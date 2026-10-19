Gyárköltöztetés országhatárokon át: kulisszatitkok az ipar jövőjéből

forrás: Prím Online, 2026. október 19. 14:57

Hogyan költöztethető át egy komplett gyár egyik országból a másikba? Hogyan hasznosítható újra az adatközpontban keletkezett hő? Miként lehet egy többéves beruházást úgy megtervezni, hogy mire elkészül, ne legyen elavult? A KÉSZ Csoport Épített Történetek vodcastjának legújabb epizódja olyan kulisszatitkokat mutat be az ipari építkezés világából, amelyekről a hétköznapokban aligha gondolnánk, hogy egy gyár működéséhez kapcsolódnak.

A KÉSZ Csoport Épített Történetek vodcast sorozatának legújabb epizódjában Bombera Krisztina ezúttal Gyetván Csabával, a gyártási folyamatokat bemutató ismeretterjesztő műsorok műsorvezetőjével, valamint Károlyi Andrással, a KÉSZ Csoport ipari technológiákért felelős ágazatvezetőjével beszélgetett. A cégcsoport kecskeméti Ipari Parkjában forgatott adás a régi gyárépületektől a mai automatizált üzemekig követi végig, hogyan formálja a technológia fejlődése az ipari létesítményeket.

Egy épület évtizedekre készül, a technológia viszont folyamatosan változik

A mai ipari épületek kívülről sokszor alig árulják el, milyen összetett technológia működik bennük. Tervezésük egyik legnagyobb kihívása, hogy miközben egy ipari létesítmény hosszú távra készül, a benne működő technológia ennél jóval gyorsabban változhat. Egy komplex ipari beruházás megvalósítása akár több évig is tarthat, ez idő alatt azonban fejlődhet a gyártástechnológia, változhatnak a piaci igények, vagy akár maga a gyártandó termék is.

Az autóiparban például egy üzemet hosszú évekre terveznek, miközben néhány év alatt alapvetően megváltozhat, hogy milyen hajtású autókra van szükség, milyen alkatrészeket kell gyártani, vagy milyen gyártósorra van szükség.

Ez komoly kihívás elé állítja az ipari létesítmények tervezőit és kivitelezőit, olyan rugalmas infrastruktúrát kell kialakítaniuk, amely képes követni a technológia változását is. Nem véletlen, hogy egy korszerű csarnok akár akkor is tovább használható, amikor már teljesen más terméket gyártanak benne, mint amire eredetileg tervezték.

Amikor a gyárat egy másik országban építik újra

Az epizód egyik különleges történetében a KÉSZ Csoport szakembereinek egy működő üzemet úgy kellett elbontaniuk, hogy az egy másik országban újra működőképes legyen. Ez nem egyszerűen egy gyártósor szétszerelését jelentette, hanem ehhez a technológia minden elemét pontosan dokumentálni kellett, hogy az új helyszínen ismét összeállítható legyen. A történet jól mutatja, milyen komplex mérnöki feladat egy modern ipari létesítmény megvalósítása, ahol az épület, a géppark és a gyártástechnológia szorosan összekapcsolódik.

Az AI, ami egy uszodát is fűt

A mesterséges intelligencia épített környezetre gyakorolt hatása is szóba került. Károlyi András arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI működését kiszolgáló adatközpontok az építőipar számára is feladatokat jelentenek, a számítástechnikai berendezések elhelyezése mellett különösen fontos a megfelelő hűtéstechnika kialakítása.

Egy adatközpont esetében ugyanis nem elég egyszerűen helyet biztosítani a számítógépes rendszereknek. A nagy teljesítményű berendezések működés közben jelentős hőt termelnek, amelynek elvezetése az egyik legfontosabb műszaki feladat. Az adatközpontok példája így ugyanazt az összefüggést világítja meg, mint a gyártóüzemeké, a benne működő technológia határozza meg a létesítmény műszaki igényeit.

A keletkező hő egy része megfelelő műszaki megoldásokkal máshol is hasznosítható. Gyetván Csaba egy olyan megoldást idézett, amelyben az adatközpont működése során keletkező hőt egy közeli uszoda vizének melegítésére használják fel. Így egy olyan energia, amelyet korábban egyszerűen el kellett volna vezetni, egy másik épület hasznos energiaforrásává válik.

A jövő gyárában már nem feltétlenül az ember áll a gép mellett

A beszélgetőpartnerek szerint az automatizáció terjedésével a jövőben kevesebben dolgozhatnak közvetlenül a gépek mellett, miközben a programozáshoz, a felügyelethez és a beavatkozáshoz összetett szaktudás szükséges. Károlyi András szerint ráadásul már az sem feltétlenül szükséges, hogy a mérnök fizikailag jelen legyen, hiszen a modern technológiák egy része távolról is elérhető és vezérelhető.

Az ipari építkezés világa ennél is több meglepő történetet rejt. Az Épített Történetek legújabb epizódjában ezekből és még sok más érdekességből is ízelítőt kapnak mindazok, akiket érdekel, mi zajlik a gyárak falai mögött, és hogyan formálja át a technológia az ipari létesítményeket.

Az ipari létesítményekről szóló teljes beszélgetés elérhető az epizód oldalán.

English Summary

The latest episode of KÉSZ Group’s Épített Történetek (Built Stories) vodcast explores the challenges and innovations shaping modern industrial construction. Hosted by Krisztina Bombera, the episode features Csaba Gyetván, a presenter of educational programmes on manufacturing processes, and András Károlyi, Head of Industrial Technologies at KÉSZ Group. Filmed at the group’s Industrial Park in Kecskemét, the discussion reveals how entire factories can be dismantled and relocated to another country while remaining operational. The guests also explore how industrial facilities can be designed to adapt to rapidly changing technologies and market demands. Another highlight is the reuse of waste heat from AI data centres, which can be used to heat nearby facilities such as swimming pools. The episode also examines how automation and remote operation are transforming factories and the skills required to run them.