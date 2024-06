Az érettségire való felkészülésben is jól jöhetnek az okostelefonok

forrás: Prím Online, 2024. június 7. 09:55

Rend a lelke mindennek – A tételek felosztása és kidolgozása, valamint az ismétlés elengedhetetlen részei a sikeres vizsgának: ezeket azonban időben meg kell tervezni, és célszerű tartanunk magunkat a menetrendünkhöz. A Todoist pont ebben segít, hogy igazán produktívak lehessünk. Egyszerű, de kellemes kezelőfelülettel segít rendszerezni a feladatokat, beállítani emlékeztetőket és több formában átlátni a teendőket, hogy semmi se menjen ki a fejünkből ezekben a zűrös napokban.

Jegyezzük meg jegyzeteinket – Igazán kaotikus lehet böngészni a számtalan jegyzetet, így célszerű lehet őket összeszedni, akár papíralapon, akár digitálisan tanulunk. Utóbbi esetében jön jól az Evernote, ami számos eszközt biztosít a rendszerezéshez: beállíthatjuk, hogy pontosan hogyan is nézzenek ki jegyzeteink, finomhangolhatjuk ezeket, és még rá is kereshetünk tartalmukra, ha épp valami után kutatunk. Sőt, kézzel is írhatunk az appba, rajzolhatunk és képeket is csatolhatunk. A HONOR telefonok kiváló, stabil operációs rendszere garantálja, hogy mindezt zökkenőmentesen tegyük, számos szemkímélő funkciója pedig gondoskodik arról, hogy ha az éjszakába is nyúlik a tanulás, egészségünk ne szenvedje el túlzottan a kárát.

Összpontosítsunk, hogy ne ússzunk el – Nehéz lehet koncentrálni, főleg, ha nagy a nyomás. Ilyenkor minden apró nesz és zaj elterelheti a figyelmünket, és mindenki máshogy tud fókuszálni. A Tide ötvözi az időmenedzsment eszközöket nyugtató hangokkal, amik segítenek az összpontosításban. Széles hangkönyvtárából biztos találunk számunkra kedvezőt, és segíthet a meditációban is amellett, hogy időzítőt is beállíthatunk a koncentráláshoz.

Ki is kell kapcsolni – Amennyire hasznosak tudnak lenni az okostelefonok, annyira fontos, hogy néha lekapcsolódjunk róluk. Jól jönnek a tanuláshoz, de ha közben az értesítéseket, a legfrissebb híreket vagy egyéb tartalmakat böngészünk, az a tanulás kárára mehet. Egyszerűen félre kell tenni a készüléket és foglalkozni kell a tételekkel. A Forest ezt segít menedzselni frappáns módon. Elültethetünk benne egy virtuális fát, ami elpusztul, ha kilépünk az appból, hogy megnézzük készülékünket. Beállíthatunk egy időzítőt arra az időtartamra, amire szükségünk van, a fánk pedig szépen fejlődik majd, ha tartjuk magunkat.