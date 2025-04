A Viber belép a társkeresés világába – Itthon is elérhető a Viber Dating

forrás: Prím Online, 2025. április 17. 13:10

Azok a felhasználók, akik szeretnének az elsők között hozzáférni az új platformhoz, a Viber legfrissebb verzióját használva a főképernyő alján található „Továbbiak” (három ponttal jelölt) menüpontra kattintva érhetik el a „Viber Dating Béta” lehetőséget. Itt a „Csatlakozás” gombra nyomva egy rövid regisztráció után már létre is hozhatják saját társkereső profiljukat.

A funkció teljes bevezetését követően a felhasználók böngészhetnek mások profiljai között, ismerkedhetnek, és üzenetváltásra is lehetőségük lesz, mindezt a Viberre jellemző magas szintű adatvédelem mellett. A Viber Dating külön kezelendő az alapalkalmazástól, vagyis a társkeresőn megosztott információk nem kapcsolódnak össze a felhasználó eredeti Viber-profiljával. Ráadásul a telefonszámok rejtve maradnak, így a felhasználók teljes mértékben kontrollálhatják, hogy kivel osztják meg személyes adataikat.

A Viber további részleteket is megoszt majd a szolgáltatás hivatalos indulásakor.

English Summary

Viber has launched early access to Viber Dating, a new in-app feature that lets users connect and meet new people safely. Available now in Hungary and select countries, the dating profile is separate from the main Viber account, ensuring privacy and control over shared information.