Amikor az otthon már érti, mire van szükségünk – bemutatkozik az LG AI Home

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 3. 18:25

Az LG Electronics (LG) az IFA 2026 kiállításon mutatja be AI-otthon (AI Home) koncepciójának következő szintjét. A mesterséges intelligenciával támogatott háztartási készülékeket, összekapcsolt szolgáltatásokat és kontextusérzékeny intelligenciát egyesítő megoldás célja, hogy egyszerűbbé tegye a mindennapi rutint, növelje a kényelmet, és személyre szabottabb, intuitívabb felhasználói élményt kínáljon.

Egy otthon, amely érti a felhasználót

Az LG AI-otthon a felhasználók napirendjét, szokásait, az otthoni környezetet és a háztartási készülékek használatát is figyelembe veszi. Ezek alapján megfelelő lépéseket javasolhat, miközben összehangolja az egyes eszközök és szolgáltatások működését.

A valós élethelyzetekhez igazodó, személyre szabott javaslatok révén az AI-otthon proaktívan segíti a felhasználókat, hogy kevesebb időt töltsenek készülékeik kezelésével, és több idő jusson arra, ami igazán fontos számukra.

Az LG az IFA 2026 látogatói számára immerzív AI-otthon tereket alakít ki, többek között nappali-, konyhai és pihenőzónákat. Ezekben első kézből tapasztalható meg, hogyan hangolják össze az LG AI-technológiái a különböző eszközöket és szolgáltatásokat, hogy azok alkalmazkodjanak a mindennapi rutinokhoz és az egyes élethelyzetekhez.

ThinQ Claw: az AI-otthon új szintje chatalapú, kontextusérzékeny intelligenciával

Az LG az IFA 2026 kiállításon mutatja be a ThinQ Claw-t, egy új, szöveges csevegésen alapuló AI-ügynököt, amely tovább bővíti és gazdagítja a vállalat AI-otthon ökoszisztémáját. Az OpenClaw koncepciójára épülő, kifejezetten az LG AI-otthonhoz optimalizált ThinQ Claw képes értelmezni a felhasználó szándékát és az adott helyzetet, majd a releváns szolgáltatások és eszközök összekapcsolásával és összehangolásával segíteni a feladatok elvégzését.

A ThinQ Claw a felhasználó által megosztott információkat nem elszigetelt eseményekként kezeli, hanem az adott élethelyzet tágabb kontextusában értelmezi. Ennek köszönhetően olyan lépéseket javasolhat, illetve azok elindításában is segítséget nyújthat, amelyek igazodnak a személyes preferenciákhoz és az adott szituáció igényeihez.

Ha például vendégek érkeznek, a ThinQ Claw összehangolhatja a konyhai készülékek működését, hogy megkönnyítse az előkészületeket. A felhasználó hazaérkezése előtt figyelembe veheti a beltéri levegő minőségét és a hőmérsékletet, és ezek alapján hozzájárulhat a kellemesebb otthoni környezet kialakításához. Emellett személyre szabott szórakozási, támogatási vagy kikapcsolódási lehetőségeket is javasolhat.

A ThinQ Claw nemcsak a háztartási készülékek vezérlését támogatja, hanem olyan mindennapi szolgáltatásokkal is együttműködik, mint a naptárak és más összekapcsolt alkalmazások. A felhasználóknak így nincs szükségük összetett automatizálási szabályok beállítására: természetes, csevegésalapú felületen oszthatják meg terveiket, igényeiket vagy aktuális helyzetüket.

A ThinQ Claw képes értelmezni a kéréseket, meghatározni a szükséges lépéseket, és figyelembe venni a felhasználó korábbi preferenciáit is. Ennek köszönhetően az élmény idővel egyre személyre szabottabbá válhat.

A kontextusérzékeny AI-ügynök új szintre emeli a felhasználók és az AI-otthon közötti interakciót, és személyre szabott támogatást kínál mind az otthonon belül, mind azon kívül. A ThinQ Claw az IFA 2026 teljes időtartama alatt megtekinthető lesz az LG „AI Home” zónájában.

Kibővített AI Home ökoszisztéma

Az „AI Home” zóna középpontjában az LG nyitott AI-otthon ökoszisztémája áll, amelynek egyik alapját a Homey adja. Az LG által 2024-ben felvásárolt Athom által fejlesztett intelligensotthon-platform lehetővé teszi a különböző márkákhoz tartozó, hálózatba kapcsolt eszközök széles körű együttműködését, és biztonságos, megbízható összekapcsolt otthoni élményt kínál.

A Homey segítségével a felhasználók egyetlen platformon kezelhetik a különböző gyártók és szolgáltatók termékeit. Az IFA látogatói egy átfogó otthoni energiamenedzsment-rendszer (Home Energy Management System, HEMS) bemutatóján azt is megismerhetik, hogyan hangolja össze a Homey valós időben az energiatermelést, -tárolást és -fogyasztást.

A rendszer az intelligens fogyasztásmérők, napelemek, otthoni akkumulátorok és elektromosautó-töltők, valamint az LG készülékeinek összekapcsolásával segíthet az energiafelhasználás optimalizálásában. Az energiatermelés, -tárolás és -fogyasztás megfelelő időzítésével hozzájárulhat a háztartások villamosenergia-költségeinek csökkentéséhez, miközben – ahol erre lehetőség van – a dinamikus energiaárazás előnyeit is kihasználhatja.

Az IFA 2026-on debütál Európában az LG ThinQ Pro is. A többlakásos lakóépületekhez és kereskedelmi környezetekhez tervezett megoldás támogatja az eszközök és létesítmények hatékony kezelését, miközben azt is szemlélteti, hogyan terjeszti ki az LG AI-otthonról alkotott vízióját az otthonokon túlra, a közös használatú és professzionális terekre.

Az AI-otthon ökoszisztéma egészében alkalmazott LG Shield biztonsági keretrendszer segít megvédeni a hálózatra csatlakoztatott készülékeket, szolgáltatásokat és felhasználói adatokat, ezzel hozzájárulva a biztonságos és védett AI-élményhez.

„A ThinQ Claw az LG AI-otthon fejlődésének következő lépcsőfokát jelenti, és jól szemlélteti, hogyan képes a mesterséges intelligencia megérteni a felhasználók szándékait és élethelyzeteit, hogy személyre szabottabbá és egyszerűbbé tegye a mindennapokat” – mondta Baek Seung-tae, az LG Home Appliance Solution Company elnöke. „Az LG továbbra is olyan innovációkkal fejleszti AI-otthonát, amelyek egyre intuitívabban és rugalmasabban képesek reagálni a felhasználók igényeire.”

Az LG AI-otthon, illetve a sajtóanyagban bemutatott megoldások, platformok, rendszerek Magyarországon nem elérhetőek.

English Summary

LG Electronics (LG) will showcase the next level of its AI Home vision at IFA 2026, bringing together AI-powered home appliances, connected services and context-aware intelligence to make everyday life simpler, more convenient and personalized. At the heart of the experience is the new ThinQ Claw, a conversational AI agent designed to understand users’ intentions and situations and coordinate relevant devices and services accordingly. The expanded AI Home ecosystem is built around Homey, enabling seamless integration of devices from different brands and supporting smarter home energy management. LG will also introduce ThinQ Pro in Europe, demonstrating how its AI Home vision can extend beyond private homes to shared residential and professional spaces. Across the ecosystem, LG Shield provides a security framework designed to help protect connected devices, services and user data. Together, these innovations illustrate LG’s vision of an AI Home that proactively understands users and adapts to their needs, both at home and beyond.