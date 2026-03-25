Erősebb, okosabb, tartósabb – bemutatkozik a Galaxy A57 5G és A37 5G

forrás: Prím Online, 2026. március 25. 18:10

A Samsung Electronics bemutatta legújabb Galaxy A szériás okostelefonjait, a Galaxy A57 5G és Galaxy A37 5G modelleket. Az új készülékek célja, hogy a vállalat legfrissebb mobilinnovációit – köztük a továbbfejlesztett „Király A széria” intelligens funkciókat – még szélesebb felhasználói kör számára tegyék elérhetővé. A sorozat jól tükrözi a Samsung azon törekvését, hogy az AI-alapú megoldásokat minél több ember mindennapjaiba beépítse, és ezzel egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a napi feladatokat.

A Galaxy A57 5G és A37 5G modellek számos területen fejlődtek: erősebb teljesítményt, fejlettebb kamerarendszert, jobb kijelzőt, valamint megnövelt tartósságot és biztonságot kínálnak. A készülékeket hosszú távú használatra tervezték, akár hat generációnyi operációs rendszer-frissítéssel és többéves biztonsági támogatással. A széria csúcsán álló Galaxy A57 5G letisztultabb, vékonyabb kialakítást és fejlettebb AI-funkciókat kapott, így a valaha készült legerősebb Galaxy A modellnek számít.

TM Roh, a Samsung Electronics elnöke és vezérigazgatója kiemelte, hogy az új A széria az AI-élmények szélesebb körű elterjesztését szolgálja, miközben a felhasználók számára megbízható, mindennapi teljesítményt biztosít.

Az új modellek a One UI 8.5 rendszerrel érkeznek, amely a kibővített „Király A széria intelligencia” révén még több AI-funkciót kínál. Ezek megkönnyítik a feladatok elvégzését, valamint támogatják a kreatív munkát és a hatékony működést. Az AI-alapú kiválasztás például automatikusan javasol műveleteket a képernyőn, így egyszerűbbé válik a tartalomkezelés és -szerkesztés. A többablakos nézetben a „Húzd és ejtsd” funkció is támogatott, ami gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé.

A fotószerkesztés is jelentősen egyszerűbbé vált: a továbbfejlesztett Tárgyeltávolító természetesebben tünteti el a zavaró elemeket, míg a Galaxy A57 5G esetében a Legjobb arc funkció több kép alapján segít tökéletes csoportfotót készíteni. Emellett olyan eszközök, mint a Szűrők vagy a Szerkesztési javaslatok, gyors és egyszerű finomhangolást tesznek lehetővé, a videószerkesztést pedig az Automatikus vágás segíti.

A „Bekarikázással keresés” funkció egyszerre több objektum felismerésére is képes, így a felhasználók egyetlen kereséssel több elemet is azonosíthatnak egy képen. Az AI-alapú asszisztensek – köztük a Gemini – szintén támogatják a mindennapi feladatokat, legyen szó keresésről, tervezésről vagy beállításokról.

A kamera terén is komoly fejlesztések történtek. Az 50 megapixeles fő kamera éles és részletgazdag képeket készít különböző fényviszonyok között, míg a továbbfejlesztett Nightography funkció gyenge fényben is tiszta fotókat és videókat biztosít. A Galaxy A57 5G tovább finomítja a képfeldolgozást, jobb részletességet, kevesebb zajt és kiegyensúlyozottabb színeket kínálva. Az AI-alapú jelenetfelismerés és portréoptimalizálás természetes bőrtónusokat és jobb háttérelkülönítést eredményez.

A készülékek háromkamerás rendszere ultraszéles látószögű és makró lencsével is kiegészül, így sokoldalú fotózási lehetőségeket kínál.

A Galaxy A57 5G erős hardverrel és optimalizált teljesítménnyel érkezik, amely ideális streaminghez, tartalomkészítéshez és multitaskinghoz. Az 5000 mAh-s akkumulátor akár két napos használatot is lehetővé tesz, míg a gyorstöltés rövid idő alatt jelentős töltöttséget biztosít. A nagyobb hűtőrendszer hozzájárul a stabil teljesítményhez hosszabb használat során is. A Super AMOLED+ kijelző és a Vision Booster technológia kiváló vizuális élményt nyújt minden környezetben.

Mindkét modell IP68-as víz- és porállósággal rendelkezik, így ellenállóbb a mindennapi igénybevétellel szemben.

A Samsung a hosszú távú támogatásra is hangsúlyt fektet: akár hat évig biztosít rendszer- és biztonsági frissítéseket. A Knox Vault hardveralapú védelem extra biztonsági réteget nyújt, míg az olyan funkciók, mint az adatvédelmi irányítópult, az autoblokkoló vagy a privát megosztás segítik a felhasználók adatainak védelmét. Az új adatvédelmi riasztások proaktívan figyelmeztetnek a lehetséges kockázatokra.

A Galaxy A57 5G és A37 5G 2026. április 10-től lesz elérhető Magyarországon, többféle színváltozatban. Az ajánlott fogyasztói ár a választott konfigurációtól függően változik.

English Summary

Samsung Electronics has unveiled its latest Galaxy A series smartphones, the Galaxy A57 5G and Galaxy A37 5G, bringing advanced AI features to more users than ever. The new devices offer improved performance, enhanced cameras, and durable designs, with long-term software and security support. AI-powered tools simplify daily tasks, from content creation to photo and video editing, while features like Nightography ensure sharp, vibrant images in any lighting. With sleek designs, large batteries, and IP68 water and dust resistance, the Galaxy A57 and A37 deliver reliable everyday performance. They will be available in multiple colors and storage configurations starting April 10, 2026.