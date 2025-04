Extrém fényviszonyok, művészi fotók – A Xiaomi 15 Ultra kamerarendszerével ez lehetséges!

forrás: Prím Online, 2025. április 17. 14:56

A Budapesti Operettszínházban tartott exkluzív fotós bemutató és workshop során a résztvevők első kézből tapasztalhatták meg, hogy a Xiaomi 15 sorozat hogyan emelte új szintre a képalkotó technológiai lehetőségeit. A balettmozdulatok megörökítése az előadás fényei között még a tapasztalt fotósok számára is kihívást jelent, ám a Xiaomi új okostelefonjai érzékeny szenzorokkal és okos szoftverekkel segítik a felhasználókat, hogy ők is profi fotósnak érezhessék magukat – miután megnézték az általuk készített képeket.

Fotó: Czank Lívia

A Xiaomi 15 sorozat a megszokott eleganciával és letisztult dizájnnal érkezett, amely a vékony keretek és prémium anyaghasználat révén exkluzív érzést sugároz. A Xiaomi 15 Ultra bőrhatású hátlapja, amely kényelmes fogást biztosít, egyben a fotózás hőskorának dizájnját idézi, míg a fémes hatású, minimalista megjelenés a visszafogott eleganciát követi.

Drevenyák Dávid, a Xiaomi Magyarország PR menedzsere köszöntötte a résztvevőket, majd Czank Lívia fotóművész osztotta meg tapasztalatait a Xiaomi 15 Ultra-ról egy inspiráló vizuális utazás során. Ezt követően a szakmai közönség egy különleges fotós workshopon vehetett részt, ahol a Xiaomi 15 Ultra páratlan képalkotó képességeit próbálhatták ki. A workshop résztvevői táncosok és művészek, köztük Radics Diána, Somai Valér, Csibra Inci és Lakatos-Andrási Mónika közreműködésével különleges fényviszonyok között dolgozhattak.

A Xiaomi 15 sorozat bemutatása során a Xiaomi, mint az IoT platformon alapuló okoseszközök és fogyasztói elektronikai termékek vezető gyártója, ismertette legújabb csúcsmodelljét.

A Xiaomi 15 Ultra kamerarendszerét a Leica 23 mm-es, 1 hüvelykes főkamerája vezeti, amely egy 50 MP-es Sony LYT-900 szenzorral biztosítja a kivételes tisztaságot és részletgazdagságot. Az optikai lencse változtatható gyújtótávolsággal rendelkezik (23 mm, 28 mm, 35 mm), és 14EV dinamikatartománya lenyűgöző teljesítményt nyújt még gyenge vagy extrém fényviszonyok mellett is. A Xiaomi 15 Ultra további különlegessége, hogy 200 MP-es Ultra Teleobjektívje 4,3x optikai zoommal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy távoli objektumokat is tisztán rögzítsünk. Az Ultra Telephoto Fast Capture funkció pedig gyors mozdulatok fényképezését is segíti.

A Xiaomi 15 Ultra videózás terén is új standardot állít: a főkamera és a periszkópos teleobjektív is képes 4K felbontású videókat rögzíteni 120 fps sebességgel. Az optikai és elektronikus képstabilizálás (OIS és EIS) gondoskodik a remegésmentes felvételekről, és a négy beépített mikrofon segítségével kivételes hangminőség is biztosított.

A Xiaomi 15 sorozat akkumulátor-kapacitás tekintetében is kiemelkedő: a Xiaomi 15 Ultra 5410 mAh-es akkumulátorral rendelkezik, amely 90W-os HyperCharge gyors töltést és 80W-os vezeték nélküli töltést is támogat. A Xiaomi 15 5240 mAh-es akkumulátora szintén támogatja a gyors és vezeték nélküli töltést.

Ez a sorozat mindent biztosít, ami egy csúcskategóriás okostelefontól elvárható – lenyűgöző dizájnt, kivételes teljesítményt és páratlan fényképezési lehetőségeket.

English Summary

The Xiaomi 15 series elevates mobile photography with cutting-edge technology. The flagship Xiaomi 15 Ultra and the powerful Xiaomi 15 inspire both professional and everyday users to capture moments with artistic flair, even in challenging lighting. Featuring a Leica 23mm 1-inch main camera and advanced sensors, the Xiaomi 15 Ultra offers stunning photo and video quality, including 200 MP Ultra Telephoto and 4K video at 120 fps. With fast charging, long-lasting battery life, and sleek design, the Xiaomi 15 series sets a new standard in smartphone photography.