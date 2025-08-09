Digitális tápegység nagy igénybevételhez

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 11. 13:14

A prémium PC-hardvermegoldásairól ismert Thermaltake örömmel jelenti be legújabb csúcskategóriás digitális tápegységét, a Toughpower i2000W Platinum modellt. A kimagasló, 2000 wattos teljesítményre képes egység ideális választás a nagy erőforrás-igényű rendszerekhez és professzionális felhasználásra szánt munkakörnyezetekhez. Teljes ATX 3.1 támogatással, valamint négy natív PCIe Gen 5 (12+4 pines) csatlakozóval rendelkezik, így tökéletesen alkalmas több GPU-s konfigurációk és nagy teljesítményű munkaállomások kiszolgálására.

Intelligens digitális felügyelet a DPS G-vel

A fejlett digitális architektúrára épülő Toughpower i2000W kompatibilis a DPS G Smart Power Management rendszerrel, amely átfogó vezérlési és monitorozási lehetőségeket biztosít. Asztali gépen és mobilon egyaránt nyomon követhetők az olyan valós idejű adatok, mint a fogyasztás, a feszültség, a hatékonyság és a hűtési teljesítmény – így a felhasználók maximális kontrollt gyakorolhatnak rendszerük felett.

Platinum szintű hatékonyság, prémium belső komponensek

A 80 PLUS Platinum minősítés garantálja, hogy a tápegység akár 92%-os hatékonysággal működik normál terhelés mellett, miközben megfelel az alacsony terhelési energiahatékonysági szabványoknak és támogatja az Intel C6/C7 energiatakarékos üzemmódokat is. A kizárólag japán gyártmányú elektrolit kondenzátorokkal, valamint DC-DC és LLC-topológiával szerelt belső kialakítás stabil és megbízható működést biztosít, még extrém igénybevétel esetén is – a zajszint pedig alacsony, kevesebb mint 30 mV-os hullámzással.

Fejlett hűtés és túlhajtási opciók

A tápegység olyan haladó funkciókat kínál, mint az egysínes és többsínes OCP közötti váltásra képes túlhajtási mód, amely lehetővé teszi a teljesítmény finomhangolását az adott hardverigényekhez – legyen szó GPU- vagy CPU-intenzív feladatokról. A Smart Zero Fan technológia intelligens ventilátorszabályozást biztosít a zaj minimalizálásáért, míg a teljesen moduláris, alacsony profilú szalagkábelek javítják a légáramlást és egyszerűsítik az összeszerelést.

Ipari szintű védelem, 10 év garanciával

A Toughpower i2000W számos biztonsági védelmet nyújt (többek között OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP), így maximális megbízhatóságot kínál még a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is. A 10 év gyártói garancia pedig tovább növeli a felhasználói bizalmat, legyen szó kreatív szakemberekről, PC-építőkről vagy lelkes rajongókról, akik nem érik be kevesebbel, mint a kompromisszummentes teljesítmény és a digitális precizitás.

A Toughpower i2000W Platinum jellemzői

• ATX 3.1 és PCIe Gen 5 támogatás

Az Intel ATX 3.1 szabványt követi és 4 db natív 12V-2x6 (12+4 pines) csatlakozóval érkezik, melyek akár 600 W-os teljesítményleadást is támogatnak kábelenként az erőforrásigényes, következő generációs GPU-khoz.

• Digitális monitoring DPS G szoftverrel

Valós idejű adatfelügyelet a CPU, GPU és a 12V-2x6 kimeneteknél DPS G-vel PC-n vagy mobilon. Oszd meg az energiahasználati infókat e-mailben vagy a közösségi médiában a Smart Power Management (SPM) Cloud segítségével!

• Túlhajtási mód

Válts az egy- és többsínes OCP-módok között a testreszabott teljesítmény eléréséhez! Ideális a hardverek határainak feszegetéséhez renderelés, játék vagy tudományos munkaterhelés során.

• Ultrastabil kimeneti teljesítmény

< ±2% feszültségszabályozás és < 30 mV hullámzaj a tiszta és precíz áramellátásért. A DC-DC és LLC áramköri dizájn javítja a feszültség pontosságát és az alkatrészek védelmét.

• 80 PLUS Platinum tanúsítvány

Akár 92%-os energiahatékonyság elérésére is képes, csökkentve az energiaveszteséget és a hőtermelést maximum terhelés mellett.

• Intelligens hűtés és moduláris kialakítás

Rendkívül csendes, 140 mm-es ventilátort használ Smart Zero Fan technológiával és teljesen moduláris kialakítású alacsony profilú kábelekkel a letisztult buildekért és a jobb légáramlásért.

• Kiterjedt védelem és hosszú élettartam

Tartalmazza az OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP védelmeket és 10 év garanciával érkezik.

English Summary

The Thermaltake Toughpower i2000W Platinum is a next-generation digital power supply designed for high-performance systems and demanding workloads. With full ATX 3.1 compatibility, 2000W capacity, and four native PCIe Gen 5 (12+4 pin) connectors, it’s ideal for multi-GPU setups and workstation environments. The integrated DPS G Smart Power Management platform offers real-time monitoring and control via PC or mobile, giving users full insight into power usage and efficiency. Built with premium Japanese capacitors and boasting 80 PLUS Platinum certification, it delivers stable, low-noise operation even under heavy loads. Advanced features like Smart Zero Fan, OCP mode switching, and industrial-grade protections ensure long-term reliability and silent cooling.