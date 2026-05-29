A Philips új QD-OLED monitora minden gamer igényét kielégíti

forrás: Prím Online, 2026. május 30. 10:25

A Philips Evnia bemutatta legújabb prémium gaming monitorát, a 32M2N8900P modellt, amely egy 31,5 hüvelykes, 4K felbontású QD-OLED kijelző. Az újdonság azoknak a játékosoknak készült, akik a kompromisszumok nélküli képminőséget és a kiemelkedő mozgásmegjelenítést keresik.

A negyedik generációs QD-OLED panel az UltraClear 4K UHD felbontást 240 Hz-es képfrissítéssel ötvözi, így részletgazdag képet, mély kontrasztot és rendkívül folyamatos játékélményt biztosít. A hosszú távú megbízhatóságról hároméves garancia gondoskodik, amely a pixelbeégésre is kiterjed.

Kiemelkedő részletgazdagság és színhűség

A Philips Evnia 32M2N8900P a vizuális pontosságot helyezi előtérbe. A 3840 × 2160 pixeles felbontás és a valódi 10 bites színmegjelenítés kombinációja élesebb részleteket, természetesebb árnyalatokat és finomabb színátmeneteket eredményez. Legyen szó nyílt világú játékok látványos tájairól vagy sötétebb versenypályákról, a kijelző pontosabb és valósághűbb képet nyújt, amely nemcsak játékhoz, hanem kreatív munkafolyamatokhoz is ideális.

A DisplayHDR True Black 500 tanúsítvány és az Ultra Wide Color technológia tovább fokozza a vizuális élményt. Az árnyékos területek részletei jobban megőrződnek, miközben az élénk jelenetek gazdagabb színekkel jelennek meg anélkül, hogy a finom részletek elvesznének.

A monitor 99,5%-os DCI-P3 és 97,7%-os Adobe RGB színtérlefedettséget kínál, így intenzív játékhelyzetekben és professzionális, színkritikus feladatok során egyaránt megbízható színvisszaadást biztosít.

Sebességre hangolva

A 32M2N8900P egyik legfontosabb erőssége a gyorsaság. A 240 Hz-es képfrissítési frekvencia másodpercenként akár 240 képkocka megjelenítését teszi lehetővé, így a gyors kameramozgások, az oldalirányú manőverek és a versenyjátékok jelenetei is rendkívül simán és tisztán jelennek meg.

A mindössze 0,03 ms GtG válaszidő, valamint az NVIDIA G-SYNC kompatibilitás jelentősen csökkenti a szellemképesedést, az akadozást és a képtörést. Ennek eredményeként a monitor gyors és stabil megjelenítést kínál még a legintenzívebb FPS- és versenyjátékok során is.

A játékosokat olyan dedikált funkciók támogatják, mint a Smart Crosshair, a Smart Sniper, a Shadow Boost és a Stark Shadow Boost, amelyek javítják a célzást és növelik a láthatóságot a kritikus pillanatokban.

A kijelzőn túlmutató élmény

Az AI-alapú Ambiglow technológia valós időben elemzi a képernyőn megjelenő tartalmat, majd a háttérvilágítást a jelenetekhez igazítja. Ez fokozza az elmélyülést, és a játék vizuális hatását a monitor keretein túlra is kiterjeszti.

Az élményt tovább bővíti az AmbiScape funkció, amely a Precision Center szoftveren keresztül érhető el. A rendszer akár tíz Matter-kompatibilis okoslámpa vezérlését is lehetővé teszi egyetlen felületről. A világítás fényereje, színhőmérséklete, telítettsége és árnyalata egyaránt testreszabható, miközben a „Link with AmbiScape” funkció a szobavilágítást automatikusan szinkronizálja a képernyőn megjelenő tartalommal.

A Philips Evnia Precision Center központi vezérlőfelületként szolgál, amely lehetővé teszi a monitor finomhangolását, a játékosprofilok kezelését és az AmbiScape világítási rendszer vezérlését egyetlen alkalmazásból.

Videó a Philips Evnia 32M2N8900P monitorról:

Modern csatlakoztathatóság és kényelem

A Philips Evnia 32M2N8900P a modern felhasználói igényekhez igazodva készült. A HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 és USB-C csatlakozók támogatják a gamer PC-k, az aktuális generációs konzolok és a laptopok csatlakoztatását. Az USB-C kapcsolat akár 65 wattos tápellátást is biztosít, így a kompatibilis eszközök egyetlen kábellel használhatók.

A beépített KVM-kapcsoló és a MultiView funkció lehetővé teszi két rendszer egyidejű kezelését ugyanazzal a billentyűzettel és egérrel, ami különösen hasznos lehet streamerek, tartalomkészítők és több számítógépet használó felhasználók számára.

A hosszabb használat kényelméről a SoftBlue technológia gondoskodik, amely közel 50 százalékkal csökkenti a nagy energiájú kék fény kibocsátását a panel szintjén. A monitor emellett két darab, DTS Sound technológiával ellátott, 5 wattos hangszórót is tartalmaz, amelyek virtuális térhangzást, hangsúlyos basszust és tiszta beszédhangokat kínálnak, így külső hangrendszer nélkül is teljes értékű élményt nyújtanak.

A Philips Evnia 32M2N8900P monitor 2026 júniusától lesz elérhető, 999 eurós ajánlott fogyasztói áron.

English Summary

Philips Evnia has unveiled the 32M2N8900P, a 31.5-inch 4K QD-OLED gaming monitor designed for users seeking top-tier image quality and ultra-smooth performance. Featuring a 4th-generation QD-OLED panel, it combines UltraClear 4K UHD resolution with a 240Hz refresh rate and a 0.03ms GtG response time for exceptional clarity and responsiveness. The monitor also offers DisplayHDR True Black 500 certification, wide color gamut coverage, and NVIDIA G-SYNC compatibility for immersive visuals and fluid gameplay. Additional highlights include AI-powered Ambiglow lighting, AmbiScape smart lighting integration, USB-C connectivity with 65W power delivery, and a built-in KVM switch. The Philips Evnia 32M2N8900P will be available from June with a suggested retail price of €999.