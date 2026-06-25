Elsőként Közép-Kelet-Európában: Samsung Onyx LED-kijelzővel újul meg a Lurdy Mozi
A Pannonia Movie Kft. a Samsunggal és a Lurdy Ház Bevásárlóközponttal együttműködve a CineEurope szakmai kiállításon jelentette be, hogy Magyarországon és Közép-Kelet-Európában elsőként telepíti a Samsung újgenerációs Onyx LED mozikijelzőjét. Az innovatív technológia a budapesti Lurdy Moziban debütál, és jelentős előrelépést jelent a hagyományos projektoros vetítési rendszerekhez képest. A megújuló moziterem szeptembertől lenyűgöző 4K képminőséggel, prémium komforttal és egyedi hangzással várja a közönséget.
A Lurdy Moziban szeptemberben nyílik meg a Samsung Onyx terem, amely több mint 250 néző befogadására lesz alkalmas. A terem központi eleme egy 11,5 méter széles, Scope képarányú, 4K felbontású Samsung Onyx LED kijelző lesz, amely új szintre emeli a mozis vizuális élményt, és egyedülálló technológiát hoz el a hazai piacra.
Páratlan képminőség és valódi fekete
A hagyományos vetítővásznas rendszerekkel szemben a Samsung Onyx LED kijelző saját fénykibocsátó technológiát alkalmaz, így fényszivárgás nélkül képes megjeleníteni a mély feketéket, a pontos árnyalatokat és a kiemelkedő kontrasztot. A 4K felbontású panel 100%-os DCI-P3 színtér-lefedettséggel rendelkezik, amely rendkívül gazdag és valósághű színvilágot biztosít. Az akár 120 Hz-es képfrissítésnek köszönhetően a gyors mozgású jelenetek is rendkívül folyamatosan és élesen jelennek meg.
A technológia egyik legnagyobb előnye a HDR (High Dynamic Range) képmegjelenítés, amely akár 300 nites fényerőt is lehetővé tesz. Ez több mint hatszorosa a hagyományos mozivetítők átlagosan 48 nites fényerejének. A kiemelkedő kontraszt révén a legsötétebb jelenetek részletei is jól láthatóak maradnak, miközben a világos területek megőrzik ragyogásukat és részletgazdagságukat. A feliratok élesebbek, a képi elemek pedig még tisztábban rajzolódnak ki a nézők előtt.
Az egyenletes fényeloszlásnak köszönhetően a kép a terem minden pontjáról azonos minőségben élvezhető, így még a szélső ülésekről is torzításmentes, éles látvány fogadja a nézőket. A rendszer emellett a 3D-s vetítéseket is támogatja, így a térhatású filmek a jövőben még látványosabb formában jelenhetnek meg a vásznon.
Teljes körű megújulás a prémium élményért
A fejlesztés részeként a Lurdy Mozi 10-es terme augusztusban teljes körű átalakításon esik át. A speciális LED-fal tartószerkezetének kiépítése mellett a terem új, VIP kategóriás üléseket kap, amelyek motorosan állítható háttámlával és lábtartóval biztosítják a maximális kényelmet.
A kiváló képminőséget prémium hangzás egészíti ki: a mozihálózat egy Dolby 7.1-es hangrendszert telepít, amely még magával ragadóbb audiovizuális élményt nyújt majd a látogatóknak.
„Nagy büszkeség számunkra, hogy elsőként hozhatjuk el ezt a csúcstechnológiát a magyar mozirajongóknak” – mondta Farkas Attila, a Pannonia Movie Kft. vezetője. „Társaságunk számára mindig kiemelt jelentőséggel bírt a legmodernebb technológiai megoldások alkalmazása. A Samsunggal létrejött partnerség új mérföldkő, amely lehetővé teszi, hogy valóban különleges és innovatív mozis élményt kínáljunk vendégeinknek. Bízunk a projekt sikerében, és hosszabb távon további mozijainkban is hasonló fejlesztéseket tervezünk.”
„Európa kulcsszerepet tölt be a filmipari innovációk területén, ezért az Onyx technológia bevezetése újabb fontos lépést jelent a kiemelkedő minőségű mozis élmények iránti elkötelezettségünkben” – nyilatkozta Alain Chamaillard, a Samsung Electronics mozi üzletágának európai igazgatója.
Hamarosan megnyílik a Samsung Onyx terem
A Lurdy Mozi új Samsung Onyx terme várhatóan szeptember elején fogadja az első látogatókat. A tervek szerint a megnyitót egy olyan 3D-s film premierje kíséri majd, amely kifejezetten a Samsung Onyx LED kijelző kiemelkedő képességeit mutatja be, méltó módon avatva fel a magyar mozipiac egyik legjelentősebb technológiai újdonságát.
English Summary
Pannonia Movie Kft., in partnership with Samsung and Lurdy Shopping Center, has announced the installation of the first Samsung Onyx LED cinema screen in Hungary and the Central and Eastern European region. The new technology will debut at Lurdy Cinema in Budapest, offering a 4K LED display that delivers superior brightness, contrast, and color accuracy compared to traditional projection systems. The upgraded auditorium will feature more than 250 seats, premium VIP recliners, and a Dolby 7.1 sound system. Scheduled to open in September, the Samsung Onyx theater is expected to set a new benchmark for the cinema experience in the region. The venue will be inaugurated with a 3D film optimized to showcase the screen’s advanced capabilities.
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