Az otthon új luxusa: megérkezett az Epson éjfekete projektora

forrás: Prím Online, 2026. március 25. 11:47

Az Epson a Lifestudio Flex EF72 sikere után bemutatta az elegáns, fekete Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73 projektort. A gondosan megtervezett lifestyle eszköz célja, hogy az otthont a szórakozás és kreatív élmények központjává tegye. A készülékhez érkezik az Epson Projection Studio alkalmazás is, amely 2026 májusától lesz elérhető, és lehetővé teszi a kompatibilis Lifestudio projektorok teljes funkcionalitásának kihasználását, valamint személyre szabott tartalmak egyszerű létrehozását és megosztását mobileszközről.

Ahogy az otthonok egyre inkább a közös élmények, kikapcsolódás és ünneplés helyszínévé válnak, az EF-73-at úgy tervezték, hogy minden alkalmat különlegessé tegyen – legyen szó filmnézésről, sporteseményről, játékról vagy akár egy hangulatos esti légkör megteremtéséről.

„A valóban jó technológia szinte észrevétlen” – mondta Kiran Sanghera, az Epson Europe képviseletében. „Egyszerűen használhatónak, intuitívnak és azonnal reagálónak kell lennie, hogy az emberek teljes mértékben átadhassák magukat a pillanatnak. Emellett illeszkednie kell a mindennapi életünkhöz, és olyan formavilággal kell rendelkeznie, amely harmonikusan simul bele az otthoni környezetbe.”

Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73: kompakt méret, prémium élmény

A mélyfekete EF-73 Special Lux Edition prémium anyagokból készült, edzett üveg, velúrhatású felületek és eloxált arany részletek kombinációjával, ami elegáns megjelenést kölcsönöz neki. Olyan otthonokba tervezték, ahol a technológia és a lakberendezés egységet alkot; kompakt, letisztult formája könnyedén illeszkedik bármilyen modern enteriőrbe.

Az intelligens, automatikus beállítás révén a készülék magától optimalizálja a fókuszt és a vetítési képet, így pillanatok alatt élvezhető a nagyképernyős tartalom. A 4K PRO-UHD képminőség, a Bose által jegyzett hangzás, valamint a 30–150 hüvelyk közötti vetítési méret lehetővé teszi, hogy bármely fal látványos vászonná váljon – legyen szó filmekről, relaxációs tartalmakról vagy spontán családi programokról.

A diszkrét LED hangulatvilágítás és a beépített vezeték nélküli telefontöltő még inkább a lakótér központi elemévé teszi az eszközt, amely egyaránt megállja a helyét nyugodt reggeleken és baráti összejöveteleken.

Technológia a mindennapokra szabva

Az EF-73 a fejlett vetítési megoldásokat ötvözi a modern életstílus igényeivel. Csendes működés, tartós fényforrás, intelligens szemvédelem és energiatakarékos üzemmódok biztosítják a kényelmes és biztonságos használatot. A készülék az Epson fenntarthatósági törekvéseit is tükrözi: újrahasznosítható csomagolással, alacsony energiafogyasztással és ötéves garanciával érkezik, ami hosszú távú megbízhatóságot nyújt.

Epson Projection Studio alkalmazás

A Projection Studio alkalmazással egyszerűen szervezhetők egyedi események és közös programok, miközben az interaktív funkciók – például kommentelés, emojik és fotómegosztás – valós időben vonják be a résztvevőket. Az alkalmazás beépített távirányító funkciója pedig lehetővé teszi a projektor kényelmes vezérlését közvetlenül okostelefonról.

Főbb jellemzők és specifikációk

• Felbontás: 8,3 millió képponttal: 4K PRO-UHD: 8,3 millió képpont

• Motor: Epson Triple Core Engine (3LCD × RGB-LED)

• Fényerő: 1000 lumen, 100%-os színes fénykibocsátással

• Állítható talp és forgatható állvány – Vetítési pozícionálás: Döntés: Dőlés: Forgatás: ±90° fok: +45°/ -15° fok

• Hang: Sond with Bose hangzás Dolby Audio-val

• Smart TV: Google TV, Netflix, Prime Video, Disney+ és egyéb beépített szolgáltatásokkal

• Projection Studio alkalmazás (iOS/Android): személyre szabott élmények létrehozása és megosztása; valós idejű megjegyzések, emojik és fényképek megosztása; beépített távirányító – elérhető 2026 májusában.

• Kijelző mérete: 30"-150"

• Beállítás: Intelligens azonnali beállítás (automatikus fókuszálás, síkbeállítás, képernyőillesztés, akadályelkerülés).

• Csatlakoztathatóság: Wi-Fi 6: Bluetooth 5.2, Wi-Fi-hozzáférés: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

• Játék: 20 ms alatti bemeneti késleltetéssel ALLM módban

• Környezeti világítás: 4 üzemmód

• Tervezés: Special Lux Edition Night Black – Prémium kivitelben.

• Kényelem: Beépített vezeték nélküli telefontöltő

Megjegyzés: A telefonok vezeték nélkül is tölthetők a tokkal, beleértve a MagSafe-kompatibilis telefonokat is. Az EF-73 nem rendelkezik MagSafe-tanúsítvánnya, de támogatja az iPhone vezeték nélküli töltését (mivel az EF-73 nem felel meg a 15 W-os és a mágneses követelményeknek).

• Alacsony zajszint: 28 (23) dB normális szinten (eco)

• Fenntarthatóság: Környezetbarát kialakítás intelligens szemvédelemmel és 20 000 órás hosszú élettartamú fényforrással

• Garancia: 5 év Epson garancia

Elérhetőség

A Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73 2026 áprilisától lesz kapható. A Projection Studio alkalmazás 2026 májusától lesz elérhető.

English Summary

Building on the success of the Lifestudio Flex EF72, Epson has unveiled the sleek, black Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73, a lifestyle projector designed to turn any home into a hub of entertainment, connection, and creativity. The EF-73 features 4K PRO-UHD clarity, Sound by Bose, and a flexible 30–150” display, making every wall a cinematic canvas for movies, games, or ambient visuals. Its compact, premium design with tempered glass, velour textures, and gold accents blends seamlessly into modern interiors, while automatic focus and screen adjustment make setup effortless. Complemented by the Epson Projection Studio app, users can create, share, and interact with personalized experiences directly from their mobile devices. With smart energy-saving features, quiet operation, and a five-year warranty, the EF-73 combines cutting-edge technology with everyday convenience and style.