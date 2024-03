A telefonálástól a nagyképernyős streamelésig – így alakította át az életünket 3 évtized alatt a mobiltechnológia

forrás: Prím Online, 2024. március 27. 16:55

1994. március 26-án, 30 évvel ezelőtt indította a Yettel az első kereskedelmi GSM szolgáltatást Magyarországon, akkor még Pannon GSM néven. Nem csak a márka, a mobiltechnológia is számos újításon ment keresztül a három évtized alatt. Az akkoriban még csak hangszolgáltatást nyújtó méregdrága belépési díjtól indulva mára korlátlan hang- és adatcsomagok, szélsebes mobilinternet érhető el megfizethető áron, mind mobilon, mind az otthonokban, mobilhálózati alapokon. 30 év fejlődése, aminek mára a lakosság és az üzleti felhasználók is a nyertesei lettek.

30 évvel ezelőtt, 1994. március 26-án a mai Yettel hálózatán elsőként indult Magyarországon kereskedelmi GSM szolgáltatás, mindössze 3 évvel a világ első ilyen szolgáltatását követően. Ezidőtájt a vezetékes telefonokhoz is hosszas várakozási idővel lehetett csak hozzájutni, azonban a mobil megjelenésével kialakult távközlési versenyhelyzet a vezetékes világot is gyorsításra sarkallta, és hirtelen lerövidült a hagyományos telefonok bekötéséhez szükséges várakozási idő.

A GSM indulásakor meghatározott üzleti terveket jelentősen megahaladta a szolgáltatás népszerűsége; a kezdeti tervekben az ezredfordulóig 100 000 előfizető elérése volt a cél, ehhez képest a vállalat erre a céldátumra már egymillió előfizetővel büszkélkedhetett. A mobil előfizetések száma országosan 2001-ben már megelőzte a vezetékestelefon-előfizetések számát. Rövidesen a 3G-vel megjelent az érdemben használható internet a mobiltelefonokon, majd a 2010-es években a 4G, ami már nagyképernyős internetezéshez (laptopon, számítógépen) is elegendő kapacitást biztosított. Ennek további fejlesztése és az 5G 2019-es megjelenése tovább erősítette a mobil alapú adathálózatok jelentőségét, míg mára ez nemcsak mobilon értelmezhető előnyöket kínál, de sebességével, használati rugalmasságával, és egyszerű üzembe helyezhetőségével az otthonokban, irodákban is képes komoly alternatívát nyújtani a vezetékes internet-szolgáltatásokkal szemben.

És hogy mára milyen értéket jelent a korlátlan mobilnet csomag, az jóval túlmutat a telekommunikációs szolgáltatás előnyein. A banki szolgáltatások, az ételrendelés és az online bevásárlás mobilról, a streaming zene- és tévészolgáltatások, az okosotthonok vezérlése, az autónkkal való kapcsolat, vagy akár egy különleges ruhadarab megvásárlása egy online piactéren mind a mindennapi élet kényelmét és előnyeit, sok esetben a fenntarthatóbb szolgáltatások választását segítik.

A Yettel 2020-ban átfogó, többéves hálózatmodernizációs projektet indított. Ennek során az elavult 3G technológiát kivezette, helyét a modernebb és jobb energiahatékonyságú technológiák vették át. Az országosan lakosságra vetített 99,5%-os lefedettségű 4G-hálózat kapacitása a korábbi 2-3x-osára növekedett és a fejlesztés utat adott a legújabb, 5G-technológia elterjedésének, és az erre épülő szolgáltatásoknak is. A Yettel hálózatán a 2010-es évektől évente mintegy 30%-os adatforgalom-növekedés figyelhető meg, ami az 5G és az otthoni szolgáltatások megjelenésével a legutóbbi évben már 80%-ra nőtt.

Beérett a munka, eddigi csúcson a szolgáltatásminőség

Az országosan mára több mint 4000 bázisállomásból álló hálózat modernizációja több új szolgáltatás elindítását is lehetővé tette. A Yettel ügyfelei már élvezhetik a mély beltéri hálózati lefedettség növelését segítő Voice over WiFi (VoWiFi) szolgáltatást, ami az épületen belüli WiFi hálózat segítségével egészíti ki a mobilhálózatot és olyan helyeken is kiváló hanghívásokat és SMS-küldési lehetőséget biztosítanak, ahova a külső mobiljel már gyengén, vagy egyáltalán nem jut el. Megnyílt az út és elindult a VoLTE roaming, ami már internet alapú mobil hanghívást biztosít a Yettel ügyfeleinek külföldön – a szerződött partnerországokban –, így az erre alkalmas készülékekkel olyan helyeken is gondtalanul telefonálhatnak és mobilnetezhetnek a Yettel ügyfelei, ahol rövidesen mind a 2G, mind a 3G korábbi technológiák kivezetésre kerülnek, például az USA-ban.

Magyarországon nagy népszerűségnek örvend a mobilnet alapú otthoni és irodai internet, aminek kapacitás-igényét szintén a modernizált hálózat szolgálja ki, ahogy legtöbb esetben a Yettel közelmúltban indított nagyképernyős tévészolgáltatását, a 96 csatornát kínáló Yettel TV-t is. Ez utóbbi otthoni szolgáltatások felhasználói köre rövid idő, alig két év alatt már megközelíti a 100 000 fős nagyságrendet, miközben az OtthonNet és IrodaNet felhasználók Magyarországon elsőként és világviszonylatban is az élmezőnyben élvezhetik már az „önálló 5G”, azaz tisztán az 5G-technológia műszaki paramétereire épülő szolgáltatást.

„A hálózatmodernizáció végéhez közeledünk, sőt bizonyos értelemben véget is ért. Technológiailag megújultunk, készen állunk ügyfeleink hosszú távú igényeink kiszolgálására, legyen az a megbízható telefonos hang- vagy internet-szolgáltatás, vagy éppen mobilhálózat alapú otthoni vagy irodai, vállalati szolgáltatások. Ugyanakkor egy mobilhálózat sosincs teljesen készen: folyamatosan monitorozzuk a hálózat teljesítményét és vizsgáljuk ügyfeleink igényeit, és ahol szükséges, további fejlesztéseket eszközölünk. Idén biztosan fordítunk figyelmet az 5G-lefedettség további, főként vidéki fejlesztésére.” – mondta Koller György, a Yettel műszaki vezérigazgató-helyettese.