A G2 Esports és az AGON by AOC győztes szövetsége

forrás: Prím Online, 2025. június 25. 19:31

Tíz év csúcsteljesítmény mögött állva

A G2 Esports 2015 októberében indult útjára, és azóta globális esport nagyhatalommá nőtte ki magát. Az AGON by AOC 2018 januárjában vált hivatalos partnerükké, és a G2 berlini edzőközpontját 240 Hz-es AGON AG251FZ monitorokkal szerelte fel. Ez volt a kezdete annak az együttműködésnek, amely az esport kijelzőtechnológia jövőjének alakításában is kulcsszerepet játszik.

„Hihetetlen utat tett meg a G2 az elmúlt tíz évben, és büszkék vagyunk, hogy több mint hét éve részesei lehetünk ennek a fejlődésnek” – mondta César Acosta, az AGON by AOC gaming termékmenedzsere. „A 2019-es történelmi Mid-Season Invitational győzelemtől a 2025-ös vancouveri kvalifikációig végigkísértük őket azon az úton, amelyen a kihívókból bajnokokká váltak. Ez a partnerség bizonyítja elkötelezettségünket a játékosok támogatása mellett – a kezdőktől egészen a világszínvonalú profikig, mint amilyen a G2.”

Kiemelkedő mérföldkövek és technológiai újítások

Az együttműködés során számos emlékezetes pillanat született. 2018 novemberében bemutatkozott a G2590PX/G2 Esports Signature Edition monitor, amely ötvözte a G2 ikonikus szamuráj dizájnját a 144 Hz-es teljesítménnyel, elérhető áron. Az évek során az AGON by AOC a G2 játékosainak visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztett: megszületett az AGON PRO AG254FG (360 Hz, NVIDIA Reflex Latency Analyzerrel), majd a 540 Hz-es AGON PRO AG246FK, amelyek rendre feszegették a versenyjáték-technológia határait.

Az innováció nem áll meg: az AGON PRO AG276UZD modell 4K felbontásban, QD-OLED technológiával, 240 Hz képfrissítési rátával és 0,03 ms GtG válaszidővel kínál kompromisszummentes teljesítményt – ideális választás azoknak, akik a gyorsaságot kiváló képminőséggel párosítanák.

Előretekintve: új fejezet kezdődik

A G2 Esports belép második évtizedébe, az AGON by AOC pedig továbbra is a csapat mögött áll. „Izgatottan várjuk a G2 szereplését az idei IEM Köln eseményen, ahol két új e-sport monitort is bemutatunk – ezek a sebesség és képminőség új mércéjét jelentik majd a versenyjáték világában” – tette hozzá César Acosta. „A G2 jubileumának alkalmából olyan technológiai újításokat hozunk, amelyek meghatározhatják az esport következő tíz évét.”

A partnerség és a G2 10 éves története előtt tisztelegve különleges videó is készült, amely bemutatja a csapat fejlődését az esport világában. A videó megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=-OUfg3SBrAI

A G2 Esports jelenleg a 2025-ös Mid-Season Invitationalre készül, amelyet június 27. és július 12. között rendeznek Vancouverben. Mindkét szervezet bizakodva tekint a jövőbe, és céljuk, hogy együtt formálják az esport következő évtizedét is.

English Summary

AGON by AOC, the world’s leading gaming monitor brand, proudly celebrates the 10th anniversary of G2 Esports — one of Europe’s most successful esports organizations. As G2’s official monitor partner for over seven years, AGON by AOC has supported the team with cutting-edge display technology, from 240Hz training setups to the latest 4K QD-OLED innovations. This long-standing partnership has contributed to G2’s journey from ambitious newcomers to global champions. With new high-performance monitors launching at IEM Cologne, both brands are looking ahead to shape the next decade of competitive gaming.