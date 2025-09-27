A Rejoy vásárlóinak döntő többsége frissíthető készüléket választ

forrás: Prím Online, 2025. szeptember 27. 10:17

Idén a Rejoynál vásárló ügyfelek 95 százaléka olyan iPhone-t rendelt, amely kompatibilis a számos újdonságot kínáló iOS 26 rendszerrel. Hasonló trend figyelhető meg a MacBookok esetében is: az eladott laptopok 85 százaléka képes lesz futtatni a frissen megjelent macOS Tahoe-t.

Az új szoftverek néhány napja váltak elérhetővé: az iOS 26 a Liquid Glass dizájnra épül, és kizárólag az iPhone 11-től kezdődően telepíthető. Ez a fajta főverzióváltás mindig jelentős mérföldkő, hiszen csak bizonyos modellek kapják meg a támogatást.

Miért fontos a hosszú távú frissíthetőség?

A Rejoy saját kutatásai szerint a vásárlók többsége kiemelten fontosnak tartja, hogy készülékét több éven át frissíthesse. Az adatok szerint tízből kilenc ügyfél olyan felújított iPhone-t választ, amely évekig kap szoftverfrissítést.

A tipikus vásárló átlagosan 2–3 évig használja telefonját, ebben a kategóriában jelenleg az iPhone 12 jelenti a legjobb ár-érték arányú választást. A hosszabb távra tervezők számára az iPhone 13 vagy újabb modellek ajánlottak, különösen a Plus változatok, amelyek kedvező áron kínálnak nagyobb akkumulátoridőt. Emellett az iPhone 15-től kezdődően már az USB-C töltőcsatlakozó is elérhető, ami szintén vonzó tényező lehet. További előny, hogy a felújított készülékek magasabb beszámítási értéket képviselhetnek a következő csere során – főleg, hogy bizonyos Rejoy-modellek mostantól a Yettelnél is elérhetők.

MacBook: a jövőbiztos modellek a legkeresettebbek

Az új macOS Tahoe rendszer a 2019-ben megjelent modellektől kezdődően támogatott, így még egyes Intel-alapú gépek is profitálnak a frissítésből. A Rejoy egyik legnépszerűbb gépe a 2020-as MacBook Air M1, de az idei vásárlások 85 százaléka olyan modellt érintett, amelyre telepíthető a legfrissebb macOS.

iPad: más szempontok vezérlik a vásárlókat

Az iPadek esetében eltérő trend rajzolódik ki: itt a vásárlók mindössze 70 százaléka választott olyan modellt, amely képes futtatni az iOS 26-ot. Ennek oka egyrészt az Apple szűkebb támogatási köre – például a 2020 előtti alapmodellek közül sok már nem frissíthető –, másrészt az, hogy sokan kedvező árú iPadet keresnek gyerekek számára, egyszerűbb feladatokra (játék, videónézés, streaming). Ilyen esetekben a hosszú szoftveres életciklus kevésbé fontos.

English Summary

This year, 95% of Rejoy’s customers in Hungary purchased iPhones compatible with the new iOS 26 update, while 85% of sold MacBooks can run the freshly released macOS Tahoe. The data shows that buyers highly value long-term software support, with nine out of ten choosing refurbished devices that will continue receiving updates for years. For short- to mid-term use, the iPhone 12 is the most cost-effective option, while those planning for longer lifespans often prefer the iPhone 13 or newer models, including Plus versions with extended battery life. MacBook buyers follow a similar pattern, with the 2020 MacBook Air M1 being especially popular. In contrast, only 70% of purchased iPads support iOS 26, as many customers prioritize affordability for simpler use cases like streaming or children’s entertainment.