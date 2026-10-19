Így őrizhetjük meg az elektromos autók hatótávját a hidegebb hónapokban

forrás: Prím Online, 2026. október 19. 18:38

Az őszi hőmérséklet-csökkenéssel az elektromos autók vezetői egyre gyakrabban tapasztalhatják, hogy járművük egyetlen töltéssel kisebb távolságot képes megtenni. Bár a hideg idő az akkumulátor teljesítményére is hatással van, a megfelelő gumiabroncsok kiválasztásával mérsékelhető a hatótáv csökkenése.

A Hankook szakértői szerint az alacsony gördülési ellenállású, kifejezetten elektromos járművekhez fejlesztett abroncsok jelentősen hozzájárulhatnak az energiahatékonyság javításához, és akár egyetlen töltéssel is több kilométert tehetnek lehetővé.

Miért csökken az elektromos autók hatótávja hidegben?

Az alacsonyabb hőmérséklet lassítja az akkumulátorokban végbemenő kémiai folyamatokat, miközben az elektrolit tulajdonságai is megváltoznak. Ennek következtében nő a cellák belső ellenállása, így az akkumulátornak több energiát kell felhasználnia a megfelelő teljesítmény biztosításához, és kevesebb energia marad a jármű mozgatására.

A hideg időben az utastér fűtése is jelentős többletenergiát igényel. Míg a belső égésű motorok működése során keletkező hulladékhő felhasználható az utastér melegítésére, az elektromos autók hajtásrendszere jóval kevesebb hőt termel. Emiatt a fűtés, az ülésmelegítés és a szélvédő páramentesítése is az akkumulátor energiáját fogyasztja. Mindez az időjárási körülményektől, a jármű típusától és a használat módjától függően akár 10–20 százalékkal is csökkentheti a hatótávot.

Bár az időjárást nem befolyásolhatjuk, az energiafelhasználás egy másik fontos tényezőjére, a gumiabroncsok gördülési ellenállására tudatos választással hatással lehetünk.

Hogyan tehetünk meg több kilométert egyetlen töltéssel?

Az elektromos autók energiahatékonyságát jelentősen befolyásolja a gördülési ellenállás. Az akkumulátorcsomag tömege miatt ezek a járművek jellemzően nagyobb terhelést jelentenek az abroncsok számára, ami megfelelő kialakítás hiányában fokozhatja az energiaveszteséget. A hagyományos gumiabroncsok gördülés közben az energia egy részét hővé alakítják, így a hajtásnak több energiára lehet szüksége ugyanazon távolság megtételéhez.

Az elektromos járművek igényeihez igazított abroncsokat ezzel szemben úgy tervezik, hogy optimalizált gumikeverékükkel és speciális szerkezetükkel mérsékeljék a gördülési ellenállást. A kisebb ellenállás könnyebb gördülést tesz lehetővé, így a villanymotornak kevesebb energiát kell felhasználnia a haladáshoz.

A megfelelő abroncs kiválasztása ezért különösen az őszi és téli időszakban lehet fontos: a kisebb gördülési ellenállás hozzájárulhat az energiafogyasztás mérsékléséhez, és segíthet megőrizni a jármű hatótávját.

Milyen abroncsot érdemes választani elektromos autóhoz?

A Hankook elektromos járművekhez fejlesztett termékcsaládjának egyik legújabb tagja az iON GT, amelyet az elektromos autók speciális követelményeinek figyelembevételével terveztek. Kialakítása egyszerre szolgálja a hatékony energiafelhasználást, a kényelmes vezetést és a tartós használatot.

Az optimalizált gördülési ellenállás hozzájárulhat a hatótáv megőrzéséhez, míg a Hankook Sound Absorber technológiája mérsékli az abroncs által keltett zajt. Ez különösen az elektromos autók esetében jelent előnyt, hiszen a csendes hajtás mellett a gördülésből származó hangok is hangsúlyosabbá válhatnak. Az iON GT megerősített szerkezete emellett az elektromos járművekre jellemző nagyobb tömeghez és az azonnal rendelkezésre álló magas nyomatékhoz is alkalmazkodik, támogatva az egyenletes kopást és a hosszú élettartamot.

Az abroncsválasztás mellett néhány egyszerű szokással is javíthatjuk a mindennapi energiahatékonyságot. Az egyik legfontosabb a guminyomás rendszeres ellenőrzése. Ősszel érdemes legalább kéthetente megvizsgálni az abroncsok nyomását, mivel a hőmérséklet csökkenésével a bennük lévő levegő nyomása is mérséklődik. Az alulfújt gumiabroncsok gördülési ellenállása megnőhet, ami magasabb energiafogyasztáshoz és kisebb hatótávhoz vezethet.

A másik hasznos megoldás az előkondicionálás. Ha az autó rendelkezik ilyen funkcióval, indulás előtt célszerű még a töltőre csatlakoztatva elindítani az utastér felfűtését. Így az ehhez szükséges energia egy része közvetlenül az elektromos hálózatból érkezhet, nem pedig a jármű akkumulátorát terheli.

A megfelelő gumiabroncs kiválasztása az elektromos és a hibrid autók esetében egyaránt fontos szempont. A hajtásrendszer sajátosságaihoz igazított abroncsok nem csupán a menetbiztonságot és a kényelmet szolgálják, hanem az energiahatékonyság javításában is szerepet játszhatnak. A tudatos abroncsválasztás és a rendszeres karbantartás így a hidegebb hónapokban is hozzájárulhat a kiszámíthatóbb, hatékonyabb közlekedéshez.

English Summary

As temperatures drop in autumn and winter, electric vehicle (EV) drivers may experience a significant reduction in driving range due to lower battery efficiency and increased energy consumption for cabin heating. Choosing tyres specifically designed for electric vehicles can help offset these effects by reducing rolling resistance and improving energy efficiency. Hankook’s iON GT tyre is engineered to meet the specific demands of EVs, combining low rolling resistance, reduced road noise through Sound Absorber technology, and a reinforced structure for enhanced durability. Regular tyre pressure checks are also essential, as underinflated tyres increase rolling resistance and energy consumption. In addition, preconditioning the cabin while the vehicle is still connected to a charger helps preserve battery energy before driving. Together, the right tyres and a few simple habits can help EV drivers maintain range and efficiency throughout the colder months.