A legnépszerűbb emojik Magyarországon: A Viber 10 legkedveltebb hangulatjele

forrás: Prím Online, 2025. március 23. 13:59

A legnépszerűbb emoji a digitális kommunikáció koronázatlan királya, a Felfelé mutató hüvelykujj ( ), azaz a lájk. Ez az egyszerű, de rendkívül sokoldalú szimbólum az online kifejezés szinte minden szegmensében dominál. Legyen szó egy megállapodásról, egy egyszerű "Világos!" üzenetről, vagy arról, hogy minden rendben, a magyarok szívesen használják ezt az ikont. A Felfelé mutató hüvelykujj a gyors és pozitív kommunikáció jelképévé vált!

A szeretet és a szerelem is gyakran előkerül a beszélgetésekben! A Vörös szív ( ), a Mosolygó arc szívekkel ( ) és a Mosolygó arc szív alakú szemekkel ( ) követik a lájkot, míg a Csókot dobó arc ( ) nem sokkal marad le tőlük. A magyarok úgy tűnik, nem félnek megosztani érzelmeiket.

A nevetés sem maradhat ki! A Gurul a nevetéstől ( ), az Arc örömkönnyekkel ( ) és a Mosolygó szemmel nevető arc ( ) emojik azt mutatják, hogy a magyarok tudják, hogyan tartsák fenn a jó hangulatot.

A toplistán olyan emojik is helyet kaptak, amelyek a nyers érzelmeket és az intenzív reakciókat fejezik ki. A Kémlelő szemű arc ( ) tökéletes választás az ideges várakozás vagy a játékos zűrzavar pillanataihoz, miközben egy kis sebezhetőséget is csempész a beszélgetésekbe. A Zokogó arc ( ) továbbra is az intenzív érzelmek szimbóluma – legyen szó mély szomorúságról, heves nevetésről vagy éppen boldog könnyekről, ez az emoji mindent elmond.

Bár az alapvető, klasszikus emotikonok még mindig uralkodnak, és milliók használják őket, a magyar felhasználók egyre inkább felfedezik a Viber kibővített emoji-gyűjteményét, ami még több szórakozást adhat a csevegésekhez.

Mit is mondanak tehát a magyarok kedvenc emojiai? Az őszinte és lényegre törő kommunikációt, a szeretet és nevetés kifejezését. A Viber új hangulatjeleivel a magyarok szabadon kifejezhetik magukat, és még szórakoztatóbbá tehetik a beszélgetéseiket.

English Summary

