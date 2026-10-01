Egyre tudatosabban bánnak régi mobiltelefonjaikkal a magyarok

forrás: Prím Online, 2026. október 6. 13:24

A magyarok egyre kevésbé hajlamosak otthon tárolni már nem használt mobiltelefonjaikat, miközben fokozatosan nő a készülékek leadása és a felújított mobiltelefonok vásárlása iránti érdeklődés is. A Yettel friss kutatása azt vizsgálta, hogyan változtak a hazai fogyasztók mobilhasználati, készülékcsere- és e-hulladék-kezelési szokásai. A magyar eredményeket a kutatás a hasonló szerbiai és bulgáriai adatokkal is összevetette.

A Yettel és az Impetus Research közös kutatásának* eredményei szerint a magyarok átlagosan két mobilkészülékkel rendelkeznek, és a régebbi telefon leggyakrabban tartalékként marad meg. A válaszadók 48 százaléka még mindig otthon tartja már nem használt mobiltelefonját, ugyanakkor ez jelentős javulás a tavalyi 60 százalékhoz képest.

A készülékcsere gyakoriságát vizsgálva az adatok azt mutatják, hogy a városi magyar lakosság 22 százaléka legfeljebb kétévente cseréli le mobiltelefonját. Ez jóval alacsonyabb a szerbiai aránynál, ahol a hasonló demográfiai összetételű célcsoport 44 százaléka tesz így. A magyar fogyasztókra inkább az jellemző, hogy hosszabb ideig használják készülékeiket: 33 százalékuk egészen a telefon meghibásodásáig megtartja azt. Szerbiában ezzel szemben mindössze a lakosság mintegy tizedére jellemző ugyanez. Az adatok alapján tehát a magyarok körében erősebb a készülékek élettartamának tudatos kitolása, míg a szerb fogyasztók nyitottabbak a gyakoribb cserére.

Forrás: Magnific

Használt készülékek: egyre nagyobb a bizalom a bolti leadás iránt

A fogyasztók egyre nyitottabbak az e-hulladék megfelelő kezelésére és újrahasznosítására. Az otthon tárolt elektronikai hulladék kockázataival kapcsolatos ismeretek ugyanakkor nagyjából változatlanok maradtak. A kutatás szerint az életkor előrehaladtával egyre többen vannak tisztában azzal, hogy a már nem használt mobiltelefon veszélyes hulladéknak számít, ezért nem kerülhet a kommunális szemétbe, emellett pedig értékes, visszanyerhető nyersanyagokat is tartalmaz.

A válaszadók 84 százaléka hallott már a mobilcégek újrahasznosítási szolgáltatásairól. Közülük 22 százalék már élt is ilyen lehetőséggel, további 59 százalék pedig a jövőben fontolóra venné. A készülék leadására leginkább a pénzbeli ellenérték motiválja a fogyasztókat: 38 százalék számára a készülékért cserébe kapott készpénz a legvonzóbb. Ezt követi az utalvány vagy hűségpont (27%), valamint az adatbiztonság, vagyis annak garantálása, hogy a leadott készülékről minden személyes adatot törölnek (25%).

Jelentősen nőtt azok aránya is, akik szívesen használnák a szolgáltatók üzleteiben elhelyezett gyűjtődobozokat: a tavalyi 46 százalék után idén már 58 százalék mondta azt, hogy valószínűleg élne ezzel a lehetőséggel. Még látványosabb, 45-ről 72 százalékra emelkedett azok aránya, akik akkor adnák le régi mobiljukat, ha a szolgáltató munkatársa a leadásról bizonylatot is biztosítana.

Felújított mobilok: a megbízhatóság és a garancia a kulcs

A jelenleg használatban lévő mobiltelefonok 79 százalékát újonnan vásárolták, 11 százalékuk felújított készülék, további 10 százalék pedig egyéb módon került használtan jelenlegi tulajdonosához. A felújított mobilok aránya Magyarországon így érdemben magasabb, mint Szerbiában és Bulgáriában. Utóbbi országokban az új készüléket használók aránya megközelíti a 90 százalékot, miközben a felújított mobilok részesedése mindössze 1,5–3 százalék között mozog.

A magyar fogyasztók 51 százaléka nyitott lenne arra, hogy felújított készüléket vásároljon, míg Bulgáriában csak a válaszadók mintegy harmada gondolkodik így. A felújított mobilok iránti bizalomhoz ugyanakkor egyértelmű garanciákra van szükség: a magyarok 86 százaléka szerint fontos, hogy az előző tulajdonos minden adata maradéktalanul törölve legyen, 85 százalék pedig az új készülékekéhez hasonló garanciát várna el.

A legnagyobb visszatartó tényező a megbízhatóság: a válaszadók 62 százaléka ezt jelölte meg a felújított készülékek vásárlásával kapcsolatos fő aggályként. Ezen a téren jelenthet megoldást a Yettel és a Rejoy tavaly elindított együttműködése, amelynek keretében a Yettel a használt telefonok beszámítása mellett a Rejoy által bevizsgált és felújított készülékeket is kínálja.

A javítás iránt is erősödik az érdeklődés. Ha mobiltelefonjuk meghibásodik, a válaszadók 67 százaléka inkább megjavíttatná azt, szemben a korábbi 54 százalékkal. Az új készülékek vásárlásakor pedig a hosszabb garancia is fontos szempont: 81 százalék inkább olyan szolgáltatót választana, amely a megszokott kétéves jótállás helyett hároméves kiterjesztett garanciát kínál, míg 37 százalék számára ez kifejezetten meghatározó lenne a szolgáltató kiválasztásakor.

A Yettelnél vásárolt mobiltelefonokra és tabletekre a 2 év gyártói jótálláson felül a szolgáltató további 1 év önkéntes jótállási időt vállal.

______________

*Az Impetus Research által 2026. augusztus 4-11. között 1000 fő részvételével végzett számítógépes online kérdőíves adatfelvétel (CAWI). A kutatás a 16-65 éves, saját mobiltelefonnal és mobil-előfizetéssel rendelkező magyarországi lakosságra reprezentatív nem, életkor, régió, településtípus, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, valamint az elsődleges mobilszolgáltató szerinti megoszlás alapján. A kizárólag vállalati mobiltelefont használók nem képezik a célcsoport részét.

English Summary

Hungarians are becoming increasingly conscious of what happens to their old mobile phones, with fewer people keeping unused devices at home and growing interest in recycling and refurbished smartphones. According to a recent study by Yettel and Impetus Research, 48% of respondents still keep an unused mobile phone at home, down from 60% last year. While Hungarians tend to use their devices for longer and often keep them until they break, they are increasingly open to handing them in through mobile operators’ recycling services. More than half of respondents (51%) would consider buying a refurbished phone, although reliability remains the biggest concern, cited by 62% of participants. Data security and warranty are key factors in building trust, with 86% expecting all data from the previous owner to be deleted and 85% looking for a warranty comparable to that of a new device. The findings also show growing support for repairing rather than replacing phones, highlighting a gradual shift towards more sustainable and circular consumption habits.