A prémium dizájnt és az intelligens egészségkövetést ötvözi a HUAWEI WATCH 6 széria

forrás: Prím Online, 2026. október 19. 11:45

A Huawei bemutatta a HUAWEI WATCH 6 szériát, amely a prémium megjelenést, a különleges anyaghasználatot és a modern okosfunkciókat egyesíti. Az eSIM-támogatásnak köszönhetően az óra bizonyos helyzetekben okostelefon nélkül is lehetővé teszi a kapcsolattartást, miközben fejlett egészségkövetési megoldásokkal, NFC-alapú, érintésmentes fizetéssel és új gesztusvezérlési lehetőségekkel teszi kényelmesebbé a mindennapokat.

Elegáns formavilág és prémium anyagok

A HUAWEI WATCH 6 széria a márkára jellemző letisztult, minimalista dizájnt képviseli, többféle méretben és anyagváltozatban. A WATCH 6 42 és 46 mm-es kivitelben érhető el. A kisebb modell mindössze 38 grammos, vastagsága pedig 10,2 mm, így kényelmes viseletet biztosít a nap folyamán. A 46 mm-es változat rozsdamentes acél tokkal rendelkezik.

Mindkét modell az Arcglow Design formavilágát, rugalmas szíjcsatlakozást és új HUAWEI EasyCross szíjat kapott. Az alábújtatós megoldás egyszerre szolgálja az esztétikus megjelenést és a kényelmet, emellett a szíj szabadon maradó részének minimalizálásával csökkenti annak kockázatát, hogy viselés közben valamibe beleakadjon.

A HUAWEI WATCH 6 Pro modellek még magasabb szintre emelik a prémium anyaghasználatot. A 46 mm-es Space Edition fekete kerámia lünettával és aranyszínű részletekkel tűnik ki, míg a 43 mm-es Pro változat a HUAWEI WATCH termékcsalád első, teljes egészében kerámiából készült modellje. A széria egyes kivitelei zafírüveggel, Nano-Tech Ceramic anyagokkal és 18 karátos arany részletekkel egészítik ki az elegáns megjelenést.

Kapcsolattartás okostelefon nélkül is

A HUAWEI WATCH 6 széria egyik legfontosabb újdonsága az eSIM-alapú, önálló kommunikáció lehetősége. A kompatibilis szolgáltatások használatával az óra bizonyos helyzetekben telefon nélkül is alkalmas a kapcsolattartásra, legyen szó futásról, úszásról vagy akár a napi teendők intézéséről. Így nem feltétlenül szükséges az okostelefont is magunkkal vinni ahhoz, hogy elérhetők maradjunk.

A praktikus funkciók között megtalálható az NFC-alapú, érintésmentes fizetés is, a Magyarországon szintén elérhető Curve Pay támogatásával. Az új csuklóforgató gesztus további kényelmet biztosít: egyes műveletek egyszerű kézmozdulattal is végrehajthatók, kiegészítve az érintéses és csúsztatásos vezérlést.

A biztonságot a Safety Check funkció erősíti, amely lehetővé teszi a valós idejű helyzet és a fizikai állapot megosztását a családtagokkal.

Részletesebb betekintés az egészségi állapotba

A továbbfejlesztett X-TAP érzékelő segítségével egyetlen érintéssel indítható el a Health Glance funkció, amely 11 egészségügyi mutató alapján nyújt átfogóbb képet a szervezet aktuális állapotáról. Az elemzés négy fő területre összpontosít, többek között a szív- és érrendszer, a légzőrendszer, valamint az endokrin rendszer jellemzőire.

Az óra a hosszabb távon megfigyelhető egészségügyi trendeket is figyelembe veszi, és ezek alapján személyre szabott ajánlásokkal segítheti a tudatosabb életvitel kialakítását. A Healthy Living funkció a Diet Clover újdonságával is bővült, amely az étkezés, a testmozgás, az alvás és a hangulat közötti egyensúly megteremtésére helyezi a hangsúlyt.

Több mint 100 sportmód az aktív életmód támogatására

A HUAWEI WATCH 6 széria több mint 100 sportmódot kínál, így a hétköznapi aktivitások és a rendszeres edzések követésére egyaránt alkalmas. A felhasználók többek között a futás, az úszás és a kerékpározás során rögzíthetik teljesítményüket, emellett számos más sporttevékenység adatait is nyomon követhetik.

A Pro modell az Expedition alkalmazást is támogatja, amely a szabadtéri sportok és a felfedezőutak során nyújt további segítséget.

Digitális szolgáltatások egyetlen csomagban

A HUAWEI WATCH 6 széria felhasználói a Huawei MultiPass szolgáltatáson keresztül további digitális megoldásokat is igénybe vehetnek. A csomag a Huawei Health+ tagság mellett több fitnesz- és jóllétet támogató alkalmazáshoz is prémium hozzáférést biztosít, köztük a komoot, a Headspace, a Naviki, a FIIT és a Kotcha szolgáltatásaihoz.

Az elérhető megoldások az edzések megtervezésétől és az útvonalak megtervezésétől kezdve a mentális jóllét támogatásáig számos területet lefednek, tovább bővítve az okosóra mindennapi felhasználási lehetőségeit.

Elérhetőség és árak

A HUAWEI WATCH 6 széria már megvásárolható a Huawei hivatalos webshopjában és a márka kiskereskedelmi partnereinél. Az alapmodell ajánlott fogyasztói ára 179 990 Ft-tól, míg a Pro változaté 259 990 Ft-tól indul.

English Summary

Huawei has unveiled the HUAWEI WATCH 6 series, combining premium design and materials with advanced health monitoring and smart features. With eSIM support, users can stay connected without carrying their smartphone in certain situations, while NFC contactless payments via Curve Pay and new wrist gesture controls add everyday convenience. The series features the upgraded X-TAP sensor and Health Glance function, providing insights into 11 health indicators with a single touch. Supporting more than 100 sports modes, the watches cater to a wide range of fitness activities and outdoor adventures. Selected models feature premium materials such as ceramic, sapphire glass and 18-karat gold details. The HUAWEI WATCH 6 series is available through Huawei’s official webshop and retail partners, with prices starting at HUF 179,990 for the standard model and HUF 259,990 for the Pro version.