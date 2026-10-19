Az SAP a TechWolf felvásárlásával erősíti AI-alapú HR-megoldásait

forrás: Prím Online, 2026. október 19. 09:58

A mesterséges intelligencia nemcsak a munkaköröket alakítja át, hanem azt is, milyen készségekre lesz szükségük a vállalatoknak a jövőben. Az SAP a belga TechWolf felvásárlásával olyan technológiához jut, amely segít feltérképezni a dolgozók tényleges képességeit, feltárni a kompetenciahiányokat, és megalapozni a munkatársak átképzését vagy vállalaton belüli áthelyezését.

Az SAP megállapodást kötött a belga TechWolf felvásárlásáról. A vállalat mesterséges intelligenciára épülő technológiája a már meglévő üzleti és HR-adatok elemzésével képes feltárni, milyen feladatokat végeznek a munkatársak, milyen készségekkel rendelkeznek, és hogyan változnak az egyes munkakörökkel szembeni elvárások. A megoldás az SAP vállalati HR-rendszereit egészíti majd ki, támogatva a munkaadókat abban, hogy az AI térnyerésével járó változásokra valós adatok alapján készüljenek fel.

A rejtett kompetenciák feltárása a cél

A nagyvállalatok számára komoly nehézséget jelenthet annak pontos meghatározása, hogy munkatársaik milyen képességekkel rendelkeznek. A munkaköri leírások sok esetben már nem tükrözik a tényleges feladatokat, a HR-rendszerekben rögzített végzettségek és korábbi pozíciók pedig nem feltétlenül mutatják meg, hogy egy dolgozó milyen tudást szerzett a gyakorlatban.

Előfordulhat például, hogy valaki napi munkája során jelentős adatelemzési, projektvezetési vagy technológiai tapasztalatot szerez, ezek a kompetenciák azonban nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásokban.

A TechWolf technológiája erre a problémára kínál megoldást. A vállalat meglévő üzleti és HR-rendszereiből származó információk alapján folyamatosan frissülő képet alkot a szervezeten belül végzett tevékenységekről és az azokhoz szükséges készségekről. Nem csupán a munkakörök megnevezését veszi figyelembe, hanem azt is, hogy az alkalmazottak ténylegesen milyen feladatokat látnak el. Az összegyűjtött adatokat a munkaerőpiaci trendekkel és a vállalat jövőbeli igényeivel is össze lehet vetni.

Forrás: SAP

Átképzés vagy új munkatárs felvétele?

A megoldás különösen értékes lehet olyan időszakokban, amikor egy vállalat új technológiát vezet be, átalakítja működését, vagy mesterséges intelligenciával automatizál bizonyos tevékenységeket. Az ilyen változások nem feltétlenül teljes munkakörök megszűnésével járnak: gyakran egyes részfeladatok alakulnak át, miközben más területeken új kompetenciák válnak fontossá.

Egy pénzügyi osztályon például az AI átveheti a számlák ellenőrzésének vagy a rendszeres jelentések összeállításának egy részét. Ezzel párhuzamosan nagyobb szerepet kaphat az adatok értelmezése, az üzleti döntések előkészítése és a rendkívüli esetek kezelése. Egy korszerű HR-rendszer segíthet meghatározni, hogy a meglévő munkatársak közül kik rendelkeznek már az új feladatokhoz szükséges ismeretek egy részével, és kiknek lehet elegendő célzott képzést biztosítani.

Hasonló előnyökkel járhat egy új informatikai vagy gyártási technológia bevezetése is. A vállalat könnyebben azonosíthatja azokat a munkavállalókat, akik más részlegeken már megszerezték a szükséges tapasztalatokat. Így csökkenthető a külső munkaerő felvételére fordított erőforrás, miközben a dolgozók előtt új belső karrierlehetőségek nyílhatnak meg.

„A digitális transzformáció során a vállalatoknak nemcsak arról kell dönteniük, milyen technológiákba fektetnek, hanem arról is, hogyan készítik fel munkatársaikat a változásokra, és miként bővítik a munkaerő-állományt. A legtöbb szervezetnél nem feltétlenül a tehetség hiánya jelenti a legnagyobb problémát, hanem az, hogy nem látják pontosan, milyen képességek állnak már rendelkezésre a saját csapataikban” – mondta Hidvégi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Hozzátette: a TechWolf megoldása segít felismerni a szervezeten belül meglévő, de eddig kiaknázatlan kompetenciákat, valamint azonosítani azokat a területeket, ahol valóban hiányoznak bizonyos készségek. Ennek köszönhetően a vállalatok megalapozottabban dönthetnek arról, kit érdemes átképezni, kinek lehet új feladatot adni, és mely pozíciók betöltéséhez szükséges külső szakembert keresni.

Integráció az SAP SuccessFactors rendszerébe

A tranzakció lezárását követően az SAP a TechWolf technológiáját a SuccessFactors vállalati HR-megoldáscsaládjába tervezi integrálni. Ezzel a rendszer a hagyományos személyügyi adminisztráció és teljesítménymenedzsment mellett hatékonyabban támogathatja a munkatársak kompetenciáinak feltérképezését, a munkaerő-tervezést és a szervezeti átalakulások előkészítését is.

A fejlesztés az SAP mesterségesintelligencia-asszisztensének, a Joule-nak a képességeit szintén bővítheti. A HR-vezetők a jövőben többek között arra kaphatnak adatvezérelt válaszokat, hogy mely munkaköröket érintheti leginkább az automatizáció, milyen új készségekre lesz szükség a következő években, illetve mely munkatársak lehetnek alkalmasak más feladatok ellátására.

A TechWolf megoldásait már számos nemzetközi nagyvállalat alkalmazza, köztük a HSBC, az Ericsson, a GSK, az AMD, a PayPal és a Booking.com. A két társaság jelenleg is rendelkezik közös ügyfelekkel, és a korábbi együttműködések tapasztalataira építve további, mesterséges intelligencián alapuló munkaerő-tervezési és kompetenciafejlesztési megoldásokat kívánnak létrehozni.

Az SAP és a TechWolf közötti tranzakció lezárását az idei év negyedik negyedévére tervezik, a szükséges hatósági jóváhagyások és egyéb feltételek teljesülése esetén. A felvásárlás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. A jelenlegi elképzelések szerint a TechWolf belga központtal, önálló vállalatként folytatja működését, technológiája pedig az SAP-rendszereket nem használó ügyfelek számára is elérhető marad.

English Summary

SAP has agreed to acquire Belgian AI company TechWolf to strengthen its human resources solutions and help businesses prepare for the changing demands of the workforce. TechWolf’s technology analyzes existing business and HR data to identify employees’ actual skills, uncover competency gaps, and match talent with evolving business needs. The solution can help companies decide whether to retrain existing employees, reassign them to new roles, or recruit external specialists as AI and automation transform the workplace. Following the acquisition, SAP plans to integrate the technology into its SuccessFactors HR platform and expand the capabilities of its AI assistant, Joule. TechWolf already serves major international companies, including HSBC, Ericsson, AMD, PayPal, and Booking.com. The deal is expected to close in the fourth quarter of this year, subject to regulatory approvals and other customary conditions, while TechWolf is expected to continue operating independently from Belgium.