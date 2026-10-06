Éjjel, esőben, felhők mögött is figyelnek majd a magyar műholdak

forrás: Prím Online, 2026. október 6. 14:58

Felhős időben és éjszaka is megbízható adatokat ad majd a vízügy, a mezőgazdaság és a katasztrófavédelem számára a magyar HULEO földmegfigyelő műholdprogram. A program űrszegmens fővállalkozója (prime contractor), a REMRED Zrt. versenyeztetési eljárás során az olasz MetaSensing vállalatot választotta ki a rendszer két radaros műholdja legfontosabb berendezésének, a radarnak a fejlesztésére.

A HULEO összesen nyolc műholdból álló magyar földmegfigyelő műholdrendszer lesz. Hat műhold nagy felbontású optikai felvételeket készít majd, kettő pedig radar segítségével figyeli a Föld felszínét. Az optikai műholdak működését befolyásolják a fény- és időjárási viszonyok, a radaros műholdak viszont felhőkön keresztül, esőben, hóban és éjszaka is képesek adatokat gyűjteni. Ez a gyakorlatban sokat számít: egy árvíz vagy viharkár idején gyakran éppen akkor borítja felhő a térséget, amikor a legnagyobb szükség van friss felvételekre. A két technológia együtt megbízhatóbb és folyamatosabb megfigyelést tesz lehetővé, így a gazdálkodók és a katasztrófavédelem kiszámíthatóbban juthatnak hozzá a szükséges adatokhoz.

A képen Adriano Meta, a MetaSensing ügyvezető igazgatója és alapítója és Balogh Levente, a REMRED elnök-vezérigazgatója látható

„A HULEO-val nem csupán egyszerűen műholdakat építünk, hanem egy olyan komplex, műholdas földmegfigyelési kompetenciát hozunk létre Magyarország számára, amelyben a különböző technológiák egymást erősítik. A MetaSensing SAR-technológiájának bevonása fontos lépés ebben: az optikai és radaros megfigyelés kombinációjával a konstelláció lényegesen szélesebbkörű és rugalmasabb alkalmazási lehetőségeket kínál majd. Különösen fontos számunkra, hogy mindezt erős európai technológiai partnerségekre építve, magyar rendszerintegrációs képességekkel valósítjuk meg, hiszen a műholdak integrációja és tesztelése a REMRED martonvásári REMTECH Űrtechnológiai Központjában történik majd.” – mondta Zábori Balázs, a REMRED alapítója és technológiai igazgatója.

A MetaSensinget széles körű piacfelmérési és versenyeztetési eljárás után, több lehetséges beszállító közül választották ki. A döntésben fontos szerepet játszott, hogy technológiája akár 20 centiméteres földfelszíni felbontást is lehetővé tehet, a radarnyaláb elektronikus irányításával pedig gyorsan és rugalmasan változtatható, hogy a műhold mely területet figyelhet meg. A vállalat jelentős európai tapasztalattal rendelkezik a radaros műholdtechnológia fejlesztésében; referenciái között szerepel az olasz IRIDE földmegfigyelő műholdrendszer NOX SAR küldetése is.

„Büszkék vagyunk arra, hogy SAR-technológiánkkal és szakértelmünkkel hozzájárulhatunk a HULEO programhoz. A fejlett radaros képességek és a több szenzorra épülő földmegfigyelő konstelláció kombinációja jelentős lehetőséget teremt a gyorsabb és megbízhatóbb adatgyűjtésre. A HULEO egyben jó példája annak is, hogyan kapcsolhatják össze az európai vállalatok a specializált technológiáikat és rendszerszintű képességeiket a földmegfigyelési infrastruktúra következő generációjának közös létrehozása érdekében” – mondta Adriano Meta, a MetaSensing ügyvezető igazgatója és alapítója.

A REMRED fővállalkozóként a teljes HULEO földmegfigyelési műholdrendszer (űrszegmens) megvalósításáért felel. A műholdak összeszerelése, integrációja és tesztelése a martonvásári REMTECH Űrtechnológiai Központban történik az európai űripari ECSS szabványoknak megfelelően, így a program kulcsfontosságú munkafázisai Magyarországon valósulnak meg, és a hazai űripar képességeit és az innovációt erősítik.

English Summary

Hungary’s HULEO Earth observation satellite programme will provide reliable data for water management, agriculture and disaster response, including under cloudy skies and at night. The eight-satellite constellation will combine six high-resolution optical satellites with two radar-based satellites capable of collecting data through clouds, rain, snow and darkness. REMRED Zrt., the programme’s prime contractor, has selected Italian company MetaSensing to develop the radar systems for the two SAR satellites. The technology may enable ground resolutions of up to 20 centimetres and allows the radar beam to be electronically steered for flexible observation of selected areas. Satellite assembly, integration and testing will take place at REMRED’s REMTECH Space Technology Centre in Martonvásár, strengthening Hungary’s domestic space industry and system integration capabilities. The HULEO programme will combine European technological expertise with Hungarian engineering and integration capabilities to create a more flexible and reliable Earth observation infrastructure.