Érkezik a vivo új csúcskategóriája: brutális zoommal támad az X500 Pro Max

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 22. 13:50

A vivo Kínában hivatalosan is bemutatta új X500 okostelefon-sorozatát, és egyúttal megerősítette, hogy az X500 Pro Max és az X500 Pro Európában is elérhető lesz. A Kínában az alap X500 modellt is magában foglaló termékcsalád a gyártó új, vállalati szintű dinamikus képalkotási stratégiájának első csúcskategóriás szériája. A készülékeket úgy tervezték, hogy a fotózás és a videózás területén egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak.

A vivo emellett azt is bejelentette, hogy az összehajtható készülékek képalkotásában új szintet képviselő X Fold6 október 1-jén kerül forgalomba Európában. A gyártó új audiotermékekkel is bővíti kínálatát, köztük a vivo Headphone Studio és a vivo Buds Clip modellekkel.

ZEISS teleobjektív: nagyobb hatótávolság, gyorsabb fókusz

Az X500 Pro sorozat egyik legfontosabb újdonsága a fejlett telefotós rendszer. Az X500 Pro Max egy új ZEISS TrueDynamic főkamerát kombinál egy 200 MP-es ZEISS APO telefotókamerával. A készülék emellett kompatibilis a 400 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot kínáló vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra kiegészítővel is. Ennek köszönhetően a távoli témák – legyen szó koncertről, sporteseményről vagy természetfotózásról – is közelebb hozhatók.

Az X500 Pro Max 200 MP-es ZEISS APO telefotókamerája 1/1,4 hüvelykes érzékelőre épül, 85 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot kínál, és CIPA 7.0 professzionális képstabilizálással rendelkezik. A 1536 pontos, többzónás lézeres autofókusz minden gyújtótávolságon segíti a gyors és pontos élességállítást.

A készülék másodpercenként akár 60 képkockás, autofókuszos témakövető pillanatfelvételekre is képes, így a gyorsan mozgó sportolók, állatok vagy előadók megörökítése sem jelent akkora kihívást. A 30-szoros nagy távolságú mozgó pillanatfelvétel funkció pedig a távolabbi eseményeknél is részletes képeket ígér.

Az X500 Pro telefotókamerája a vivo és a Sony közös specifikációja alapján készült, és egy 64 MP-es Sony LYTIA 610 érzékelőt használ. A rendszer szintén CIPA 7.0 professzionális stabilizálást kínál, valamint támogatja a 20-szoros nagy távolságú mozgó pillanatfelvételt.

Még közelebb a témához a ZEISS Telephoto Extenderrel

Az X500 Pro Max különösen azok számára lehet érdekes, akik a lehető legnagyobb telefotós hatótávolságot keresik. A készülék támogatja a vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra kiegészítőt, amellyel akár 400 mm-es ekvivalens gyújtótávolság is elérhető. Ez például egy koncert hátsó soraiból is jelentősen közelebb hozhatja a színpadon zajló eseményeket.

A Kepler-féle optikai felépítésű, 4,7-szeres nagyítást biztosító kiegészítő két csoportban összesen 15, nagy fényáteresztésű üvegelemet alkalmaz. Ezek között öt extra alacsony szórású és egy aszférikus lencsetag is megtalálható. Az előtét 116 milliméter hosszú, tömege pedig 248 gramm.

Az X500 Pro Max és az X500 Pro a 200 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot biztosító vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 modellt is támogatja. A 2,35-szörös nagyítású kiegészítő 96 milliméter hosszú és mindössze 153 grammot nyom, így könnyen magunkkal vihető. A tartozék tíz különböző felvételi móddal használható, többek között Stage, Snapshot és Pro Video módban.

Filmszerű 4K portrévideók az aranyórában

A naplementében, erős ellenfényben készített portrék komoly kihívást jelentenek a kamerarendszerek számára. Az X500 Pro Max és az X500 Pro ezért a ZEISS TrueDynamic főkamerát kapta, amelyet kifejezetten az ilyen nehéz fényviszonyok kezelésére is optimalizáltak.

A ZEISS T* bevonattal ellátott kamera egy, a vivo és a Sony közös fejlesztésében készült, 1/1,28 hüvelykes LYTIA L910 érzékelőre épül. A szenzor akár 17 FÉ dinamikatartományt kínál, miközben az olvasási zaj mindössze 0,75 e−. Ennek eredményeként ugyanazon a felvételen a világos égbolt és az árnyékban lévő arcok részletei is jobban megőrizhetők.

A technológia előnyei videózás közben is érvényesülnek. Az X500 Pro Max főkamerája 3 fokos, gimbal-szintű optikai képstabilizálást kapott, miközben a fő- és telefotókamerák egyaránt CIPA 7.0 professzionális stabilizálást kínálnak. Ez mozgás közben is egyenletesebb felvételeket tesz lehetővé.

A 4K Golden Hour Portrait Video Log-alapú képalkotási folyamatot használ. A cél a természetes bőrtónusok, a gazdag tónusok és a filmes megjelenés megőrzése az aranyórás felvételeken. A vivo saját szín- és tónusfeldolgozása külön optimalizálja a témát és a környezetet, több filmes színprofilhoz igazítva a képet. Ezek között megtalálható a ZEISS-szel közösen fejlesztett Golden Hour, valamint a Sunny Day és a Modern Film beállítás is.

Dimensity 9600 Pro: csúcskategóriás hardver az X500 Pro modellekben

Az X500 Pro Max és az X500 Pro teljesítményéről az új MediaTek Dimensity 9600 Pro gondoskodik. A 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő csúcslapka biztosítja a számítási hátteret a készülékek fejlett képalkotási és videós funkcióihoz.

A platform egyben tovább erősíti a vivo és a MediaTek együttműködését, amelynek középpontjában a csúcskategóriás mobiltelefonos teljesítmény és a fejlett digitális képalkotás áll.

Négy, a természet ihlette szín

Kínában az X500 Pro sorozat négy, természet ihlette színben érhető el: Napfény fehér, Csillag szürke, Éjjeli fekete és Naplemente narancs.

Az X500 Pro Max kamerarendszerét egy 6,85 hüvelykes, 2K felbontású ZEISS Master Color Display egészíti ki. Az X500 Pro ezzel szemben egy kompaktabb, 6,36 hüvelykes csúcskészülékben kínálja a Pro szintű képalkotási képességeket.

Európába érkezik a vivo X Fold6

A vivo bejelentette, hogy az X Fold6 október 1-jén kerül forgalomba Európában. A Kínában az év elején bemutatott összehajtható csúcskészüléket úgy tervezték, hogy a nagy kijelző mellett a kamerás képességek és az üzemidő terén se kelljen jelentős kompromisszumokat kötni.

Az X Fold6 egy 200 MP-es ZEISS főkamerát kombinál egy ZEISS APO telefotókamerával, és a vivo összehajtható készülékei közül elsőként támogat telefotó-extendert. A vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 használatával akár 200 mm-es ekvivalens gyújtótávolság is elérhető.

A készülék 6900 mAh kapacitású BlueVolt akkumulátort, IPX8 és IPX9 vízállóságot, valamint IP5X porállóságot kínál. Az új OriginOS 7 Fold pedig kifejezetten a nagy méretű, összehajtható kijelző hatékony kihasználására épít.

A vivo és a ZEISS együttműködésének eredményeként az X Fold6 200 MP-es, Samsung HPB érzékelőre épülő főkamerát kapott, CIPA 4.5 professzionális stabilizálással. Ehhez csatlakozik az összehajtható okostelefonok között elsőként alkalmazott ZEISS APO-minősítésű telefotókamera.

A telefotórendszer egy továbbfejlesztett, nagyméretű Sony LYTIA 602 érzékelőt és háromszoros periszkópos optikai kialakítást használ. A 70 mm-es ekvivalens gyújtótávolság mellett telefotó-makró képességet és akár százszoros ZEISS HyperZoom nagyítást kínál.

A Telephoto Extender Gen 2 csatlakoztatásával az X Fold6 akár 200 mm-es ekvivalens gyújtótávolságot is elérhet Photo, Portrait, Landscape, Snapshot, Video, Stage, Time-Lapse és Pro módban. A Night Flash Portrait, az új Stage Mode, valamint a 4K 60 fps Dolby Vision videó további lehetőségeket kínál az éjszakai portréktól kezdve az élő koncertekig.

Az X Fold6 6900 mAh-s BlueVolt akkumulátora ellenére mindössze 4,4 milliméter vastag, tömege pedig 228 grammnál kezdődik. A készülék Prizmafekete és Horizontkék színekben lesz elérhető.

A ZEISS Master Color Display egy 8,02 hüvelykes belső és egy 6,51 hüvelykes külső kijelzőből áll, amelyek helyi csúcsfényereje akár 5000 nit is lehet. Az OriginOS 7 Fold a nagy kijelzőt produktivitási felületté alakítja: az Origin Workbench és a Multi-Split Screen segítségével egyszerre akár négy alkalmazás is futtatható.

A rendszer teljesítményéről az X Fold6 számára, a vivo és a MediaTek együttműködésében fejlesztett Dimensity 9500 Super Edition gondoskodik.

Új IoT-termékekkel bővül a vivo európai kínálata

A vivo az okostelefonok mellett a csatlakoztatott eszközök piacán is bővíti európai jelenlétét. A vállalat hamarosan új audiotermékeket vezet be a régióban, köztük a vivo Buds Ultra, a vivo Headphone Studio és a vivo Buds Clip modelleket.

Európai elérhetőség és árak

A vivo megerősítette az X500 Pro Max és az X500 Pro európai bevezetését. A regionális elérhetőségről, a pontos konfigurációkról, az árakról és az értékesítési csatornákról a gyártó az október 27-én megrendezett európai bemutatón közöl további részleteket.

A vivo X Fold6 október 1-jétől lesz kapható Európában. A helyi árakat és az egyes piacokra vonatkozó elérhetőséget a vállalat később jelenti be. Ugyanez vonatkozik az új vivo IoT-termékek európai áraira és piaci bevezetésére is.

English Summary

vivo has unveiled its new X500 smartphone series in China and confirmed that the X500 Pro Max and X500 Pro will also launch in Europe. The flagship models focus heavily on mobile photography, featuring ZEISS imaging technology, advanced telephoto cameras and support for dedicated ZEISS Telephoto Extender accessories offering up to a 400mm equivalent focal length. Both Pro models also introduce 4K Golden Hour Portrait Video, designed to capture cinematic-looking portraits in challenging backlit conditions. Powered by MediaTek’s new Dimensity 9600 Pro chipset, the X500 Pro series combines high-end imaging capabilities with flagship performance. vivo has also announced that the foldable X Fold6 will arrive in Europe on October 1, bringing a 200MP ZEISS main camera, APO telephoto optics and support for a 200mm telephoto extender. The company is also expanding its European ecosystem with new audio products, including the vivo Buds Ultra, vivo Headphone Studio and vivo Buds Clip.