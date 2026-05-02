Amikor a szoba is játszik: új korszakot nyit az Evnia világítása

forrás: Prím Online, 2026. május 1. 14:13

A Philips Evnia tovább fejleszti hangulatvilágítási ökoszisztémáját azoknak a játékosoknak, akik a képernyőn túl is szeretnék fokozni az élményt fényekkel, dinamikával és mélyebb beleéléssel. A már ismert, mesterséges intelligenciával támogatott Ambiglow technológiára és a Windows Dynamic Lighting integrációra építve az Evnia most bemutatja az AmbiScape funkciót, amely a kijelzőn megjelenő vizuális hatásokat a teljes szobára kiterjeszti.

Az Ambiglow, az AmbiScape és a Dynamic Lighting együttes működése egységesebb rendszert hoz létre, ahol a képernyőn zajló események nemcsak a monitor világítását, hanem a környezetben található kompatibilis eszközök fényhatásait is befolyásolják. A rendszer USB-kapcsolaton keresztül működik, beállítása pedig a Philips Evnia Precision Center szoftverrel történik.

Egy tér, ami együtt él a játékkal

Amikor a játék tempója a nyugodt felfedezésről intenzív akcióra vált, a környezet gyakran változatlan marad. A Philips Evnia megoldásaival azonban a fények valós időben reagálnak a képernyő történéseire, így a szoba hangulata is követi a játék vagy a média eseményeit.

A kompatibilis eszközök összehangolt működésének köszönhetően a kijelző és a környezet egységes élménnyé olvad össze, nem különálló elemekként működnek tovább.

AI-alapú Ambiglow

Az Ambiglow technológia intelligensen igazítja a monitor körüli fényeket a megjelenített tartalomhoz. A fix RGB-beállítások helyett folyamatosan elemzi a színeket és a jelenetek változását, majd ennek megfelelően módosítja a világítást. A felhasználók a Precision Centerben testre szabhatják a fények erősségét és viselkedését különböző profilok segítségével.

AmbiScape: kilépés a kijelző keretei közül

Az AmbiScape egy új, Matter-tanúsítvánnyal rendelkező felület, amely a kompatibilis okosvilágításokat szinkronizálja a képernyő tartalmával. Ennek köszönhetően a szoba világítása folyamatosan, valós időben alkalmazkodik a látott jelenetekhez, nem csupán előre beállított módok alapján működik.

A funkció a Precision Centerben konfigurálható, ahol a felhasználók a saját szobájukhoz igazíthatják a világítás intenzitását, viselkedését és elrendezését. Az AmbiScape a Philips Evnia következő lépése egy teljesen integrált világítási rendszer felé, bár a kompatibilitás a szoftververziótól, régiótól és az eszközök típusától függően változhat.

Az AmbiScape a legtöbb hálózati kapcsolattal rendelkező világítással integrálható, és a Precision Centerrel kompatibilis Evnia monitorokhoz további költségek nélkül elérhető.

Windows Dynamic Lighting támogatás

A Philips Evnia az első gaming monitor márka, amely csatlakozott a Windows Dynamic Lighting programhoz. Ez lehetővé teszi, hogy a Windows 11 felhasználók közvetlenül az operációs rendszerből irányítsák és szinkronizálják az RGB-világítást a kompatibilis eszközökön.

A funkció használatához a monitort USB-n keresztül kell a számítógéphez csatlakoztatni, majd a világítás vezérlése a Windows 11 beállításaiban aktiválható. Az elérhető módok az adott eszközöktől és konfigurációtól függnek.

Philips Evnia Precision Center

A világítási beállítások központi vezérlése a Precision Center szoftveren keresztül történik. A felhasználók egyedi profilokat hozhatnak létre, módosíthatják a fények intenzitását és reakcióit, így egységes élményt alakíthatnak ki játékokhoz, filmekhez vagy a teljes szobai környezethez.

Elérhetőség

Az AmbiScape funkció minden Evnia monitor tulajdonos számára ingyenesen elérhető a Precision Center 1.9-es verziójától kezdődően. A frissítés már letölthető, így a felhasználók azonnal testre szabhatják saját gaming környezetüket.

English Summary

The Philips Evnia ecosystem expands its ambient lighting capabilities with the introduction of AmbiScape, a new feature designed to extend on-screen visuals into the surrounding room. Building on AI-powered Ambiglow and Windows Dynamic Lighting support, the system synchronizes lighting effects across the monitor and compatible devices. This creates a more immersive experience where room lighting reacts in real time to gameplay and media content. Users can customize lighting behavior, intensity, and profiles through the Evnia Precision Center software. Available with the latest update, AmbiScape represents a step toward a more integrated and responsive gaming environment.