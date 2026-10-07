Nem csak válaszol, cselekszik is: szintet lép az SAP AI-ja

forrás: Prím Online, 2026. október 7. 13:24

Az üzleti mesterséges intelligencia új korszakát hozhatja el az SAP: a Las Vegasban megrendezett SAP Connect 2026 konferencián a vállalat olyan új AI-megoldásokat mutatott be, amelyek már nem csupán adatokat elemeznek és javaslatokat fogalmaznak meg, hanem emberi felügyelet mellett konkrét üzleti folyamatok végrehajtására is képesek.

Az új Joule Asszisztensek a pénzügytől és a beszerzéstől a HR-en és az értékesítésen át egészen az ellátási láncig támogatják a munkát, közelebb hozva az SAP által „autonóm vállalatnak” nevezett működési modellt.

„Ez egy nagy áttörés az üzleti mesterséges intelligencia világában” – mondta Christian Klein, az SAP SE vezérigazgatója. „Megérkezett az autonóm vállalat korszaka. A Joule és az SAP Autonomous Suite, amelyek az SAP Business AI Platformra épülnek, olyan szervezeteknek segítenek, mint a Novartis, a Nestlé és a PwC, hogy az intelligenciát valamennyi üzleti funkciójukon keresztül összekapcsolják, és megbízható üzleti eredményeket érjenek el.”

A konferencián ezek a vállalatok saját tapasztalataikat is megosztották arról, hogyan teremthet már ma is kézzelfogható üzleti értéket az autonóm vállalat koncepciója.

„Közösen fejlesztettük ki, és nemrég elindítottuk az SAP Joule Sourcing Assistant pilotprojektjét” – mondta Christoph Buerki, a Novartis beszerzési vezetője. „Víziónk szerint a mesterséges intelligencián alapuló ügynökök idővel átveszik a manuális és időigényes feladatokat, így a beszerzési szakemberek a stratégiára, a beszállítói kapcsolatok építésére és az értékteremtésre összpontosíthatnak.”

Jill Notz, a PwC számviteli és üzleti szolgáltatásokért felelős vezetője szerint a Billing Assistant alapjaiban alakíthatja át a vállalat professzionális szolgáltatási üzletágának számlázási folyamatait. A megoldás képes azonosítani a rendellenességeket, és még a számlák kiküldése előtt korrigálni a könyvelési hibákat.

Az autonóm vállalat koncepciójának lényege, hogy a mesterséges intelligencia ne különálló eszközként működjön, hanem közvetlenül kapcsolódjon a vállalat mindennapi folyamataihoz. Az SAP megoldásai az üzleti adatokra, folyamatokra, szabályokra és jogosultságokra épülnek, így az AI nem csupán válaszokat ad, hanem a munkafolyamatok részeként konkrét feladatokat is képes végrehajtani.

A vállalat emellett nyitott megközelítést alkalmaz: az Agent2Agent protokoll segítségével a Joule más AI-rendszerekkel és ügynökökkel is együttműködhet, miközben a vállalati kontroll és az auditálhatóság is megmarad.

„Az AI következő nagy lépése az lesz, amikor a kísérleti projektekből a vállalatok napi működésének részévé válik” – mondta Hidvégi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója. „Ehhez azonban nemcsak intelligens, hanem megbízható, ellenőrizhető és üzleti kontextusban működő AI-ra van szükség.”

A Joule Work természetes nyelven kapcsolja össze a vállalati folyamatokat

Az SAP megkezdte a Joule Work ügyféloldali bevezetését is. Az új, AI-alapú felhasználói felület lehetővé teszi, hogy a munkatársak természetes nyelven kommunikáljanak az SAP-rendszerekkel, és egyetlen felületen, SAP- és külső adatforrásokat egyaránt használva végezzenek el összetett feladatokat.

A megoldás működésének egyik alapja az SAP Knowledge Graph, amely több mint hétmillió adatmező kapcsolatát térképezi fel. Ez biztosítja, hogy a rendszer válaszai ne pusztán az adatokra, hanem azok üzleti összefüggéseire is épüljenek.

Az SAP saját működésében a Joule Work már mintegy 110 ezer munkatársnál működik éles környezetben. A vállalat tapasztalatai szerint a megoldás átlagosan 20 százalékos termelékenységnövekedést eredményezett a pénzügyi, HR- és beszerzési folyamatokban.

Az AI már üzleti folyamatokat is végrehajt

Az SAP új Joule Asszisztensei több vállalati területen olyan feladatokat vesznek át, amelyek jelenleg jelentős manuális munkát igényelnek.

• Pénzügy: az AI-asszisztensek többek között támogatják a bevételek elszámolásának automatizálását, a közzétételek előkészítését és a nemzetközi kereskedelmi megfelelőséget. Az International Trade Assistant korai bevezetései során a termékek kereskedelmi besorolásához kapcsolódó munkaterhelés akár 50 százalékkal is csökkent.

• Ellátási lánc: a tervezők a korábban akár több órát igénylő fennakadások kezelését egyetlen jóváhagyással elindítható megoldási folyamattá alakíthatják a tervezés, a gyártás és a logisztika területén.

• HR: a vezetők könnyebben azonosíthatják a munkaerőhiány kezelésének leghatékonyabb lehetőségeit, miközben a munkatársak személyre szabottabb és megalapozottabb döntéseket hozhatnak a juttatásaikról.

• Beszerzés: a döntéshozók iparági benchmarkok alapján azonosíthatják a megtakarítási lehetőségeket, miközben hatékonyabban kezelhetik a külső munkaerő teljes életciklusát.

• Ügyfélkapcsolatok és értékesítés: a vállalatok AI-támogatott kampányokkal, ajánlatadási folyamatokkal és ügyfélkiszolgálási munkafolyamatokkal alakíthatják az ügyfélkapcsolatokat új üzleti lehetőségekké.

• Iparági alkalmazások: az SAP ügyfeleivel együttműködve speciális üzleti folyamatokban is alkalmazza a mesterséges intelligenciát. A megoldások a gyártó-, kiskereskedelmi, árupiaci kereskedelmi és nagy eszközállománnyal működő vállalatok számára egyaránt támogatást nyújthatnak a döntéshozatalban, a rutinfeladatok automatizálásában és a működési ellenálló képesség növelésében.

Az AI-ügynököknek is szükségük van jogosultságokra és kontrollra

Az AI-ügynökök vállalati elterjedésével új biztonsági kihívások is megjelennek. A vállalatoknak ugyanis pontosan ellenőrizniük kell, hogy egy autonóm rendszer milyen adatokhoz és üzleti folyamatokhoz férhet hozzá, illetve milyen műveleteket hajthat végre.

Az új Access Governance and Security Assistant ezért az identitás- és hozzáférés-kezelést már nemcsak a munkatársakra, hanem az AI-ügynökökre is kiterjeszti. A megoldás támogatja a jogosultságok kezelését, a privilegizált hozzáférések felügyeletét és a folyamatos compliance-ellenőrzést, miközben egységes szabályrendszert alkalmaz az emberi és az AI-identitásokra.

Ehhez kapcsolódik az új Governance Assistant is, amely több rendszer kockázati és kontrollinformációit képes összekapcsolni. Az SAP célja, hogy a vállalatok az időszakos ellenőrzések helyett fokozatosan áttérjenek a folyamatos kockázat- és compliance-monitoringra.

Az SAP a fizetési szolgáltatások piacára lép

A Las Vegas-i SAP Connect egyik fontos bejelentése az SAP Pay volt, amellyel a vállalat belép a fizetési szolgáltatások piacára. A Tereina technológiájára épülő megoldás közvetlenül az SAP Cloud ERP-be integrálja a fizetések végrehajtását és egyeztetését.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jóváhagyott számla esetében ugyanazon üzleti folyamaton belül elindítható a fizetés, majd automatikusan megtörténhet annak egyeztetése is. A megoldás csökkentheti a manuális adminisztrációt és a külső fizetési rendszerektől való függőséget, miközben nagyobb kontrollt biztosíthat a vállalatok számára.

Az SAP Pay jelenleg az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban érhető el.

Új együttműködések bővítik az autonóm vállalat lehetőségeit

Az SAP új partnerségekkel is kiterjeszti az autonóm vállalat koncepcióját a saját alkalmazásportfólióján túlra. Az együttműködések célja, hogy speciális iparági és üzleti intelligencia közvetlenül beépülhessen az SAP üzleti folyamataiba.

Az SAP és a Moody’s Corporation új partnersége révén a Moody’s beszállítói kockázatfigyelési adatai közvetlenül integrálhatók az SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance megoldásába. Ennek köszönhetően a beszerzési csapatok közvetlenül a döntéshozatal során kaphatnak naprakész információkat a beszállítók pénzügyi helyzetéről, működési kockázatairól és megfelelőségi státuszáról.

A megoldás lehetővé teszi, hogy a vállalatok az időszakos kockázati felülvizsgálatok helyett folyamatos kockázatfigyelést alkalmazzanak. A Joule AI-ügynökei így már a tényleges üzleti fennakadások bekövetkezése előtt azonosíthatják a beszállítói kockázatokra utaló jeleket, és alternatív megoldásokat javasolhatnak a beszerzési szakemberek számára.

Az autonóm AI alapja a megbízható adat

Az SAP Business AI Platform egységes környezetet biztosít a vállalatok számára az AI-megoldások fejlesztéséhez, testreszabásához és irányításához, SAP- és külső rendszerekben egyaránt. A Joule Studio segítségével üzleti felhasználók és fejlesztők is létrehozhatnak vagy bővíthetnek AI-képességeket: a kódmentes fejlesztéstől egészen a professzionális fejlesztői környezetekig, több mint 70 különböző AI-modell felhasználásával.

Az autonóm működés egyik legfontosabb feltétele a megbízható adat. Az SAP Business Data Cloud részeként elérhető SAP Reltio az SAP- és külső rendszerekből származó ügyfél-, beszállítói és termékadatokat egységes üzleti nézetbe rendezi. Ennek köszönhetően az AI-ügynökök közös és konzisztens adatalapra támaszkodhatnak.

Az SAP Signavio új képességei lehetővé teszik az AI-ügynökök teljesítményének nyomon követését, valamint azoknak a folyamatoknak az azonosítását, ahol a mesterséges intelligencia a legnagyobb támogatást nyújthatja.

Az SAP LeanIX megoldásaiban elérhető AI Agent Hub pedig központi nyilvántartást biztosít a vállalatoknál működő AI-ügynökök számára. Ez hozzájárulhat az AI-alkalmazások átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és szabályozottabb működéséhez.

Az SAP Connect 2026 bejelentései alapján a vállalat egyértelműen abba az irányba mozdul, hogy az AI ne egyszerűen egy újabb vállalati szoftvereszköz legyen, hanem a mindennapi üzleti folyamatok aktív résztvevőjévé váljon. Az autonóm vállalat víziójának megvalósításában ugyanakkor nemcsak az automatizálás, hanem az adatminőség, a jogosultságkezelés, a biztonság és az emberi kontroll is meghatározó szerepet kap.

English Summary

SAP is entering a new phase of enterprise AI, introducing solutions that can not only analyze information and provide recommendations but also execute business processes under human supervision. At SAP Connect 2026 in Las Vegas, the company unveiled new Joule Assistants designed to support functions ranging from finance and procurement to HR, sales and supply chain operations. SAP is also expanding Joule Work, an AI-powered interface that enables employees to interact with enterprise systems using natural language and perform tasks across SAP and external data sources. The company emphasized that autonomous AI must be built on trusted data, strong governance and clearly defined access controls, extending security measures to AI agents themselves. SAP also announced SAP Pay, marking its entry into payment services, as well as new partnerships aimed at embedding external business intelligence directly into SAP processes. Together, these developments highlight SAP’s ambition to turn AI from a standalone tool into an active, controlled and integrated part of everyday business operations.