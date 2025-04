A globális telekommunikáció fejlődése és az 5G térnyerése a PwC szerint

forrás: Prím Online, 2025. április 5. 15:18

A globális telekommunikációs bevételek 2028-ra várhatóan 2,9%-os összetett éves növekedési ütemmel (CAGR) bővülhetnek, míg az iparág teljes bevétele 2023-ban a vezetékes és mobil szegmensekben 4,3%-kal nőtt, elérve az 1,1 billió USD-t.

A PwC Global Telecom Outlook kutatás, amely a barcelonai Mobil Világkongresszus előtt jelent meg, arra figyelmeztet, hogy a telekommunikációs iparágnak lassú növekedési kilátásokkal kell szembenéznie, főként a növekvő költségek, a fokozódó verseny, a lassú előfizetőszám-emelkedés, valamint a makrogazdasági és geopolitikai tényezők miatt. Bár az ágazatban volumenbeli növekedés várható, az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel (ARPU) várhatóan évente 2%-kal csökken majd 2028-ig a mobil, vezetékes szélessávú és hangszolgáltatások terén.

A felmérés eredményei arra ösztönözik az iparági szereplőket, hogy újragondolják terveiket, miközben fontos különbségek mutatkoznak a szolgáltatások és piacok növekedési kilátásai között. Míg a vezetékes szélessávú és mobil előfizetések várhatóan évente 3,8%, illetve 4,3%-kal nőnek 2028-ig, addig a vezetékes hang előfizetések 1,8%-os csökkenésre számíthatnak. Földrajzi szempontból a vezetékes előfizetések növekedése 0-6% között mozog, és az előrejelzések szerint India (17,2%), Nigéria (9,2%) és Malajzia (9%) lesznek a gyorsabban növekvő piacok.

„Magyarországon nem számíthatunk jelentős előfizetőszám-növekedésre. A piac konszolidációja és annak hatása a versenyre sokkal fontosabb trend” – mondta Kerekes Antal, a PwC Magyarország üzleti tanácsadásért felelős cégtársa. „A konszolidáció mellett az infrastruktúra leválasztása a szolgáltatókról is fontos változás, amely globális trendként már teljes mértékben elérte a hazai piacot. Ez lehetőséget ad arra, hogy az infrastruktúra-alapú verseny helyett ügyfélközpontúvá váljanak a szolgáltatások, és csökkenjenek az infrastruktúra-költségek, bár egyes területeken ennek épp az ellenkező hatása is megfigyelhető, például ott, ahol a két szolgáltató közötti vezetékes piac egyetlen szolgáltatóra redukálódik. Az 5G fejlesztésével további lökést kaphat a verseny a hazai piacon. A magyar fogyasztók edukálása továbbra is kihívást jelent, az ország lemaradott ezen a téren, különösen a szolgáltatóváltás és az elérhető szolgáltatások kihasználása terén” – tette hozzá.

5G-előfizetések növekedése

Bár az 5G-szolgáltatások lassan terjedtek, az előfizetések várhatóan megnégyszereződnek, 2023-ban 1,79 milliárdról 2028-ra 7,51 milliárdra nőnek, és az összes mobil előfizetésen belüli arányuk több mint háromszorosára, 18,8%-ról 64,1%-ra emelkedik. Ezzel az 5G várhatóan 2026-ra válik a domináns mobil szabvánnyá. A rögzített vezeték nélküli elérés (FWA) lesz a leggyorsabban növekvő szélessávú technológia, 18,3%-os átlagos éves növekedéssel 2028-ig.

A tőkeáramlás egyértelműen a vezetékes kapcsolatokat, különösen a száloptikát célozza. 2023-ban a telekommunikációs iparági tőkeberuházás 2,3%-kal csökkent, főként a mobil szektor 5,7%-os csökkenése miatt. Az iparági befektetések azonban 2024-től 2,4%-os növekedést mutathatnak, kezdetben a vezetékes szélessávú, üvegszálas beruházások, majd később a mobil szektor újjáéledése révén, ahogy a szolgáltatók felkészülnek a 6G-re.

Az IoT és a mobilitás szerepe

Az intelligens autók elterjedése és a mobilitási szektor növekedése révén a dolgok internete (IoT) szolgáltatásai minden régióban a telekommunikációs iparág legdinamikusabban fejlődő területei közé tartoznak. A mobil IoT szolgáltatások, különösen az USA-ban és Kínában, növekednek, és az autóipar is jelentős szereplővé vált, mivel az elektromos járművek mobil internetkapcsolatot igényelnek. Az IoT bevételek az autóiparban várhatóan 2023 és 2028 között megduplázódnak, elérve a 34,1 milliárd USD-t, ami 15,8%-os éves növekedést jelent.

„A nagy változást az hozhatja, ha a segélyhívási szolgáltatások növekedéséhez csatlakoznak a nagy sávszélességű, alacsony válaszidejű szolgáltatások, bár egyelőre ez nem látszik” – vélekedett Kerekes Antal. Az IoT-bevételek leggyorsabban az alkalmazásplatformok és tanácsadói szolgáltatások területén nőnek, miközben a távközlési cégeknek komoly kihívást jelent ezek hatékony integrálása.

AI kihasználásának lehetőségei

Bár az iparág új technológiák révén fejlődik, a mesterséges intelligencia (AI) még mindig kihasználatlan a telekommunikációs piacon. Az AI-eszközök segíthetik a szolgáltatókat a személyre szabott ügyfélélmény biztosításában, a munkaerő termelékenységének növelésében és az intelligens hálózati műveleti központok létrehozásában, amelyek valós időben javíthatják az operatív hatékonyságot.

„A telekommunikációs cégeknek gyorsítaniuk kell az AI-technológiák alkalmazását, hogy átalakítsák költségstruktúrájukat és javítsák az ügyfélélményt. Az AI alapú infrastruktúra jelentős lehetőséget kínál az infrastruktúra-szolgáltatók számára, hogy megvalósítsák a következő generációs internetet, az 'AI-hálózatot', és kielégítsék a növekvő csatlakozási igényeket” – mondta Wilson Chow, a PwC globális technológiai, média és távközlési tanácsadási üzletágának vezetője.

English Summary

The global telecommunications sector saw a 4.3% revenue growth in 2023, reaching $1.1 trillion, but still faces challenges despite the expected fourfold increase in 5G subscriptions by 2028. The industry is navigating rising costs, intense competition, and slow subscriber growth. While the sector is set to grow at a 2.9% CAGR by 2028, average revenue per user (ARPU) is expected to decline by 2% annually. Significant trends include the rise of 5G, IoT in the automotive sector, and the underutilization of artificial intelligence, which presents both opportunities and challenges for telecom companies.