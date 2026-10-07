Milliárdos megtakarítást és új bevételeket vár az AI-tól a Deutsche Telekom

forrás: Prím Online, 2026. október 7. 18:40

A mesterséges intelligencia a Deutsche Telekom szerint már nem csupán technológiai kísérlet, hanem közvetlenül mérhető üzleti értéket teremt. A vállalat bonni AI Investor Day rendezvényén bemutatta, hogyan használja az AI-t az ügyfélkiszolgálástól és a hálózatüzemeltetéstől kezdve az ipari alkalmazásokig, miközben új bevételi forrásokat és jelentős költségmegtakarítást vár a technológiától.

A Deutsche Telekom vezetése szerint az AI három területen hoz kézzelfogható eredményeket: új bevételeket generál, csökkenti a költségeket, és javítja a szolgáltatások minőségét. A vállalat egyúttal megerősítette korábbi pénzügyi előrejelzését és középtávú céljait.

„Az AI alapvetően átalakítja a Deutsche Telekomot. Még jobbá és intelligensebbé teszi hálózatainkat, személyre szabottabbá az ügyfélkiszolgálást, és új üzleti modellek előtt nyitja meg az utat” – mondta Tim Höttges, a Deutsche Telekom vezérigazgatója. Hozzátette: a legfontosabb szempont az, hogy a technológia mérhető értéket teremtsen az ügyfelek és a vállalat számára.

Az önálló európai AI-infrastruktúra új üzleti lehetőséget jelent

A Deutsche Telekom szerint Európában egyre nagyobb az igény az úgynevezett szuverén AI-megoldásokra. A vállalatok és közintézmények érzékeny feladatokra is szeretnék használni a mesterséges intelligenciát, miközben meg akarják őrizni az adatok és az üzemeltetés feletti ellenőrzést.

A Telekom ennek érdekében hálózati és európai infrastruktúráját partnertechnológiákkal kombinálja. Ennek egyik fontos eleme a müncheni Industrial AI Cloud, amelyen vállalatok ipari szimulációkat és AI-alapú folyamatokat futtathatnak.

A cég emellett olyan platformot fejleszt a kis- és középvállalkozások számára, amely ismétlődő feladatok, például ügyfélszolgálati vagy logisztikai folyamatok automatizálására használható.

A Deutsche Telekom 2026-ra mintegy 250 millió euró AI-hoz kapcsolódó bevételt vár az Egyesült Államokon kívüli üzleti ügyfelektől. Ezt az összeget 2030-ra körülbelül 800 millió euróra szeretné növelni.

Forrás: Deutsche Telekom

Már a telefonhívásokba is beépül az AI

A mesterséges intelligencia a lakossági szolgáltatásokban is megjelenik. A vállalat Magenta AI Assistant megoldása például valós időben képes lefordítani mobiltelefonos beszélgetéseket, kérdésekre válaszolni és összefoglalni a beszélgetések tartalmát.

Ehhez az ügyfeleknek nincs szükségük külön alkalmazásra vagy új készülékre. A Deutsche Telekom szerint a technológia új szolgáltatások és tarifacsomagok alapja is lehet.

Az AI-t a vállalat már a marketingben is alkalmazza. A Magenta Moments hűségprogramban például relevánsabb ajánlatok kialakítására és az ügyfelek célzottabb elérésére használják.

Több mint egymilliárd eurós megtakarítást céloz a Telekom

A Deutsche Telekom elsősorban azokon a területeken alkalmazza az AI-t, ahol nagy mennyiségű ismétlődő feladatot kell elvégezni. Ilyen a hálózatüzemeltetés, az ügyfélszolgálat, a szoftverfejlesztés és számos adminisztratív folyamat.

A „Frag Magenta” chatbot 2026 első felében önmagában mintegy 2,6 millió ügyfélszolgálati megkeresést kezelt. Az Egyesült Államokban eközben 55 százalékkal csökkent az ügyfélszolgálati hívások száma, az AI-alapú ügynökök pedig már az ügyfélkapcsolatok 40 százalékát kezelik.

A mesterséges intelligencia a fejlesztői csapatok munkáját is támogatja, többek között szoftverek létrehozásában és régebbi IT-rendszerek kiváltásában.

A vállalat 2027-re az AI és az automatizáció révén mintegy 1,1 milliárd euró bruttó megtakarítást vár az Egyesült Államokon kívül, a 2023-as bázishoz képest. 2030-ra pedig mintegy 2,5 milliárd euró közvetett költségmegtakarítást céloz.

A 2027-re várt megtakarítások egy részét a Telekom visszaforgatná a digitális átalakulás felgyorsításába és a németországi optikai hálózat fejlesztésébe. A vállalat szerint az AI és az automatizáció 2023 és 2027 között összesen 100–150 millió euró megtakarítást eredményezhet, ami az optikai hálózat kiépítésének felgyorsítását is lehetővé teszi.

Az AI a hálózatok működését is felgyorsítja

A mesterséges intelligencia a mobilhálózat üzemeltetésében is egyre nagyobb szerepet kap. A RAN Guardian Agent például képes előre jelezni a hálózat várható túlterhelését, például nagy tömegeket vonzó rendezvények esetén, és támogatja az üzemeltetőket a szükséges ellenintézkedések végrehajtásában.

A Deutsche Telekom szerint az ilyen eseményekre adott reakcióidő több óráról körülbelül egy percre csökkent.

Az ügyfélszolgálaton az AI az alkalmazottak munkáját is támogatja: a beszélgetés közben releváns információkat biztosít, illetve a dokumentáció elkészítését is elvégzi. A technológia már az új kapcsolatok létesítésekor is képes lehet felismerni a problémákat, még azelőtt, hogy azok ügyfélpanaszhoz vezetnének. A kezdeti alkalmazások alapján a vállalat 30 százalékos panaszcsökkenést tapasztalt.

Több mint 100 ezer dolgozó kapott AI-képzést

A Deutsche Telekom az AI vállalati szintű elterjesztését is felgyorsítja. Az „AI for All” kezdeményezés részeként a munkatársak olyan eszközöket használhatnak, mint az AskT, a ChatGPT Enterprise vagy a Microsoft Copilot.

A vállalat közlése szerint eddig több mint 100 ezer munkavállalót képeztek ki az AI használatára.

A Telekom célja, hogy az AI ne egyszerűen kiváltsa az egyes munkafolyamatokat, hanem alapjaiban alakítsa át azokat. A vállalati elképzelés szerint az alkalmazottak meghatározzák a célokat, ellenőrzik az AI által előállított eredményeket, és továbbra is ők viselik a döntésekért a felelősséget.

„Még csak az út elején járunk. Amit ma egyes alkalmazásokban már működőképesen használunk, azt az egész vállalaton belül szeretnénk bevezetni. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsabban növekedjünk, hatékonyabban dolgozzunk és új minőségi sztenderdeket állítsunk fel. Egyúttal azt is meg akarjuk mutatni, hogy Európa képes szuverén AI-t fejleszteni és üzemeltetni” – mondta Tim Höttges az eseményen.

English Summary

Deutsche Telekom says artificial intelligence is already generating measurable business value across its operations, from customer services and network management to industrial applications and new products. The company expects AI-related revenue outside the United States to reach around €250 million in 2026 and aims to increase this to approximately €800 million by 2030. AI and automation are also expected to deliver significant cost savings, with Telekom targeting around €1.1 billion in gross savings outside the U.S. by 2027 and €2.5 billion in indirect cost savings by 2030, compared with 2023. AI is being used to improve network operations, with the RAN Guardian Agent reducing response times to potential network overloads from several hours to about one minute. In customer service, AI tools are handling millions of interactions and helping employees resolve issues faster, while early applications have contributed to a reported 30 percent reduction in complaints. Telekom is also investing in sovereign AI infrastructure in Europe and developing new AI-powered services, including the Magenta AI Assistant for real-time call translation and summaries. More than 100,000 employees have already received AI training, as the company seeks to make AI a core part of its workflows while keeping humans responsible for goals, decisions and oversight.