Új vezetővel gyorsítja üzleti növekedését a CETIN Hungary

forrás: Prím Online, 2026. október 7. 09:56

Balogh Tibold szeptemberben csatlakozott Magyarország első mobiltávközlési infrastruktúra-szolgáltatója, a CETIN Hungary Zrt. csapatához kereskedelmi igazgatóként. A több mint húszéves vezetői és ICT-piaci tapasztalattal rendelkező szakember a vállalat kereskedelmi tevékenységének irányításáért és a növekedési lehetőségek kiaknázásának támogatásáért felel.

 

Új pozíciójában Balogh Tibold fontos szerepet tölt be a CETIN üzleti stratégiájának megvalósításában. Vezetői tapasztalata, széles körű piacismerete és üzletfejlesztési szemlélete hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalat tovább erősítse piaci jelenlétét, és új üzleti lehetőségeket aknázzon ki.

 

Szakmai pályafutása során a szolgáltatói és a technológiai oldal működésébe egyaránt betekintést nyert. Jelentős tapasztalatot szerzett vállalati ügyfélkiszolgálásban, ICT-megoldások fejlesztésében, valamint nagykereskedelmi (wholesale) együttműködések kialakításában és fejlesztésében.

 

Balogh Tibold

 

Karrierje során többek között a Vodafone, az ELMŰ–E.ON, az Alcatel-Lucent és a Nokia vállalatoknál töltött be vezetői pozíciókat. Munkája során új üzletágak felépítéséért, portfólió- és termékfejlesztésért, üzleti növekedésért, valamint komplex üzleti transzformációk megvalósításáért is felelt.

 

Az elmúlt öt évben elsősorban mesterséges intelligenciára épülő innovációs és transzformációs projekteken dolgozott. Ennek keretében AI-alapú üzleti megoldások fejlesztését és piaci bevezetését irányította, tovább bővítve tapasztalatát a technológiai innováció és az üzleti hasznosítás összekapcsolásában.

 

„Tibold tapasztalata és üzletfejlesztési szemlélete nagy értéket jelent a CETIN számára. Kiemelkedően alkalmas arra, hogy új lehetőségeket azonosítson, innovatív üzleti modelleket alakítson ki, és tovább erősítse a kereskedelmi terület növekedését” – mondta Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary vezérigazgatója. „A nagykereskedelmi és vállalati üzletágak építésében szerzett tapasztalata szorosan illeszkedik a CETIN stratégiai céljaihoz. Infrastruktúránkat szeretnénk még több ügyfél és szolgáltatás számára elérhetővé tenni, és ehhez Tibold szakértelme fontos hozzájárulást jelent.”

 

 

English Summary

Balogh Tibold has joined CETIN Hungary Zrt. as Commercial Director, bringing more than 20 years of leadership experience and a strong background in the ICT sector. In his new role, he will lead the company’s commercial activities and play a key role in driving its business strategy and growth. His professional experience spans both the service provider and technology sides, including enterprise customer solutions, ICT development and wholesale business partnerships. Throughout his career at companies such as Vodafone, ELMŰ–E.ON, Alcatel-Lucent and Nokia, he has led the development of new business areas, products and portfolios, as well as complex business transformation projects. Over the past five years, he has focused on AI-driven innovation and transformation, leading the development and market launch of AI-based business solutions. His expertise will support CETIN Hungary in expanding the reach and business potential of its mobile infrastructure for an even broader range of customers and services.

 

Kulcsszavak: CETIN Hungary +céginfó

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Új vezetővel gyorsítja üzleti növekedését a CETIN Hungary

Balogh Tibold szeptemberben csatlakozott Magyarország első mobiltávközlési infrastruktúra-szolgáltatója, a CETIN Hungary Zrt. csapatához kereskedelmi igazgatóként. A több mint húszéves vezetői és ICT-piaci tapasztalattal rendelkező szakember a vállalat kereskedelmi tevékenységének irányításáért és a növekedési lehetőségek kiaknázásának támogatásáért felel.

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