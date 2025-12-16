Amikor az autó előre gondolkodik: AI Cabin Platform az LG-től
A mobilitási technológiák egyik globális éllovasának számító LG Electronics (LG) a 2026-os CES-en mutatja be legújabb, mesterséges intelligenciára épülő fedélzeti megoldását, az AI Cabin Platformot. Az autóipari nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC – High-Performance Computing) rendszerekhez fejlesztett innovatív platform generatív AI-t alkalmaz, működésének alapját pedig a Qualcomm Technologies, Inc. Snapdragon Cockpit Elite platformja adja.
Az LG az AI Cabin Platformot elsőként egy zártkörű bemutatón prezentálja a közelgő CES kiállításon. A résztvevők egy digitális műszerfalon keresztül próbálhatják ki az új rendszert, és testközelből ismerhetik meg az AI által meghatározott jármű (AIDV – AI-defined vehicle) koncepcióját, amely új fejezetet nyit a szoftveralapú járművek (SDV – software-defined vehicle) fejlődésében.
Az AI fedélzeti rendszer az LG járműinfotainment-megoldásában (IVI) különféle generatív AI-modelleket – többek között vizuális-nyelvi modelleket (VLM), nagy nyelvi modelleket (LLM), valamint képgeneráló algoritmusokat – alkalmaz, megteremtve az intelligens, helyzetérzékeny vezetési élmények új korszakát.
A Snapdragon Cockpit Elite kiemelkedő számítási kapacitásának köszönhetően az összes mesterségesintelligencia-alapú feldolgozás közvetlenül a járműben zajlik, külső szerverek bevonása nélkül. Ez nemcsak valós idejű és megbízhatóbb működést biztosít, hanem jelentősen növeli az adatvédelmet és az adatbiztonságot is, mivel megszünteti a felhőalapú megoldásokkal járó kockázatokat.
A rendszer a jármű külső és belső kameráinak adatait elemezve folyamatosan figyeli a forgalmi helyzetet és a vezető állapotát, így képes személyre szabott, valós idejű támogatást nyújtani. Amennyiben például egy közeli jármű sávváltásba kezd, és a rendszer azt érzékeli, hogy a vezető még nem reagált erre, proaktív figyelmeztetést adhat: „Egy jármű éppen besorol a sávodba. Kérlek, fordíts fokozott figyelmet az útra és vezess körültekintően.”
Az AI Cabin Platform emellett a környezeti viszonyokhoz igazodó, egyénre szabott infotainment-felületek létrehozására is képes. Ha a vezető például egy havas estén zenét hallgat, a rendszer az adott hangulathoz illő vizuális hátteret jeleníthet meg – például hóesésben megvilágított utcai lámpákat vagy ünnepi díszbe öltöztetett falusi tájat –, és kontextusfüggő ajánlásokat is tehet, mint például: „Gyönyörű, havas este van. Szeretnél néhány téli hangulatú dalt hallgatni?”
Az LG és a Qualcomm Technologies már a 2025-ös CES-en is bemutatta együttműködését, amikor leleplezték közös HPC platformjukat. Ez a nagy teljesítményű megoldás egyetlen vezérlőegységben egyesíti a járműinfotainment-rendszereket (IVI) és a fejlett vezetéstámogató funkciókat (ADAS). A Qualcomm Technologies Snapdragon Ride Flex System-on-Chip (SoC) technológiájára épülő platform több járműfunkció integrálását teszi lehetővé egy vezérlőn belül, amelyet a piac a kimagasló teljesítmény és a költséghatékonyság sikeres kombinációjaként ismert el.
„Megbízható technológiánkra és világszintű partnerségeinkre építve tovább erősítjük együttműködésünket olyan innovatív vállalatokkal, mint a Qualcomm Technologies, hogy a mobilitást az SDV-korszakból az AIDV-k világába emeljük” – hangsúlyozta Eun Seok-hyun, az LG Vehicle Solution Company elnöke. – „Az AI fedélzeti rendszerrel olyan mobilitási élményt hozunk létre, amely nemcsak megérti a vezetőket, hanem előre is reagál igényeikre és preferenciáikra, így minden utazás valóban személyre szabott élménnyé válik.”
English Summary
LG Electronics, a global leader in mobility technologies, will showcase its new AI-driven onboard platform, the AI Cabin Platform, at CES 2026 in Las Vegas. Designed for high-performance automotive computing (HPC) systems, the platform uses generative AI powered by Qualcomm’s Snapdragon Cockpit Elite to deliver intelligent, context-aware in-vehicle experiences. The system processes data locally in the vehicle, enhancing real-time responsiveness, security, and privacy without relying on cloud servers. It can monitor both the driving environment and driver behavior, offering personalized assistance and adaptive infotainment tailored to the situation. This innovation marks a step beyond software-defined vehicles (SDVs), introducing the concept of AI-defined vehicles (AIDVs) and a new era of personalized mobility.
