája azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók akkor is megbízhatóbban irányíthassák csatlakoztatott eszközeiket, ha probléma merül fel az otthoni hálózattal, vagy átmenetileg megszakad az internetkapcsolat.

Ha a mobileszköz és a SmartThings Hub ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, a mobileszköz közvetlenül kommunikálhat a Hubbal, így a vezérlési parancsoknak nem kell a felhőn keresztül haladniuk. A Samsung szerint a helyi vezérlés a felhőalapú megoldáshoz képest körülbelül 30 százalékkal rövidebb válaszidőt biztosíthat. Ez hozzájárulhat a csatlakoztatott eszközök folyamatosabb vezérléséhez hálózati ingadozások esetén is.

A SmartThings automatikusan vált a helyi és a felhőalapú távvezérlés között attól függően, hogy a felhasználó mobileszköze az otthoni hálózaton található-e, vagy távol van attól.

Az új Offline diagnosztika oldal szintén a problémák gyorsabb elhárítását segíti. A funkció megkönnyíti az offline állapotba került eszközök helyreállítását azáltal, hogy egyszerre frissíti a hálózati információkat az összes regisztrált készüléken.

Matter 1.6 támogatás és új eszközkategóriák

A Samsung emellett támogatást vezet be a Matter 1.6 szabványhoz, a Connectivity Standards Alliance (CSA) legújabb okosotthon-szabványához. A frissítés célja a stabilabb működés és a csoportos eszközvezérlés továbbfejlesztése.

A SmartThings emellett négy új eszközkategória támogatásával bővül:

• Energiafogyasztás-mérők, amelyek az energiafelhasználás valós idejű nyomon követését teszik lehetővé;

• Zárószerkezetek, amelyek speciális ajtó- és kaputípusok kezelését támogatják;

• Öntözőberendezések, például intelligens sprinkler-rendszerek;

• Talajérzékelők, amelyek a talaj különböző jellemzőinek és állapotának mérésére szolgálnak.

A frissítéssel a SmartThings még inkább arra törekszik, hogy az okosotthon ne csupán a különböző eszközök vezérlésének felülete legyen, hanem a felhasználó mindennapi szokásaihoz és aktuális helyzetéhez alkalmazkodó, intelligens otthoni platform.

English Summary

Samsung Electronics has announced a major update to its SmartThings platform, introducing a more personalized and intuitive smart home experience. The new SmartThings Now feature uses contextual information and users’ habits to provide relevant recommendations, controls, and automation suggestions directly on the Home screen. The updated platform also introduces improved local device control, allowing compatible devices to respond more quickly and remain controllable even when internet connectivity is disrupted. In addition, Samsung is adding support for the Matter 1.6 standard, along with four new device categories, including energy meters, specialized locks, irrigation systems, and soil sensors. With these enhancements, SmartThings is evolving from a simple device-control platform into a more proactive and adaptive smart home ecosystem.