Bemutatkozott a világ első negyedik generációs OLED játékkijelzője

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 11. 16:43

Az LG Electronics (LG) leleplezte legújabb prémium gaming monitorát, az UltraGear 27GX700A-t – a világ első olyan játékkijelzőjét, amely a negyedik generációs Tandem OLED technológiát és a VESA DisplayHDR True Black 500 tanúsítványt is magáénak tudhatja. A profi játékosok igényeire szabott 27 hüvelykes modell kiemelkedő fényerővel, lenyűgöző képminőséggel és villámgyors teljesítménnyel érkezik, és idén ősszel már Magyarországon is elérhető lesz.

Forradalmi OLED technológia a csúcsteljesítményért

A 27GX700A modell az LG legújabb, negyedik generációs Primary RGB Tandem OLED technológiáját használja, amely négy rétegű fénykibocsátási struktúrával dolgozik. Ez a fejlett architektúra – külön piros és zöld, valamint dupla kék fénykibocsátó réteggel – jelentősen javítja a színpontosságot és a fényerőt a hagyományos OLED megoldásokhoz képest.

Az új kijelző tökéletes feketéket és elképesztő fényerőt biztosít, így a világos és sötét jelenetek is részletgazdagon, élethűen jelennek meg. Az LG monitor elsőként szerezte meg a VESA DisplayHDR True Black 500 minősítést az OLED gaming szegmensben, valamint elnyerte az UL Solutions „Tökéletes Fekete” tanúsítványát is. Ennek köszönhetően még a legsötétebb játékrészeknél is kiválóan kivehetők az árnyalatok és rejtett részletek – ideális a gyors reakciókat igénylő szituációkhoz.

Valósághű színmegjelenítés minden helyzetben

A kijelző lefedi a DCI-P3 színtér 99,5%-át, így a képi világ minden esetben élénk és hiteles marad. A modell megkapta az UL Solutions „Tökéletes színkonzisztencia” és az Intertek „100%-os színhűség” tanúsítványokat is – így a színek fényerőtől és jelenett.ől függetlenül mindig pontosak és egységesek. Az akár 1500 nit csúcsfényerő pedig lenyűgöző vizuális élményt biztosít, különösen dinamikus játékhelyzetekben.

Szemkímélő megoldások a hosszú játékidőre

Az LG gondoskodott a látásvédelemről is: a monitor számos szemkímélő tanúsítvánnyal rendelkezik, köztük az UL Solutions Eyesafe 3.0, a Flicker-Free, a Discomfort Glare-Free és a Low Blue Light minősítésekkel. Ezek mind hozzájárulnak a kényelmes, hosszan tartó játékélményhez, csökkentve a szemfáradtságot.

Maximális teljesítmény a legkeményebb játékokhoz

A QHD (2560 x 1440) felbontású 27GX700A villámgyors, 0,03 ms GtG válaszidővel és 280 Hz-es frissítési rátával érkezik – ezáltal ideális választás a versenyszintű e-sportolóknak és a gyors reflexeket igénylő játékokhoz. A G-SYNC és FreeSync Premium Pro támogatás révén a képtörés és akadozás múlté, a játék minden pillanata gördülékeny marad.

A kijelző négyoldalas, szinte keret nélküli kialakítása nemcsak letisztult megjelenést nyújt, de különösen előnyös lehet többmonitoros setupok esetén is. Az LG fejlett tükröződéscsökkentő technológiájával pedig a kép még világos környezetben is tökéletesen kivehető.

„A negyedik generációs OLED technológia bevezetésével újabb mérföldkőhöz érkeztünk a csúcskategóriás gaming monitorok fejlesztésében” – mondta YS Lee, az LG IT termékeiért felelős vezetője. „Célunk, hogy minden új megoldásunkkal ne csupán megfeleljünk, hanem túl is szárnyaljuk a játékosok elvárásait.”

Az LG UltraGear 27GX700A elsőként Dél-Koreában és Kínában kerül forgalomba, míg Magyarországon 2025 októberétől lesz kapható.

English Summary

LG Electronics has unveiled the UltraGear 27GX700A, the world’s first gaming monitor to feature 4th-generation Tandem OLED technology and VESA DisplayHDR True Black 500 certification. Designed for competitive gamers, the 27-inch QHD display offers ultra-fast performance with a 0.03ms GtG response time, 280Hz refresh rate, and vivid visuals with 1500 nits peak brightness. Its advanced RGB Tandem OLED structure ensures deeper blacks, superior brightness, and precise color reproduction with 99.5% DCI-P3 coverage. Certified by UL and Intertek for perfect black, color accuracy, and eye safety, the monitor delivers a smooth, immersive experience even during long gaming sessions. The UltraGear 27GX700A will launch in South Korea and China first, with availability in Hungary starting this October.