Nők, akik formálják a logisztika jövőjét – negyedszer keresik az év legjobbjait

forrás: Prím Online, 2026. október 19. 16:47

Bár a logisztika számos szakmai és vezetői lehetőséget kínál a nők számára, az ágazaton belüli jelenlétük aránya továbbra is alacsony, és az elmúlt évtizedben alig változott. A Waberer’s Csoport és a Navigátorvilág szakmai médium ezért immár negyedik alkalommal hirdeti meg az Év Női Logisztikusa díjat.

A kezdeményezés célja, hogy elismerje a területen dolgozó nők teljesítményét, láthatóvá tegye szakmai sikereiket, és a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára is bemutassa az ágazatban rejlő karrierlehetőségeket. Az Év Női Logisztikusa mellett idén is díjazzák az Év Fiatal Női Logisztikusát. A jelöléseket 2026. november 11-ig várják a szervezők.

A logisztikáról sokaknak még mindig elsősorban a kamionok és a raktárak jutnak eszükbe, az ágazat azonban ennél jóval sokrétűbb. A fuvarozás és a szállítmányozás mellett az ellátási láncok tervezése, a folyamatok optimalizálása és a digitális megoldások fejlesztése is számos szakmai és vezetői lehetőséget kínál.

Tíz év alatt alig változott a nők aránya

A logisztikában továbbra is jelentős a nemek közötti különbség, különösen a vezetői munkakörökben. Az European Labour Authority adatai szerint az Európai Unióban 2024-ben a raktározásban és a szállítást támogató tevékenységekben foglalkoztatottak 26 százaléka volt nő. Ez mindössze egyszázalékos növekedést jelent a 2014-es, 25 százalékos arányhoz képest.

A női szakemberek elismerését és láthatóságuk növelését szem előtt tartva a Waberer’s Csoport 2023-ban, a Navigátorvilág szaklappal együttműködésben alapította meg az Év Női Logisztikusa díjat. Az elismerésre olyan női szakembereket jelölhetnek, akik kiemelkedő szakmai tudásukkal, eredményeikkel és közösségükre gyakorolt pozitív hatásukkal egyaránt példát mutatnak.

A jelölések elbírálásakor fontos szempont a sikeres projektek és a szakmai életút bemutatása, valamint annak ismertetése is, hogy a jelölt miként járul hozzá vállalata fejlődéséhez, és hogyan támogatja, ösztönzi a munkatársait.

„Sok kiváló női szakember dolgozik a logisztikában, de az eredményeik gyakran csak a saját vállalatukon belül ismertek. Ezzel a díjjal szeretnénk megmutatni, kik ők, milyen utat jártak be, és mit értek el. A korábbi nyertesek történeteiből az is látszik, hányféle módon lehet ebben az ágazatban sikeres karriert építeni. Azt szeretnénk, hogy ezek a példák azokhoz a fiatalokhoz is eljussanak, akik most gondolkodnak a pályaválasztáson” – mondta Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s Csoport ESG és CSR igazgatója.

Kiemelkedő teljesítmények, inspiráló életutak

Az Év Női Logisztikusa díjat első alkalommal, 2023-ban Szécsi Gabriella, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezetője nyerte el. A különdíjat Unger Tímea, a Continental Magyarország logisztikai vezetője kapta. 2024-ben megosztott első helyezettként Balogh Ágota, a Royal Sped Zrt. vezérigazgatója, valamint Palicska Judit Magdolna, a Waberer’s Network Kft. ügyvezetője részesült az elismerésben.

2025-ben Juhászné Seres Orsolya, a Trans-Sped Kft. szállítmányozási osztályvezetője lett az Év Női Logisztikusa. Szakmai pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés jelentőségét: junior szállítmányozóként kezdte karrierjét, majd egy harmincfős csapat vezetőjévé vált.

Az Év Fiatal Női Logisztikusa kategóriát 2024-ben vezették be, első díjazottja Zámbó Nikolett, a Waberer’s Csoport szállítmányozási igazgatója volt. A következő évben Varasdi-Mestyán Gitta Margit, a Speed Sped’03 Kft. logisztikai vezetője érdemelte ki az elismerést. Szakmai felkészültségét többek között egy önálló logisztikai osztály felépítésével és a vállalati belső rendszerek fejlesztésével bizonyította.

November 11-ig várják a jelöléseket

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is ajánlás útján lehet nevezni a díjakra. A jelölésnek tartalmaznia kell a szakember pályafutásának bemutatását, legfontosabb szakmai eredményeit és korábbi elismeréseit, valamint annak rövid indoklását, hogy miért érdemes a díjra. Jelölést nemcsak más személy tehet: a szakemberek saját magukat is ajánlhatják.

A pályázatokat Word- vagy PDF-formátumban, jó minőségű, nagy felbontású fénykép mellékelésével várják a szervezők 2026. november 11-ig az alábbi e-mail-címeken:

• marketing@waberers.com

• bandy@kozlekedesvilag.hu

A részletes pályázati feltételek és az Év Fiatal Női Logisztikusa kategória jogosultsági feltételei a 2026-os pályázati kiírásában elérhetőek itt.





English Summary

The Waberer’s Group and Navigátorvilág are launching the Women in Logistics of the Year awards for the fourth time to recognize outstanding female professionals and promote greater female representation in the logistics sector. According to the European Labour Authority, women accounted for just 26% of workers in warehousing and support activities for transportation in the EU in 2024, up only slightly from 25% in 2014. The awards recognize women whose professional achievements, leadership and positive impact on their colleagues set an example for others. Alongside the Women in Logistics of the Year award, the organizers will also present the Young Woman in Logistics of the Year award. Nominations are open to both colleagues and candidates themselves, with submissions due by 11 November 2026. Applications should include a summary of the nominee’s career and achievements, along with a high-resolution photograph, and must be sent to marketing@waberers.com or bandy@kozlekedesvilag.hu.