Innováció a gyakorlatban: a Corvinus és a Nokia közösen készíti fel a jövő szakembereit

forrás: Prím Online, 2026. október 18. 10:32

A hallgatói projektekre, a vállalati tapasztalatszerzésre és a kölcsönös tudásmegosztásra épülő, három évre szóló stratégiai együttműködésről írt alá megállapodást október 15-én Budapesten a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nokia.

A partnerségi szerződést az egyetem részéről Bruno van Pottelsberghe rektor, a Nokia képviseletében pedig Zagyva Béla magyarországi vezérigazgató és országigazgató, valamint Tóth Erzsébet pénzügyi igazgató és ügyvezető igazgató látta el kézjegyével.

Az együttműködés célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki az egyetemi oktatás, a hallgatói projektek és a vállalati gyakorlat között. A közös programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a hallgatók a Nokia szakembereinek bevonásával hackathonokon és mentorprogramokban vegyenek részt, vendégelőadásokat hallgassanak, valamint valós üzleti kihívások megoldásán dolgozzanak.

A vállalat munkatársai szakdolgozati és tudományos diákköri (TDK-) munkák elkészítését is segíthetik konzultációval, emellett a partnerség szakmai gyakorlati lehetőségeket is kínálhat a hallgatóknak. Az együttműködés nemcsak a diákok tapasztalatszerzését szolgálja, hanem a tudás kétirányú áramlását is támogatja: a Corvinus oktatói és kutatói bekapcsolódhatnak a Nokia egyes projektjeibe, a vállalat szakemberei pedig gyakorlati ismereteikkel és tapasztalataikkal gazdagíthatják az egyetemi képzéseket.

„Fontos számunkra, hogy hallgatóink már az egyetemi éveik alatt találkozzanak olyan vállalati környezetekkel, ahol a digitális technológiák, az adatok és az üzleti döntéshozatal szorosan összekapcsolódnak. A Nokiával tervezett programok jól hasznosítható, piaci problémákkal kapcsolatos munkára, értékes szakmai párbeszédre és közvetlen vállalati kapcsolatok építésére adnak lehetőséget” – mondta Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.

„A Nokia számára a felsőoktatási együttműködések fontos lehetőséget teremtenek arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az akadémiai tudást és a vállalati gyakorlatot. A Corvinusszal kialakított partnerség keretében valós üzleti kihívásokon keresztül szeretnénk támogatni a hallgatók szakmai fejlődését, miközben az ő új nézőpontjaik és ötleteik a mi innovációs gondolkodásunkat is gazdagíthatják” – fogalmazott Zagyva Béla, a Nokia magyarországi vezetője.

A hároméves partnerség keretet teremt közös tudásfejlesztési projektek, hallgatói programok és vállalati-egyetemi szakmai kapcsolatok megvalósításához. A kezdeményezés révén a hallgatók, az oktatók, a kutatók és a Nokia szakemberei egyaránt új tapasztalatokkal és nézőpontokkal gazdagodhatnak, miközben az egyetemi tudás és a vállalati tapasztalat egymást erősítheti.

A Budapesti Corvinus Egyetem vállalati partnerségeinek egyik fő célja, hogy meghatározó vállalatokkal és intézményekkel közösen olyan innovatív tudásprojekteket hozzon létre, amelyek eredményeiből az egyetemi közösség és a partnercégek munkatársai egyaránt profitálhatnak. Ezek az együttműködések elősegítik a tudásmegosztást, a gyakorlati tapasztalatok megszerzését és az új fejlesztési lehetőségek feltárását.

English Summary

Corvinus University of Budapest and Nokia have signed a three-year partnership to strengthen the links between higher education and industry. The collaboration will offer students opportunities to participate in hackathons, mentoring programmes, guest lectures and projects addressing real-world business challenges. Nokia experts will also support students with thesis and research consultations and provide opportunities for professional internships. The partnership will promote two-way knowledge sharing, enabling Corvinus faculty and researchers to contribute to Nokia projects while bringing industry expertise into university programmes. Both organisations aim to foster innovation, support students’ professional development and build stronger connections between academic knowledge and business practice. The initiative is expected to benefit students, researchers, faculty members and Nokia professionals alike.