A Sandberg bemutatta új napelemes töltőit és praktikus adaptereit

forrás: Prím Online, 2025. június 26. 12:59

Töltés napenergiával – bárhol, bármikor

A Sandberg Solar LightWeight napelemes töltőpaneljei akkor is biztosítják az áramellátást, ha távol vagy a hálózati forrástól. A rendkívül hatékony, 30 vagy 40 wattos teljesítményt nyújtó panelek (modulonként 10 W) képesek okostelefonokat, tableteket vagy akár külső akkumulátorokat is feltölteni közvetlenül a vezérlőegységről. A vezérlő DC-jack, USB-C (PD 20 W) és USB-A (24 W) csatlakozókkal is rendelkezik, így több eszköz egyidejű töltése is megoldott.

A napelemes töltő karabinerekkel érkezik, így könnyedén rögzíthető sátorra vagy hátizsákra – ideális választás túrázáshoz, kempingezéshez vagy fesztiválokra. IP67-es vízállósági besorolásával strapabíró társ a természetben, miközben pehelykönnyű: a 30 wattos modell mindössze 700 g, a 40 wattos változat pedig csupán 900 g súlyú.

Gyorsabb kapcsolat, nagyobb hatékonyság

A Sandberg USB-C/A 2,5 GbE RJ45 adapter megoldást kínál azoknak, akik vezetékes, stabil és gyors internetkapcsolatra vágynak ultrabookokon vagy más eszközökön. A 2,5 Gbps sebességre képes adapter akár 2,5-szer gyorsabb adatátvitelt kínál a hagyományos gigabites hálózatokhoz képest. USB-C és USB-A csatlakozók révén széleskörű kompatibilitást biztosít – legyen szó PC-ről, laptopról vagy tabletről. Ideális streaminghez, online játékhoz, nagy fájlok másolásához vagy NAS rendszerekkel való munkához.

Profiknak és streamereknek: HDMI videórögzítés egyszerűen

A Sandberg HDMI Capture Link to USB-C/A adapter segítségével fényképezőgéped vagy kamerád HDMI-kimenetét számítógéphez csatlakoztathatod, így webkameraként is használhatod őket videóhívásokhoz vagy streameléshez. Akár 4K felbontást is támogat, a HDMI-port pedig más eszközökkel is használható, például játékkonzolokkal vagy DVD-lejátszókkal. A készülék valós idejű videóátvitelt biztosít, miközben a hangjelek továbbítását is támogatja.

Elérhetőség és árak

A termékek a Sandberg hivatalos partnereinél az alábbi időpontoktól és javasolt fogyasztói árakon érhetők el:

• Sandberg Solar 30W LightWeight – 2025. június 23-tól – 38 189 Ft

• Sandberg Solar 40W LightWeight – 2025. június 23-tól – 43 649 Ft

• Sandberg HDMI Capture Link to USB-C/A – 2025. június 30-tól – 16 339 Ft

• Sandberg USB-C/A 2,5 GbE RJ45 adapter – 2025. július 23-tól – 13 609 Ft

Minden Sandberg termékre 5 év gyártói garancia vonatkozik, amely megbízhatóságot és hosszú távú nyugalmat kínál a felhasználóknak.

English Summary

Danish brand Sandberg has unveiled its latest solar chargers and productivity-enhancing adapters designed for mobile and computing devices. The new Solar Charger LightWeight series offers eco-friendly, lightweight solar power solutions with multiple charging ports, perfect for outdoor adventures. Additionally, the 2.5 GbE RJ45 adapter provides ultra-fast wired internet connectivity for laptops and PCs, while the HDMI Capture Link enables high-quality video streaming by connecting cameras directly to computers. These innovative accessories will be available from June and July 2025, all backed by a 5-year manufacturer’s warranty, ensuring reliability and user peace of mind.