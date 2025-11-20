A Xiaomi negyedéves üzleti eredményei – stabil növekedés és új mérföldkövek

forrás: Prím Online, 2025. november 20. 14:55

A Xiaomi Corporation, a globális fogyasztói elektronikai és okoseszköz-gyártás vezető szereplője, közzétette a 2025. szeptember 30-ával záródó negyedév nem auditált, konszolidált üzleti eredményeit.

Ebben az időszakban a vállalat összesen 43,3 millió okostelefont szállított le világszerte. Az Omdia adatai szerint a Xiaomi piaci részesedése a 2025-ös harmadik negyedévben 13,6% volt az okostelefon-piacon. A vállalat immár kilencedik egymást követő negyedévben növelte a leszállított okostelefonok számát, és 21. egymást követő negyedévben szerepel folyamatosan a globális ranglista dobogóján. A Xiaomi készülékei 57 országban és régióban értek el a top három helyezésbe.

A Xiaomi viselhető eszközei, például okoskarkötői továbbra is piacvezető pozíciót tartanak, míg a táblagépek szegmensében a vállalat a világ top 5 szállítója között szerepel.

Az internetes szolgáltatások felhasználói bázisa is folyamatosan bővült: szeptemberben a globális aktív felhasználók száma új rekordot ért el, 741,7 millióra nőtt, ami 8,2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A Xiaomi az elmúlt negyedévben története legnagyobb összegét, 9,1 milliárd jüant fordított kulcsfontosságú technológiák kutatás-fejlesztésére. Az év első három negyedévében összesen 23,5 milliárd jüant költött erre a célra, és a vállalat előrejelzése szerint a teljes 2025-ös évben a K+F-beruházások meghaladják a 30 milliárd jüant. A K+F-csapat létszáma is rekordot döntött: közel 25 000 munkatárs dolgozik a területen.

A Xiaomi jelentős előrelépést ért el a nagy mesterséges intelligencia modellek terén is. Szeptemberben bemutatta a Xiaomi-MiMo-Audio nevű, nyílt forráskódú nagy hangmodellt, amely a vállalat holisztikus stratégiai ökoszisztémájának alapját képezi. Novemberben pedig debütált a Xiaomi Miloco, a futurisztikus okosotthon-megoldás, amely az iparágban az első kísérlet arra, hogy a nagy modellek technológiáját az okosotthonok területén alkalmazzák.

English Summary

Xiaomi Corporation, a global leader in consumer electronics and smart devices, has released its unaudited consolidated results for the quarter ending September 30, 2025. The company shipped 43.3 million smartphones during this period, maintaining a 13.6% market share and ranking in the global top three for the 21st consecutive quarter. Its wearable devices and tablets remain among the market leaders, while the active user base of Xiaomi’s internet services reached a record 741.7 million, up 8.2% year-over-year. The company invested a record 9.1 billion yuan in R&D this quarter, with total 2025 R&D spending expected to exceed 30 billion yuan and nearly 25,000 employees working in innovation. Xiaomi also made major strides in AI, unveiling the open-source Xiaomi-MiMo-Audio model and the futuristic smart home solution, Xiaomi Miloco.