Az AI már a fizetéseket is átírja: 2030-ig folytatja együtt a K&H és a Mastercard

forrás: Prím Online, 2026. október 6. 18:15

A K&H Bank és a Mastercard 2030-ig meghosszabbítja kizárólagos stratégiai együttműködését, tovább erősítve közös elkötelezettségüket a magyarországi digitális fizetési ökoszisztéma fejlesztése iránt. A megújított partnerség az elmúlt öt év eredményeire építve az innováció további felgyorsítását, a fizetések biztonságának növelését, valamint a fogyasztók és vállalkozások számára elérhető, személyre szabott digitális pénzügyi élmények továbbfejlesztését helyezi középpontba.

A Mastercarddal közösen a K&H Bank közel 1,1 millió ügyfele számára tesz elérhetővé korszerű digitális fizetési és kiberbiztonsági megoldásokat. A bank mobilbanki szolgáltatásait jelenleg több mint 750 ezer ügyfél használja aktívan, miközben közel félmillió bankkártyát digitalizáltak különböző mobilfizetési pénztárcákban.

Az elmúlt öt évben a K&H Bank és a Mastercard együttműködése fontos szerepet töltött be a hazai érintésmentes és digitális fizetések elterjedésében. A partnerség keretében a felek többek között digitális pénztárca-megoldásokat vezettek be, és számos új fizetési élményt tettek elérhetővé olyan területeken is, mint a közösségi közlekedés vagy a cafeteria-juttatások.

A közös munka szakmai elismerésekben is megmutatkozott. A K&H Bank a Mastercard „Az Év Bankja” programjában több alkalommal is díjazott lett, 2026-ban pedig a Könnyű és Kényelmes Bankolás, valamint a Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) kategóriákban is elismerést szerzett. Emellett a hagyományos banki szolgáltatásokon túlmutató, úgynevezett „Beyond Banking” megoldások területén is díjat nyert.

A most megújított partnerség keretében a K&H Bank és a Mastercard tovább dolgozik a digitális fizetések következő generációjának fejlesztésén. Az együttműködés fókuszában az új biztonsági innovációk, a pénzügyi tudatosságot támogató edukációs programok, valamint az ügyfelek egyéni igényeire szabott pénzügyi szolgáltatások állnak. A cél olyan megoldások kialakítása, amelyek egyszerűbbé, gyorsabbá és magabiztosabbá teszik a mindennapi pénzügyek kezelését. A partnerség emellett a fogyasztói élményt erősítő kezdeményezésekre is kiterjed, többek között a zenei és fesztiválélményekhez kapcsolódó programokra.

A két vállalat már az AI-alapú fizetések következő generációján is dolgozik az Agent Pay megoldás segítségével. A technológia első tranzakciója egy zárt tesztkörnyezetben már sikeresen lezajlott. A fejlesztések következő szakaszában a K&H Bank és a Mastercard arra törekszik, hogy az új technológia révén a fizetések még kényelmesebbé, biztonságosabbá és intelligensebbé váljanak a magyarországi ügyfelek számára.

„A megújított együttműködés fontos mérföldkő számunkra, hiszen újabb lehetőséget teremt arra, hogy ügyfeleink számára még kényelmesebb és korszerűbb digitális pénzügyi megoldásokat kínáljunk. Az elmúlt években a digitális fizetés a mindennapi élet természetes részévé vált, és ebben a Mastercarddal közösen megvalósított fejlesztéseinknek is meghatározó szerepük volt. A következő időszakban arra törekszünk, hogy a technológiai innovációkat még szorosabban az ügyfelek valós igényeihez igazítsuk. Olyan egyszerű, gyors és könnyen használható szolgáltatásokat szeretnénk létrehozni, amelyek kézzelfoghatóan megkönnyítik a mindennapi bankolást” – mondta Peter Roebben, a K&H Bank vezérigazgatója.

„A K&H Bankkal kialakított partnerségünk jól példázza, hogy a stratégiai együttműködések miként járulhatnak hozzá a pénzügyi szolgáltatások gyors és érdemi átalakulásához. Az elmúlt öt évben közösen számos innovatív fizetési élményt tettünk elérhetővé a magyar fogyasztók számára, és a jövőben is ezekre az eredményekre szeretnénk építeni. Célunk, hogy a fizetések egyre gördülékenyebbé, biztonságosabbá és személyre szabottabbá váljanak, miközben hozzájárulunk Magyarország digitális gazdaságának további fejlődéséhez” – tette hozzá Peter Bakenecker, a Mastercard közép-európai divíziójának vezetője.

English Summary

K&H Bank and Mastercard have extended their exclusive strategic partnership until 2030, reaffirming their shared commitment to advancing Hungary’s digital payments ecosystem. Building on five years of successful cooperation, the renewed partnership will focus on accelerating innovation, strengthening payment security, and delivering more personalized digital financial experiences for consumers and businesses. Together, the two companies will continue developing next-generation payment solutions, cybersecurity innovations, financial education initiatives, and customer-focused services. They are also exploring the future of AI-powered payments through Mastercard’s Agent Pay solution, with the first transaction already successfully completed in a closed testing environment. The partnership aims to make everyday payments and banking more seamless, secure, intelligent, and tailored to customers’ needs.